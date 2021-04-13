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У центрі Одеси на 24-му поверсі житлового будинку виникла пожежа: евакуювали 55 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Одесі загорівся офіс на 24-му поверсі житлового будинку по вулиці Середньофонтанській, 35. З будівлі евакуювали 55 осіб. Всі вони самостійно вийшли сходами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

13 квітня о 07:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання офісу на 24-му поверсі багатоповерхового житлового будинку, за адресою: м. Одеса, Приморський р-н, вул. Середньофонтанська, 35.

Прибувши до місця виклику, рятувальники б встановилти загорання офісного приміщення на 24-му поверсі 25-ти поверхового житлового будинку. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику "Пожежа 1 Біс". Рятувальники локалізували пожежу о 8:05 та ліквідували її о 8:07 на площі 60 м2. Загиблих та постраждалих немає. Евакуйовано 55 осіб шляхом самостійного виходу по сходовим маршам.

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Від ДСНС залучались 13 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.

У центрі Одеси на 24-му поверсі житлового будинку виникла пожежа: евакуювали 55 осіб, - ДСНС 01
У центрі Одеси на 24-му поверсі житлового будинку виникла пожежа: евакуювали 55 осіб, - ДСНС 02
У центрі Одеси на 24-му поверсі житлового будинку виникла пожежа: евакуювали 55 осіб, - ДСНС 03
У центрі Одеси на 24-му поверсі житлового будинку виникла пожежа: евакуювали 55 осіб, - ДСНС 04
У центрі Одеси на 24-му поверсі житлового будинку виникла пожежа: евакуювали 55 осіб, - ДСНС 05
У центрі Одеси на 24-му поверсі житлового будинку виникла пожежа: евакуювали 55 осіб, - ДСНС 06
У центрі Одеси на 24-му поверсі житлового будинку виникла пожежа: евакуювали 55 осіб, - ДСНС 07
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

Одеса (5496) пожежа (4351) ДСНС (5144)


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Офисный планктон хотел чайку заварить
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13.04.2021 10:50 Відповісти
Осбб - лох.
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13.04.2021 10:52 Відповісти
а может, хозяин помещения - лох...!?
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13.04.2021 11:58 Відповісти
 
 