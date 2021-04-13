У Миколаєві попрощалися із загиблим у зоні ООС воїном 36-ї ОБрМП Денисом Юшком. ФОТОрепортаж
12 квітня в Миколаєві відбулася урочиста церемонія прощання з Денисом Юшком, матросом, військовослужбовцем 36-ї окремої бригади морської піхоти. Воїн загинув 8 квітня у зоні проведення ООС від кулі ворожого снайпера.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 36-ї ОБрМП.
"Народився Денис 31 травня 1998 року в селі Новобогданівка. Після проходження строкової служби з 2019 року пішов на фронт захищати рідну землю. Служив у батальйоні морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала М. Білинського ВМС ЗС України.
Життя воїна-захисника обірвалося 8 квітня 2021 року в результаті ведення вогню ворожим снайпером. Йому було лише 22 роки…
На церемонію прощання прийшли та висловили щирі слова співчуття і вдячності рідним та близьким Героя за безцінний внесок у майбутнє України представники місцевої влади, друзі, знайомі, односельчани, побратими, представники громадських організацій, а також небайдужі громадяни", - йдеться в повідомленні.
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