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Новини Фото Допомога пораненим
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Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим військовослужбовцям, а також придбання техніки для добровольців.

Про це волонтерка написала на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Репост, прошу Вас, важливо! Новини з фронту жахливі, за 10 днів окупанти вбили 9 українських воїнів і 7 бійців зазнали поранень. Сьогодні нашого Воїна не довезли до госпіталю, він помер дорогою від осколкового поранення в груди. Щодня обстріли, працюють снайпери і щодня ворог убиває наших захисників", - наголошує волонтерка.

За її інформацією, до київського госпіталю привезли важко пораненого сапера з численними кульовими пораненнями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим воїнам, які прибули на лікування до Києва. ФОТО

"Морпіху, якого привезли у важкому стані, відрізали кисть, одне око не вдалося врятувати, намагаються врятувати інше, але він поки не бачить взагалі. Все тіло його в осколкових пораненнях, але він тримається. Ще одному морпіху рятують ноги, роблять операції", - повідомила Юсупова.

Крім того, волонтери відвідали бійців в Ірпінському госпіталі. Там в одному відділенні 12 воїнів з ампутацією ніг.

Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям 01
Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям 02
Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям 03
Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова. ФОТОрепортаж

Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям 05

"Я писала, що в березні ми з вами купили квадрокоптери, звіти у мене на сторінці. Цього місяця вже є замовлення на 4 каски по 8 тис. для добровольців, ліки і квадрокоптери, вартість від 36 до 54 тис грн. Розвідка дуже важлива на позиціях. Цього місяця я оплатила бійцеві ліки 11 700 грн, відплатила аналізи і лікування майже 12 тис, купила ліки на 13 356 грн і ще ветерану на операцію пішли 12 200 грн. Гроші, що мені прислали з-за кордону, я віддала важко пораненим", - відзвітувала волонтерка.

Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям 06
Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям 07
Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям 08
Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям 09

Вона зазначила номери карт, на які можна переказати кошти для допомоги бійцям:

5375 4115 0042 7369 Монобанк

5358 3853 2000 2464 Монобанк

5375 4141 0204 7676 Монобанк

patreon.com/nyusupova (для переказу з-за кордону)

Також дивіться: Волонтерка Юсупова: у госпіталь привезли поранених, багато з ампутацією, потрібна допомога. ФОТО

Ліки, продукти, каски і квадрокоптери, - волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги бійцям 10

Автор: 

допомога (8430) військовослужбовці (4804) Юсупова Наталія (197)


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Топ коментарі
+7
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12.04.2021 18:54
+6
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12.04.2021 18:57
+6
Вони ще і застужені...
Скільки коштів потрібно щоб поставити їх на ноги..
Де державна допомога ..
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12.04.2021 19:01
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12.04.2021 18:54 Відповісти
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12.04.2021 18:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB "Бійці не хочуть чекати, поки їх уб'ють": волонтерка Наталія Юсупова у Рандеву з Яніною Соколовою
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12.04.2021 19:00 Відповісти
Вони ще і застужені...
Скільки коштів потрібно щоб поставити їх на ноги..
Де державна допомога ..
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12.04.2021 19:01 Відповісти
+ Треба допомогти, якщо нікому не вірити, то у що вірити?
Допоміг, пишу для того, щоб був не один я!
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12.04.2021 19:01 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53
https://twitter.com/Shtirlitz53

Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53

·https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1379497066351763456 6 квіт.

Неймовірна сила волі. Морпіх Віталій, 23 роки, якого привезли у важкому стані (відрізали кисть, одне око не вдалося врятувати, намагаються врятувати інше, але він поки не бачить взагалі), все тіло його в осколкових пораненнях, але він тримається...Він воїн та Герой!
https://twitter.com/DimSel007 @DimSel007
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1379497066351763456
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12.04.2021 19:04 Відповісти
а витренко с мамой не хотят расчехлить счета на 250 лямов для помощи бойцам?
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12.04.2021 19:42 Відповісти
Три +( звісно трохи більше. Не всі можуть відписатися, але...(
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12.04.2021 20:32 Відповісти
Безмежна подяка і низький уклін таким людям. Хлопцям одужання і швидкого загоєння ран. Ну і ми долучимося , хто чим і як може ,допоможем.
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12.04.2021 20:52 Відповісти
а гандоны из зрады не хотят скинуться ??
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12.04.2021 21:55 Відповісти
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13.04.2021 00:07 Відповісти
Нихера не могу понять КОГО и КАК лечит эта ******** медицина, если приходится скидываться на лекарства защитникам страны? Вазелину уколы делает?
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13.04.2021 00:11 Відповісти
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13.04.2021 09:08 Відповісти
 
 