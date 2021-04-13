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Справу про рекордний хабар у $5 млн від Злочевського сьогодні спробують незаконно передати з ВАКС у ручний Шевченківський райсуд Києва, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Справу про рекордний хабар у $5 млн від Злочевського сьогодні спробують незаконно передати з ВАКС у ручний Шевченківський райсуд Києва, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Справу про рекордний хабар у 5 млн доларів для НАБУ і САП сьогодні спробують незаконно забрати в Антикорупційного суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Пам’ятаєте справу щодо колишнього міністра екології часів Віктора Януковича Миколи Злочевського про рекордний хабар у 5 млн доларів? ЦПК стало відомо, що сьогодні о 16 годині 30 хвилин Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглядатиме клопотання адвоката обвинуваченого Андрія Кічі про передачу справи із ВАКС до Шевченківського райсуду Києва", - випливає з повідомлення.

"Наголошуємо, що будь-які рішення про передачу справи з Антикорупційного суду будуть незаконними, адже кримінальний процесуальний кодекс прямо забороняє це. Стаття 33-1 КПК чітко каже про те, що інші суди не можуть розглядати справи, які підсудні Вищому антикорупційному суду", - наголошують у ЦПК.

"Від Антикорсуду рятують ще одних чортів. Працюють за схемою Татарова, забираючи справу з непідконтрольного ВАКС у ручний районний суд", - додали в Центрі протидії корупції в соцмережі Фейсбук.

Справу про рекордний хабар у $5 млн від Злочевського сьогодні спробують незаконно передати з ВАКС у ручний Шевченківський райсуд Києва, - ЦПК 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова взяла у Злочевського хабар за закриття справи проти нього, - агент НАБУ Шевченко. ВIДЕО

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.

Автор: 

хабар (4729) Злочевський Микола (208) Антикорупційний суд ВАКС (1974) Центр протидії корупції (268) Кіча Андрій (4)


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Топ коментарі
+2
Та що ви розумієте?
Зельонский та Бєнядіктова боряться з ко-ко-корупцією.
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13.04.2021 11:56
+2
Это станет очередным позором для Зеленского и Ко.
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13.04.2021 12:06
+1
Не бреши- Петро Олексійович корупцію подолав вже давно!
Чи може Петро Олексійович брехав? Та ні- маячня!
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13.04.2021 12:24
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Та що ви розумієте?
Зельонский та Бєнядіктова боряться з ко-ко-корупцією.
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13.04.2021 11:56 Відповісти
Не бреши- Петро Олексійович корупцію подолав вже давно!
Чи може Петро Олексійович брехав? Та ні- маячня!
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13.04.2021 12:24 Відповісти
Покажи його заяву про "подолав вже давно".
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13.04.2021 12:28 Відповісти
Зе команда , вслід за кремлеботами , ніяк не заспокояться у протистоянні з Порохом ...
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13.04.2021 12:32 Відповісти
І вчергове бреше. Тепер вже про якусь заяву про подолану корупцію.
Поплутав зі своїм чемпіоном у боротьбі з ковідом Бубою.
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13.04.2021 12:38 Відповісти
2016 год: "Украине придется потратить на борьбу с коррупцией несколько лет." Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко.http://minprom.ua/persons/33.html
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13.04.2021 13:31 Відповісти
Струк вважає, що наведене еквівалентне "корупцію подолав вже давно!" ?
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13.04.2021 13:39 Відповісти
Вы в состоянии сложить 2016+2 ?
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13.04.2021 14:55 Відповісти
Почему вы решили, что несколько это 2 ?
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13.04.2021 14:56 Відповісти
Та хоть сколько... Но верен своему девизу: "Ну не шмогла я, не шмогла...". Или как его назвали BBC (в конце срока) - президент обещаний.
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13.04.2021 17:52 Відповісти
Це та ВВС, що програла суд Порошенку?
Є більш компетентні експерти.

Україна досі не розвалилася завдяки Порошенку, - командор ВМС США.

https://glavcom.ua/news/ukrajina-dosi-ne-rozvalilasya-zavdyaki-poroshenku-komandor-vms-ssha--536483.html
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13.04.2021 17:58 Відповісти
Ну раз кроме BBC других возражений нет, то.....
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13.04.2021 18:47 Відповісти
Других вьі и не показали.
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13.04.2021 18:51 Відповісти
Бояра некачественная? Галюны? Сочувствую (нет)
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13.04.2021 12:49 Відповісти
Це доказ ефективності антикорупційного суду
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13.04.2021 12:01 Відповісти
Это станет очередным позором для Зеленского и Ко.
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13.04.2021 12:06 Відповісти
Краще до Соломи, там навіть руху не буде)))
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13.04.2021 12:14 Відповісти
мля та скока можно, одно и тоже.
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13.04.2021 12:43 Відповісти
если вы знаете что этот суд ручной, сделайте его недееспособным .
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13.04.2021 13:11 Відповісти
і можете не сумніватись - таки передадуть і ЗЛО-ЧМО-вському нічого не буде!
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13.04.2021 13:21 Відповісти
я запутался. он хороший, или не хороший парень?
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13.04.2021 16:57 Відповісти
 
 