Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим військовослужбовцям, а також придбання техніки для добровольців.

Про це волонтерка написала на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Репост, прошу Вас, важливо! Новини з фронту жахливі, за 10 днів окупанти вбили 9 українських воїнів і 7 бійців зазнали поранень. Сьогодні нашого Воїна не довезли до госпіталю, він помер дорогою від осколкового поранення в груди. Щодня обстріли, працюють снайпери і щодня ворог убиває наших захисників", - наголошує волонтерка.

За її інформацією, до київського госпіталю привезли важко пораненого сапера з численними кульовими пораненнями.

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"Морпіху, якого привезли у важкому стані, відрізали кисть, одне око не вдалося врятувати, намагаються врятувати інше, але він поки не бачить взагалі. Все тіло його в осколкових пораненнях, але він тримається. Ще одному морпіху рятують ноги, роблять операції", - повідомила Юсупова.

Крім того, волонтери відвідали бійців в Ірпінському госпіталі. Там в одному відділенні 12 воїнів з ампутацією ніг.









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"Я писала, що в березні ми з вами купили квадрокоптери, звіти у мене на сторінці. Цього місяця вже є замовлення на 4 каски по 8 тис. для добровольців, ліки і квадрокоптери, вартість від 36 до 54 тис грн. Розвідка дуже важлива на позиціях. Цього місяця я оплатила бійцеві ліки 11 700 грн, відплатила аналізи і лікування майже 12 тис, купила ліки на 13 356 грн і ще ветерану на операцію пішли 12 200 грн. Гроші, що мені прислали з-за кордону, я віддала важко пораненим", - відзвітувала волонтерка.









Вона зазначила номери карт, на які можна переказати кошти для допомоги бійцям:

5375 4115 0042 7369 Монобанк

5358 3853 2000 2464 Монобанк

5375 4141 0204 7676 Монобанк

patreon.com/nyusupova (для переказу з-за кордону)

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