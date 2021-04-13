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У центральній районній лікарні Вишгорода провели капітальний ремонт, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Вишгородській центральній районній лікарні відремонтували приймальне відділення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА, це вже сьоме модернізоване приймальне відділення в регіоні в межах президентської програми "Велике будівництво"

Капітальний ремонт відділення в лікарні коштував 6,5 млн гривень. Завдяки йому тепер тут зможуть своєчасно робити діагностику, проводити обстеження і за потреби готувати пацієнтів до операції.

"Ми продовжуємо розвивати медичну інфраструктуру Київщини. Активно почали це робити ще в минулому році. І вже зараз маємо сім оновлених приймальних відділень в опорних лікарнях. Серед них – і Вишгородська центральна районна лікарня", - повідомив глава Київської ОДА Василь Володін.

За його словами, у планах на 2021 рік - завершити ремонтні роботи ще в п'яти медичних закладах. Паралельно розвиватиметься дорожня й освітня інфраструктура, а також будуватимуться нові спортивні локації.

Як повідомляв раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, цього року буде збудовано та відремонтовано 6500 км доріг і 245 штучних споруд. Також здадуть в експлуатацію 177 приймальних відділень, 95 шкіл, 70 дитячих садків, 80 стадіонів і 29 басейнів.

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У центральній районній лікарні Вишгорода провели капітальний ремонт, - ОДА 01
У центральній районній лікарні Вишгорода провели капітальний ремонт, - ОДА 02
У центральній районній лікарні Вишгорода провели капітальний ремонт, - ОДА 03

Автор: 

лікарня (1364) ОДА (1630) Вишгород (71) Володін Василь (44) Велике будівництво (741)


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А где навала ковидных пациентов?
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13.04.2021 10:39 Відповісти
Ковідних пацієнтів вже немає, бо усі померли після випробовування на них Російської та Китайської вакцин!
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13.04.2021 11:29 Відповісти
В Украине не испульзуют ни китайских вакцин, ни кацапского скотомицина.
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13.04.2021 11:47 Відповісти
Воно і так було в нормальному стані. Краще б обладнання їм закупили. Потрапив в цю лікарню літом 2019 по швидкій. Аппарат УЗІ такий "чудовий" в лікарні, що збирались живіт різати бо ніфіга апарат не показує з того, що повинні ******* апарати робити. Самі лікарі бідкались і рекомендували після зняття загострення обстежитись на нормальній апаратурі.
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13.04.2021 12:34 Відповісти
 
 