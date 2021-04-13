Поруч з легкоатлетичним стадіоном на Дніпропетровщині відкриють Олімпійський будинок , - ОДА. ФОТОрепортаж

Завдяки Олімпійському будинку спортсмени і тренери зможуть планувати підготовку до змагань, проводити збори і конференції та обмінюватися досвідом.

Як передає Цензор.НЕТ, його будівництво вже завершили, залишилися дрібні внутрішні роботи та благоустрій території.

"Олімпійський будинок звели у Дніпрі – поряд з легкоатлетичним стадіоном та ареною для ігрових видів спорту. Тепер це єдиний ансамбль. Сучасний та зручний простір для спортсменів і тренерів", – повідомив глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Зазначається, що завдяки програмі "Велике будівництво" на першому поверсі Олімпійського будинку розміщено просторий вестибюль з гардеробною зоною, кімната охорони, тренерські та роздягальні для команд. Також є великий конференц-зал на 162 місця. Крім того, там планують розмістити і невелику спортивну виставку. На другому поверсі будівлі розташовуються офіси Федерації футболу та Олімпійського комітету.

Так, спортсмени і тренери зможуть планувати підготовку до змагань, проводити збори і конференції, обмінюватися досвідом. Для людей з інвалідністю передбачено окремий заїзд та паркування, а також облаштовано пандуси та санвузол.

За словами підрядника, окремий акцент зробили на енергоефективності Олімпійського будинку. Фасад має вентиляцію, покрівля - зі спеціального мембранного матеріалу. Система опалення регульована.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, цього року в Дніпрі за президентською програмою відкриють Південний обхід міста, який почали будувати ще 10 років тому. Завдяки обходу з центральних вулиць Дніпра буде виведено рух вантажного та транзитного транспорту, що розвантажить дороги і поліпшить екологію міста.

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