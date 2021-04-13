Алієв відкрив у Баку Парк військових трофеїв, захоплених у вірменської армії під час війни в Нагірному Карабасі. ФОТОрепортаж
У Баку в понеділок, 12 квітня, відбулося відкриття Парку військових трофеїв, захоплених у вірменської армії під час 44-денної війни за звільнення Карабаху. У церемонії відкриття взяв участь президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба азербайджанського лідера.
Парк відкрито "з метою демонстрації виняткового героїзму та історичної перемоги (азербайджанського) народу" у війні, зазначили в пресслужбі.
Частина військових трофеїв, захоплених під час розгрому вірменської армії, була продемонстрована на параді Перемоги в Баку 10 грудня 2020 року. Тоді Алієв виступив з ініціативою створення Парку військових трофеїв. Виконані за короткий час широкомасштабні роботи вже завершилися: створено унікальний парк під відкритим небом. Президенту Азербайджану було вручено квиток першого відвідувача Парку військових трофеїв.
Серед трофеїв - покинута вірменами стрілецька зброя, важка техніка, ракетні комплекси, військові транспортні засоби та боєприпаси.
Алієв ознайомився з парком і зустрівся з нагородженими військовослужбовцями.
"Після першої Карабаської війни вірмени демонстрували номери приватних автомобілів азербайджанців на окупованих землях. Виготовили щит, щоб показати, що азербайджанців вигнано із землі своїх предків. По суті ці дії були проявом етнічної чистки, що проводиться Вірменією проти Азербайджану, нашого народу, бо мирні громадяни змушені були залишити своє майно, часом роззутими залишати окуповані землі. Вірмени показували цей щит іноземним туристам, намагаючись продемонструвати силу своєї армії, створити міф про нібито непереможну вірменську армію. Азербайджанці ж, залишивши свої приватні автомобілі, покинули власні землі. Ми не забули це. Цей щит - свідчення вірменського дезертирства, тому що це - номери військових вантажівок. Азербайджанська армія знищила або взяла як трофеї 522 військові вантажівки. Ще під час війни я дав вказівку зібрати номери, зберігати їх, щоб коли настав день, ми продемонстрували їх.
Цей щит був продемонстрований на параді, який відбувся 10 грудня. На площі Азадлиг, на очах всього нашого народу ще раз було продемонстровано поразку Вірменії, вірменське дезертирство. Сьогодні цей щит встановлено в Парку військових трофеїв. Представлені тут номери вантажівок є лише невеликою частиною захопленої техніки. Знищено, взято як трофеї 522 вантажні автомобілі ворога. Це побачить кожен, хто прийде сюди, - громадяни Азербайджану, гості нашої країни. Нехай і вірмени побачать це. Нехай побачать, що їхні злодіяння не залишилися без відповіді. Ось відповідь їм. Карабах - це Азербайджан!" - сказав президент Азербайджану.
Зазначається, що серед представлених трофеїв є також зенітно-ракетний комплекс КУБ, по одному зразку важкої гусеничної техніки. Вони у справному стані. До цього можна додати також до 150 одиниць важкої техніки ворога, танки "Т-72", бойові машини піхоти, 251 самохідну артилерійську установку "Гвоздика", зенітно-ракетний комплекс "Оса" та інші експонати.
У відеозалі, розташованому на території Парку, демонструються переможні твіти, інтерв'ю провідним медіа-структурам, уривки зі звернень до народу.
Кожен елемент на території парку унікальний. Наприклад, нижня частина встановлених тут лавок виготовлена з узятих як трофеї ящиків з-під снарядів. Система освітлення на території парку виготовлена з розплавлених снарядів, а ящики для відходів - з футлярів гільз танкових снарядів.
Також у Парку військових трофеїв представлено протитанковий рів завширшки 5 метрів і завглибшки 3-4 метри, мінну ділянку, протитанкові бетонні опори і металеві їжаки, сітку з колючого дроту на низьких опорах, дротову сітку на високих опорах, протипіхотну мінну ділянку, малопомітні і трирядні дротові загородження стрічкового типу, а також дротові загородження стрічкового типу над окопами. Ця система загороджень була однією з інженерних систем, які підрозділам Азербайджанської армії довелося подолати на фізулінському, джебраїльському, агдамському, тертерському та геранбойському напрямках. А всередині позицій, що зміцнювалися протягом тридцяти років, розміщуються добре оснащений бойовий пост і солдатська казарма. Поруч із казармою розташовані виготовлені заводським методом приміщення для захисту особового складу від артилерійського і повітряного нападу, а на бойовій позиції - окопи для стрільців, кулеметників і гранатометників, довготривалі вогневі точки.
Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.
Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.
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Билет на Интерсити - 600 грн ~22.2$
Пенсия у бабушки - 3800 грн ~140$
Минималка - 4173 грн ~153,3$
Вкусный Кофе в парке - 22 грн ~0.8$
Цезарь в среднем ресторане 90-120 грн ~3.3-4.4$
Цены на продукты: Молоко 25грн./1л, яйца 25грн./10шт., свинина 130грн./1кг., курица 70 грн./1 кг., телятина 140 грн./кг, филе куриное 110-115 грн./кг, филе индюшиное -135 грн./кг, редиска - 20-25 грн./кг, капуста молодая - 35 грн./кг
Коммунальные:
1 квт. электроэнергии (до 100 квт. и больше) - 0,9 грн./квт и 1,68 грн./квт.
Газ - 8,5грн./1 куб
Вода - 15,048 грн./м.куб. с НДС с 12.09.2018 г.
Интернет - 150 грн. - 100мегабит /месяц
Кабельное - 70 грн.-150 грн. /месяц
Лифт - 100 грн.
Ночь в гостинице Киева - 1200 - 1800 грн.
Зарплата учителя на двух ставках - около 14 000 грн ~ 520 долларов
Зарплата рядового солдата с надбавками на первой линии в ООС - 24 000 грн ~ 888.8$
- Зовнішній борг - 50.07 млрд $
- Загальний борг - 78.23 млрд $
- Золотовалютні рез - 20.64 млрд $
- Мін. ЗП - 4 173 грн~153.3$
- Мін. пенсія - 1497 грн~55$
- Карта адміністративно-територіального устрою України не підлягає сумніву!
безвиз, билет на лоукост до Барселоны туда и назад 1800 грн ~ 66.6$
на МАУ 5500грн ~203$
МВФ дает кредиты.
Америка поставляет летальное оружие.
Державна мова одна - Українська
Не под контролем Украины - Крым, Донецк, Луганск.
Я с гордостью говорю Ukraine, все в Европе знают где это, и я вижу в их глазах поддержку!
+ Децентралізація.
Об'єднані громади, зокрема, розпоряджаються:
60 % податку на доходи фізичних осіб
100 % податку на майно
100 % єдиного податку
5 % акцизного податку з роздрібної торгівлі (тютюн, алкоголь, нафтопродукти)
100% податку на прибуток установ комунальної власності ОТГ
100 % платежів за надання адміністративних послуг
25 % екологічного податку
іншими зборами та платежами, міжбюджетними трансфертами та надходженнями в рамках програм та допомог
Бюджет:
(Армія, Пенсії, Соціальні виплати, Держапарат та інше.)
40 % податку на доходи фізичних осіб
95 % акцизного податку з роздрібної торгівлі (тютюн, алкоголь, нафтопродукти)
75 % екологічного податку
+ Приватбанк (докапіталізація державою 160 млрд грн)
+ Укрнафта
Укрзалізниця вперше за багато років прибуткова
Малишева (2012 банкрот) 2019 прибутковий (в три зміни)
Океан (2012 банкрот) 2019 прибутковий
ХТЗ (11 років без прибутків) 2019 прибутковий
Електротяжмаш з 2018 вперше прибутковий
Карпатинафтахім (2012 зупинений) 2019 прибутковий
Судобудівний завод Лиман (2008 зупинено) 2019 прибутковий + 35судов
Міжнародна коаліція на підтримку України.
НАТО, ООН, G7, ПАРЄ
РФ втратила за 5 років -148 млрд$ (санкції)
РФ не має доступу до таких підприємств:
Зоря-Машпроект (двигуни, редуктора, флот РФ)
Моторсіч (двигуни літаки, вертольоти)
Івченко-Прогрес (двигуни літаки, вертольоти)
Хартрон (системи управління для ракет)
Южмаш (ракети 80% СЯС РФ)
Українська мова, українська школа, українське кіно, українські книжки...
Свобода слова.
Безвіз 89 країн світу
Добавляйте ваши пункты, пусть будет для истории.(С)
...Глобальная доступность технологий с интеллектуальными программами, автоматизация, роботизация и внедрение искусственного интеллекта станут в основе новейшего перевооружения, которое, в конце концов, обнулит даже идею ядерного сдерживания. Эти процессы уже начались, и их не остановить. Мы наблюдаем не просто волну развития армий путем активной роботизации вооруженных сил - мы свидетели подлинного технологического цунами!
Кроме того, современная война предполагает отсутствие четкой линии фронта: для борьбы и достижения политических целей и любого преимущества все больше используются комбинированные модели воздействия. - В. Горбулин https://tverezo.info/post/126580
Развертывание информационного противодействия, включая проведение информационно-психологических операций и кибератак, работу в социальных сетях и средствах массовой информации вынуждают мобилизовать не только развитие контрразведки, разведки и специальных информационных структур, но и привлекать к взаимодействию многие гражданские институты и общественные организации. - В. Горбулин
https://tverezo.info/post/126580
Маємо шанс побачити фінал (якщо виживемо - тут я з вами солідарний).
