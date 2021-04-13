Затримано шахраїв, які обдурили 83-річну пенсіонерку на пів мільйона гривень, - прокуратура. ФОТО
Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Подільським УП ГУНП у Києві повідомили про підозру двом чоловікам, які шахрайським шляхом заволоділи коштами 83-річної пенсіонерки та членів її сім'ї в сумі майже 500 тис. гривень (ч. 3 ст. 190 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Встановлено, що троє зловмисників зателефонували 83-річній пенсіонерці, та, представившись працівниками правоохоронного органу, повідомили, що її онука спричинила ДТП, у ході якої постраждала вагітна жінка. У зв’язку з цим необхідні кошти для лікування онуки та іншої постраждалої, а також для відшкодування заподіяної шкоди і укладення мирової угоди.
"Будучи введеною в оману, пенсіонерка передала зловмисникам майже 500 тис. гривень. Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців двох зловмисників було затримано та повідомлено про підозру. За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - підкреслюється в повідомленні.
Крім цього, зазначається, що слідчі дії тривають. Встановлюється місцезнаходження третього зловмисника.
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тем более и членов ее семьи...
завтра более хитрые мошенники обманут вас - надеюсь к вам так же отнесутся (мусора, общество...)
Если они знают, что бабуля (дай ей Бог здоровья, конечно) настолько "продвинута", что верит незнакомцам от том, что "внучка попала в ДТП" - то чего они не спрятали бабло от этой бабули???!
І так їм і треба