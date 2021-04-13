Затримано шахраїв, які обдурили 83-річну пенсіонерку на пів мільйона гривень, - прокуратура. ФОТО

Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Подільським УП ГУНП у Києві повідомили про підозру двом чоловікам, які шахрайським шляхом заволоділи коштами 83-річної пенсіонерки та членів її сім'ї в сумі майже 500 тис. гривень (ч. 3 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Встановлено, що троє зловмисників зателефонували 83-річній пенсіонерці, та, представившись працівниками правоохоронного органу, повідомили, що її онука спричинила ДТП, у ході якої постраждала вагітна жінка. У зв’язку з цим необхідні кошти для лікування онуки та іншої постраждалої, а також для відшкодування заподіяної шкоди і укладення мирової угоди.

"Будучи введеною в оману, пенсіонерка передала зловмисникам майже 500 тис. гривень. Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців двох зловмисників було затримано та повідомлено про підозру. За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - підкреслюється в повідомленні.

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Крім цього, зазначається, що слідчі дії тривають. Встановлюється місцезнаходження третього зловмисника.