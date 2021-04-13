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Затримано шахраїв, які обдурили 83-річну пенсіонерку на пів мільйона гривень, - прокуратура. ФОТО

Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Подільським УП ГУНП у Києві повідомили про підозру двом чоловікам, які шахрайським шляхом заволоділи коштами 83-річної пенсіонерки та членів її сім'ї в сумі майже 500 тис. гривень (ч. 3 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Встановлено, що троє зловмисників зателефонували 83-річній пенсіонерці, та, представившись працівниками правоохоронного органу, повідомили, що її онука спричинила ДТП, у ході якої постраждала вагітна жінка. У зв’язку з цим необхідні кошти для лікування онуки та іншої постраждалої, а також для відшкодування заподіяної шкоди і укладення мирової угоди.

"Будучи введеною в оману, пенсіонерка передала зловмисникам майже 500 тис. гривень. Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців двох зловмисників було затримано та повідомлено про підозру. За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блоковано діяльність шахрайського колл-центру, щоденний "прибуток" якого становив до 1 млн грн, - СБУ

Крім цього, зазначається, що слідчі дії тривають. Встановлюється місцезнаходження третього зловмисника.

Затримано шахраїв, які обдурили 83-річну пенсіонерку на пів мільйона гривень, - прокуратура 01

Автор: 

Київ (19640) шахрайство (1105) обман (21) пенсіонери (892) прокуратура (3699)


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Топ коментарі
+10
А кажуть що пенси у нас риються в смітниках.
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13.04.2021 09:36
+7
и правильно сделали - раз оставляют столько бабла там где полуразложившаяся бабка сможет его достать. ей бы и поп сказал - дать на лечение апостола Павла и на Айфон апостолу Педро - дала бы. а потом и не вспомнила бы)
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13.04.2021 09:44
+4
Ну, нормально пенсы живут
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13.04.2021 09:40
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А кажуть що пенси у нас риються в смітниках.
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13.04.2021 09:36 Відповісти
Читай внимательно: "завладели средствами 83-летней пенсионерки и членов ее семьи..."Источник: https://censor.net/ru/p3259297
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13.04.2021 09:40 Відповісти
и правильно сделали - раз оставляют столько бабла там где полуразложившаяся бабка сможет его достать. ей бы и поп сказал - дать на лечение апостола Павла и на Айфон апостолу Педро - дала бы. а потом и не вспомнила бы)
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13.04.2021 09:44 Відповісти
Сут воровства от этого не меняется: "Вор должен сидеть в тюрьме"
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13.04.2021 09:52 Відповісти
решили бабла поднять а подняли срок
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13.04.2021 09:55 Відповісти
"Пиввареника"...
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13.04.2021 12:20 Відповісти
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13.04.2021 09:38 Відповісти
Ну, нормально пенсы живут
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13.04.2021 09:40 Відповісти
м-да в комментах желчь и зависть. человек не может за всю жизнь накопить 19т.долл?
тем более и членов ее семьи...
завтра более хитрые мошенники обманут вас - надеюсь к вам так же отнесутся (мусора, общество...)
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13.04.2021 09:48 Відповісти
А по бабушке возбудили уголовное дело о скрытых доходах...
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13.04.2021 09:50 Відповісти
Буратино ее внучок?
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13.04.2021 09:53 Відповісти
интересные "члены семьи".
Если они знают, что бабуля (дай ей Бог здоровья, конечно) настолько "продвинута", что верит незнакомцам от том, что "внучка попала в ДТП" - то чего они не спрятали бабло от этой бабули???!
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13.04.2021 09:59 Відповісти
Артисти розмовного жанру з погорілого театру !

І так їм і треба
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13.04.2021 10:09 Відповісти
Ну что-же ,радует неуклонный рост социального обеспечения наших пенсионеров ...
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13.04.2021 10:27 Відповісти
последние пол варения отобрали.
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13.04.2021 11:10 Відповісти
ДАЛЕКО НЕ ВСІ пенсіонери мають такі статки . Багато з них бідує.
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13.04.2021 11:12 Відповісти
тысячи обманутых не могут найти справедливости, а тут у бабушки пол ляма значит мамашка какого нибудь депутата, сразу во все разобрались
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13.04.2021 13:24 Відповісти
 
 