Сгорел за минуту армянский "КамАЗ".......
https://starshinazapasa.livejournal.com/1301503.html Гагаринобесие
Первой советской баллистической ракетой, запущенной на субкосмическую высоту, была - та-дам - попробуйте угадать.
«Фау-2».
Не модификация, не переработка, а самая натуральная «Фау-2». Восстановленная группой немецких инженеров, на основе вывезенных из Пенемюнде, и запущенная на полигоне Капустин Яр 18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут по московскому времени. Ракета поднялась на высоту 86 километров. Всего были запущены 11 ракет «ФАУ-2».
Сто семьдесят немецких инженеров, подчиненных фон Брауна, включая Греттруппа и Курта Мангуса, работали в институте на острове Городомля на озере Селигер, назывался он что-то типа «Селигер-7», если не ошибаюсь, ныне НИИ-88, до сих пор входит в «Роскосмос». Там же работал и Королев. Он был главным конструктором. Греттрупп был в его подчинении.
Именно на основе «Фау-2» Королев разработал свою Р-1 - практически полную её копию - которая и является первой советской баллистической ракетой.
Собственно, именно она, доработанная "Фау" и стоит на монументе "Покорителям космоса" на ВДНХ. Смешно, правда?
Гретттрупп в этот момент довел до ума немецкую Г-1, которая была лучше королёвской, с отделяющейся ступенью, несла больше ВВ, но, по понятным политическим причинам, его проект был задвинут в сторону, а дорогу дали Королёву.
Но факт остается фактом - родоначальником советской космонавтики была «Фау-2».
«Для «развития» ракетного дела сталинским СССР сделано немало:
- Посажен ракетный конструктор Воскресенский будущая правая рука Королева.
- Арестован и посажен специалист по ракетным двигателям и будущий генеральный конструктор комплекса «Энергия-Буран» Валентин Глушко.
- Отбыл срок на Соловках знаменитый ракетчик Артемьев.
Расстрелян в 1938 специалист по твердотопливным ракетам Георгий Лангемак.
- Расстрелян директор Ракетного НИИ, создатель "Катюши" Клейменов.
- Борис Викторович Раушенбах - ссылка в 1942 г.
- Роберт Бартини, про которого Королёв сказал:«Мы все обязаны Бартини очень и очень многим, без Бартини не было бы спутника». Арест в 1938 г., выпустили только в 1946 г.
- Юрий Кондратюк, рассчитавший оптимальную траекторию полёта к Луне, арест в 1931 г. Дали 3 года лагерей за вредительство.
- Генерал Гонор, директор НИИ-88 в котором работали Королев, Макеев и другие, арестован в 1953 г.»
Все их праздники. Даты. Лживое все. Насквозь. Все фейк. Вся страна. Только смерти у них не фейк. Вот что они вправду умеют, так это убивать. А остальное - всё вранье.
- Ядерная программа - фон Арденне. Вся. Вообще. Полностью. Только вчитайтесь в эти формулировки: Лауреат Сталинской премии барон Манфред фон Арденне. Герой социалистического труда Николаус Риль. Советник Гитлера по научным вопросам Петер Тиссен. Создатель газовой центрифуги для разделения изотопов урана Гернот Циппе.
- Индустриализация - «Симменс», Крупп и «Дженерал Электрик».
- Глубоководные аппараты «Мир», наша советская гордость - финские.
- Самый большой в мире российский ледокольный танкер "Тимофей Гуженко" полностью построен в Южной Корее фирмой Samsung Heavy Industries.
- Единственная в мире "не имеющая аналогов" арктическая российская нефтяная платформа "Приразломная" - это норвежская платформа Hutton TLP, построенная в 1984 году.
- "Академик Мстислав Келдыш", с которого Джеймс Кэмерон и спускал "Миры" на съемках "Титаника" - финский.
- Батискафы, на которых Путин куда-то там погружался около исконно русской греческой священной Корсуни - голландские.
День русской космонавтики на немецкой ракете в американском интернете с трупами в русских лагерях.
Страна-фейк. Сверху донизу.
Именно это они сегодня и отмечают.
Ну, с праздником, чо.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1301503.html starshinazapasa.livejournal.com
А этот нарцисс ещё и парк устроил, тешит свою психическую патологию.
Как будто время там остановилось в 80-х годах прошлого века, а дальше, все только ветшало и разрушалось.
Можно предположить, что если бы для армян, Нагорный Карабах и его жители, имели хоть какое то значение, то Карабах бы выглядел по другому.
А это значит, что единственный смысл владения Карабахом для армян, это дешевые понты: мы победили и будем диктовать условия.
Классический чемодан без ручки.