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Через підпал сухої трави в селі на Львівщині згоріли 3 автобуси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Великі Глібовичі на автобазі згоріли три автобуси через підпал сухої трави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Згідно з даними ДСНС, повідомлення про пожежу в с. Великі Глібовичі Львівського району надійшло 12 квітня о 15:19 до Служби порятунку "101".

Зазначається, пожежа виникла на відкритій території в трьох автобусах Volkswagen LT 46, "Стрий авто АТ 756" та Mercedes 611.

"На момент прибуття пожежників до місця виклику автобуси були повністю охоплені вогнем. Також поруч із площадкою, де стояли автобуси, горіла суха трава. О 15:50 вогнеборці локалізували пожежу, та о 15:57 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено три автобуси та суху траву на площі 100 кв.м. Пожежникам вдалося запобігти перекиданню вогню на поруч розташований один вантажний автомобіль з двома напівпричепами та врятувати його від знищення вогнем", - йдеться в повідомленні.

"У приватному господарстві стояли три буси. Горіла суха трава, вогонь з якої перекинувся на них. Як наслідок, згоріли всі три буси", - повідомив представник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

До ліквідації пожежі залучалося 6 рятувальників особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

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Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Як повідомляє ZAXID.NET, пожежа виникла на базі з ремонтними боксами для маршруток. Усі автобуси належать одному власнику, який займається перевезенням пасажирів з ближніх сіл до Львова, ТОВ Іван Самофал.

Через підпал сухої трави в селі на Львівщині згоріли 3 автобуси 01
Через підпал сухої трави в селі на Львівщині згоріли 3 автобуси 02
Через підпал сухої трави в селі на Львівщині згоріли 3 автобуси 03
Через підпал сухої трави в селі на Львівщині згоріли 3 автобуси 04
Через підпал сухої трави в селі на Львівщині згоріли 3 автобуси 05
Фото: ДСНС, ZAXID.net

Автор: 

підпал (693) ДСНС (5144) автобус (353)


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Топ коментарі
+8
Из-за поджога сухой травы в селе на Львовщине сгорели 3 автобуса - Цензор.НЕТ 2560
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13.04.2021 11:15
+7
Обычно это одни и те же "люди".
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13.04.2021 11:18
+6
Каждый год одно и тоже. И эти люди хотят хорошо жить...
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13.04.2021 11:46
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Из-за поджога сухой травы в селе на Львовщине сгорели 3 автобуса - Цензор.НЕТ 2560
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13.04.2021 11:15 Відповісти
не, не палии, скорее голосовали за шария
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13.04.2021 11:17 Відповісти
Обычно это одни и те же "люди".
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13.04.2021 11:18 Відповісти
Можно использовать для съемок фильмов ужасов
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13.04.2021 11:15 Відповісти
Спички детям не игрушка, особенно идиотам
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13.04.2021 11:25 Відповісти
Каждый год одно и тоже. И эти люди хотят хорошо жить...
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13.04.2021 11:46 Відповісти
Конкретно эти "люди" не хотят. У них в голове отсутствуют причинно-следственные связи. Они просто существуют.
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13.04.2021 12:19 Відповісти
автобаза і суха трава - великі збитки. Пожежні набирають воду у якомусь ставку, а не в пожежній водоймі (цистерні) на території автобази.
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13.04.2021 11:58 Відповісти
Дебилы...
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13.04.2021 14:51 Відповісти
Горiть у пеклi, москалi!
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13.04.2021 15:27 Відповісти
 
 