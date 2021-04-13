Алієв відкрив у Баку Парк військових трофеїв, захоплених у вірменської армії під час війни в Нагірному Карабасі. ФОТОрепортаж

У Баку в понеділок, 12 квітня, відбулося відкриття Парку військових трофеїв, захоплених у вірменської армії під час 44-денної війни за звільнення Карабаху. У церемонії відкриття взяв участь президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба азербайджанського лідера.

Парк відкрито "з метою демонстрації виняткового героїзму та історичної перемоги (азербайджанського) народу" у війні, зазначили в пресслужбі.

Частина військових трофеїв, захоплених під час розгрому вірменської армії, була продемонстрована на параді Перемоги в Баку 10 грудня 2020 року. Тоді Алієв виступив з ініціативою створення Парку військових трофеїв. Виконані за короткий час широкомасштабні роботи вже завершилися: створено унікальний парк під відкритим небом. Президенту Азербайджану було вручено квиток першого відвідувача Парку військових трофеїв.

Серед трофеїв - покинута вірменами стрілецька зброя, важка техніка, ракетні комплекси, військові транспортні засоби та боєприпаси.

Алієв ознайомився з парком і зустрівся з нагородженими військовослужбовцями.

"Після першої Карабаської війни вірмени демонстрували номери приватних автомобілів азербайджанців на окупованих землях. Виготовили щит, щоб показати, що азербайджанців вигнано із землі своїх предків. По суті ці дії були проявом етнічної чистки, що проводиться Вірменією проти Азербайджану, нашого народу, бо мирні громадяни змушені були залишити своє майно, часом роззутими залишати окуповані землі. Вірмени показували цей щит іноземним туристам, намагаючись продемонструвати силу своєї армії, створити міф про нібито непереможну вірменську армію. Азербайджанці ж, залишивши свої приватні автомобілі, покинули власні землі. Ми не забули це. Цей щит - свідчення вірменського дезертирства, тому що це - номери військових вантажівок. Азербайджанська армія знищила або взяла як трофеї 522 військові вантажівки. Ще під час війни я дав вказівку зібрати номери, зберігати їх, щоб коли настав день, ми продемонстрували їх.

Цей щит був продемонстрований на параді, який відбувся 10 грудня. На площі Азадлиг, на очах всього нашого народу ще раз було продемонстровано поразку Вірменії, вірменське дезертирство. Сьогодні цей щит встановлено в Парку військових трофеїв. Представлені тут номери вантажівок є лише невеликою частиною захопленої техніки. Знищено, взято як трофеї 522 вантажні автомобілі ворога. Це побачить кожен, хто прийде сюди, - громадяни Азербайджану, гості нашої країни. Нехай і вірмени побачать це. Нехай побачать, що їхні злодіяння не залишилися без відповіді. Ось відповідь їм. Карабах - це Азербайджан!" - сказав президент Азербайджану.

Зазначається, що серед представлених трофеїв є також зенітно-ракетний комплекс КУБ, по одному зразку важкої гусеничної техніки. Вони у справному стані. До цього можна додати також до 150 одиниць важкої техніки ворога, танки "Т-72", бойові машини піхоти, 251 самохідну артилерійську установку "Гвоздика", зенітно-ракетний комплекс "Оса" та інші експонати.

У відеозалі, розташованому на території Парку, демонструються переможні твіти, інтерв'ю провідним медіа-структурам, уривки зі звернень до народу.

Кожен елемент на території парку унікальний. Наприклад, нижня частина встановлених тут лавок виготовлена ​​з узятих як трофеї ящиків з-під снарядів. Система освітлення на території парку виготовлена ​​з розплавлених снарядів, а ящики для відходів - з футлярів гільз танкових снарядів.

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Також у Парку військових трофеїв представлено протитанковий рів завширшки 5 метрів і завглибшки 3-4 метри, мінну ділянку, протитанкові бетонні опори і металеві їжаки, сітку з колючого дроту на низьких опорах, дротову сітку на високих опорах, протипіхотну мінну ділянку, малопомітні і трирядні дротові загородження стрічкового типу, а також дротові загородження стрічкового типу над окопами. Ця система загороджень була однією з інженерних систем, які підрозділам Азербайджанської армії довелося подолати на фізулінському, джебраїльському, агдамському, тертерському та геранбойському напрямках. А всередині позицій, що зміцнювалися протягом тридцяти років, розміщуються добре оснащений бойовий пост і солдатська казарма. Поруч із казармою розташовані виготовлені заводським методом приміщення для захисту особового складу від артилерійського і повітряного нападу, а на бойовій позиції - окопи для стрільців, кулеметників і гранатометників, довготривалі вогневі точки.

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.



















Фото: сайт президента Азербайджану