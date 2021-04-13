У центрі Одеси на 24-му поверсі житлового будинку виникла пожежа: евакуювали 55 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж
В Одесі загорівся офіс на 24-му поверсі житлового будинку по вулиці Середньофонтанській, 35. З будівлі евакуювали 55 осіб. Всі вони самостійно вийшли сходами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
13 квітня о 07:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання офісу на 24-му поверсі багатоповерхового житлового будинку, за адресою: м. Одеса, Приморський р-н, вул. Середньофонтанська, 35.
Прибувши до місця виклику, рятувальники б встановилти загорання офісного приміщення на 24-му поверсі 25-ти поверхового житлового будинку. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику "Пожежа 1 Біс". Рятувальники локалізували пожежу о 8:05 та ліквідували її о 8:07 на площі 60 м2. Загиблих та постраждалих немає. Евакуйовано 55 осіб шляхом самостійного виходу по сходовим маршам.
Від ДСНС залучались 13 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль