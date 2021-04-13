Справу про рекордний хабар у $5 млн від Злочевського сьогодні спробують незаконно передати з ВАКС у ручний Шевченківський райсуд Києва, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
Справу про рекордний хабар у 5 млн доларів для НАБУ і САП сьогодні спробують незаконно забрати в Антикорупційного суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.
"Пам’ятаєте справу щодо колишнього міністра екології часів Віктора Януковича Миколи Злочевського про рекордний хабар у 5 млн доларів? ЦПК стало відомо, що сьогодні о 16 годині 30 хвилин Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглядатиме клопотання адвоката обвинуваченого Андрія Кічі про передачу справи із ВАКС до Шевченківського райсуду Києва", - випливає з повідомлення.
"Наголошуємо, що будь-які рішення про передачу справи з Антикорупційного суду будуть незаконними, адже кримінальний процесуальний кодекс прямо забороняє це. Стаття 33-1 КПК чітко каже про те, що інші суди не можуть розглядати справи, які підсудні Вищому антикорупційному суду", - наголошують у ЦПК.
"Від Антикорсуду рятують ще одних чортів. Працюють за схемою Татарова, забираючи справу з непідконтрольного ВАКС у ручний районний суд", - додали в Центрі протидії корупції в соцмережі Фейсбук.
Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).
Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.
У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.
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