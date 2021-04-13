Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям. ФОТОрепортаж
Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим військовослужбовцям, а також придбання техніки для добровольців.
Про це волонтерка написала на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Репост, прошу Вас, важливо! Новини з фронту жахливі, за 10 днів окупанти вбили 9 українських воїнів і 7 бійців зазнали поранень. Сьогодні нашого Воїна не довезли до госпіталю, він помер дорогою від осколкового поранення в груди. Щодня обстріли, працюють снайпери і щодня ворог убиває наших захисників", - наголошує волонтерка.
За її інформацією, до київського госпіталю привезли важко пораненого сапера з численними кульовими пораненнями.
"Морпіху, якого привезли у важкому стані, відрізали кисть, одне око не вдалося врятувати, намагаються врятувати інше, але він поки не бачить взагалі. Все тіло його в осколкових пораненнях, але він тримається. Ще одному морпіху рятують ноги, роблять операції", - повідомила Юсупова.
Крім того, волонтери відвідали бійців в Ірпінському госпіталі. Там в одному відділенні 12 воїнів з ампутацією ніг.
"Я писала, що в березні ми з вами купили квадрокоптери, звіти у мене на сторінці. Цього місяця вже є замовлення на 4 каски по 8 тис. для добровольців, ліки і квадрокоптери, вартість від 36 до 54 тис грн. Розвідка дуже важлива на позиціях. Цього місяця я оплатила бійцеві ліки 11 700 грн, відплатила аналізи і лікування майже 12 тис, купила ліки на 13 356 грн і ще ветерану на операцію пішли 12 200 грн. Гроші, що мені прислали з-за кордону, я віддала важко пораненим", - відзвітувала волонтерка.
Вона зазначила номери карт, на які можна переказати кошти для допомоги бійцям:
5375 4115 0042 7369 Монобанк
5358 3853 2000 2464 Монобанк
5375 4141 0204 7676 Монобанк
patreon.com/nyusupova (для переказу з-за кордону)
Будь ласка, зачекайте...
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Скільки коштів потрібно щоб поставити їх на ноги..
Де державна допомога ..
Допоміг, пишу для того, щоб був не один я!
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Анатолий Штирлиц
@Shtirlitz53
·https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1379497066351763456 6 квіт.
Неймовірна сила волі. Морпіх Віталій, 23 роки, якого привезли у важкому стані (відрізали кисть, одне око не вдалося врятувати, намагаються врятувати інше, але він поки не бачить взагалі), все тіло його в осколкових пораненнях, але він тримається...Він воїн та Герой!
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https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1379497066351763456