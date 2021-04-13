Через підпал сухої трави в селі на Львівщині згоріли 3 автобуси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Великі Глібовичі на автобазі згоріли три автобуси через підпал сухої трави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Згідно з даними ДСНС, повідомлення про пожежу в с. Великі Глібовичі Львівського району надійшло 12 квітня о 15:19 до Служби порятунку "101".

Зазначається, пожежа виникла на відкритій території в трьох автобусах Volkswagen LT 46, "Стрий авто АТ 756" та Mercedes 611.

"На момент прибуття пожежників до місця виклику автобуси були повністю охоплені вогнем. Також поруч із площадкою, де стояли автобуси, горіла суха трава. О 15:50 вогнеборці локалізували пожежу, та о 15:57 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено три автобуси та суху траву на площі 100 кв.м. Пожежникам вдалося запобігти перекиданню вогню на поруч розташований один вантажний автомобіль з двома напівпричепами та врятувати його від знищення вогнем", - йдеться в повідомленні.

"У приватному господарстві стояли три буси. Горіла суха трава, вогонь з якої перекинувся на них. Як наслідок, згоріли всі три буси", - повідомив представник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

До ліквідації пожежі залучалося 6 рятувальників особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

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Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Як повідомляє ZAXID.NET, пожежа виникла на базі з ремонтними боксами для маршруток. Усі автобуси належать одному власнику, який займається перевезенням пасажирів з ближніх сіл до Львова, ТОВ Іван Самофал.











Фото: ДСНС, ZAXID.net