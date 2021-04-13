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Під Слов'янськом вшанували пам'ять загиблого під час першого бою в російсько-українській війні Геннадія Біліченка. ФОТОрепортаж

Сім років тому, 13 квітня, на трасі Київ-Довжанський, недалеко від Семенівки - одного з районів Слов'янська, відбувся перший бій і, по суті, пролунав перший постріл на поразку у війні Росії проти України на Сході. Зараз на місці першого бою встановлено пам'ятний знак на згадку про загиблого співробітника СБУ Геннадія Біліченка.

Найманці РФ з угрупування російського терориста Ігоря Гіркіна відкрили вогонь по бійцях підрозділу "Альфа" СБУ та бійцях з підрозділів МВС. Напад був неочікуваним. Вогонь вели найманці РФ, які приїхали на двох автомобілях. Крім того, вогонь вівся з "зеленки", яка йшла паралельно трасі і була на пагорбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на donpatriot.news.

У результаті нападу загинув Геннадій Біліченко — капітан СБУ, було декілька поранених, у тому числі і важких. Тільки рішучі дії старшого лейтенанта – десантника Вадима Сухаревського, який віддав наказ відкрити вогонь з кулемета БТР-а, змогли переломити хід цього бою і змусили найманців РФ відступити.

Щороку, 13 квітня, на місці першого бою проходять пам'ятні заходи. Не став винятком і цей рік. Військові ЗСУ і НГУ, співробітники СБУ та МВС, представники місцевого самоврядування, представники громадськості 13 квітня 2021 року взяли участь у пам'ятному заході, як на місці бою, так і біля пам'ятного знака на Семенівці.

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Під час виступу Микола Побережний, капітан - заступник командира батальйону "Донбас" подякував громаді Слов'янська за те, що люди пам'ятають загиблих в російсько-українській війні і зазначив: "За Україну треба не вмирати, а вбивати. Тому що так історично склалося, що ми хоча і миролюбний народ, але за своє будемо стояти до кінця "

Під Словянськом вшанували память загиблого під час першого бою в російсько-українській війні Геннадія Біліченка 01
Під Словянськом вшанували память загиблого під час першого бою в російсько-українській війні Геннадія Біліченка 02
Під Словянськом вшанували память загиблого під час першого бою в російсько-українській війні Геннадія Біліченка 03
Під Словянськом вшанували память загиблого під час першого бою в російсько-українській війні Геннадія Біліченка 04
Під Словянськом вшанували память загиблого під час першого бою в російсько-українській війні Геннадія Біліченка 05
Під Словянськом вшанували память загиблого під час першого бою в російсько-українській війні Геннадія Біліченка 06
Під Словянськом вшанували память загиблого під час першого бою в російсько-українській війні Геннадія Біліченка 07.

Автор: 

пам’ять (1190) Донбас (22357) Ян Осока (1495) Сухаревський Вадим (52)


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Топ коментарі
+14
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко - Цензор.НЕТ 5312
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13.04.2021 15:48 Відповісти
+12
А Штепа-так и не села...
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13.04.2021 15:59 Відповісти
+9
Герої не вмирають!
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13.04.2021 15:55 Відповісти
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Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко - Цензор.НЕТ 5312
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13.04.2021 15:48 Відповісти
Кожного дня загиблі(

Під Майорським від осколкового поранення загинув воїн 10 огшбр Олексій Мамчій

Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко - Цензор.НЕТ 6851
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13.04.2021 15:55 Відповісти
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко - Цензор.НЕТ 2060
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13.04.2021 16:06 Відповісти
Герої не вмирають!
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13.04.2021 15:55 Відповісти
А Штепа-так и не села...
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13.04.2021 15:59 Відповісти
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко - Цензор.НЕТ 1181
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13.04.2021 16:05 Відповісти
пролунав перший постріл на поразкуДжерело: https://censor.net/ua/p3259429

маэ бути "постріл на ураження".
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13.04.2021 16:20 Відповісти
это вроде первый погибший в ато посмертно подполкан.. сюжет помню
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13.04.2021 16:24 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....Під Слов'янськом вшанували пам'ять загиблого під час першого бою в російсько-українській війні Геннадія Біліченка - Цензор.НЕТ 120
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13.04.2021 18:54 Відповісти
Герої не вмирають
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13.04.2021 18:57 Відповісти
Вічна пам"ять землякові...
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13.04.2021 20:59 Відповісти
бой -не бой, а расстрел альфы из засады...((( мразь по-другому воевать не умеет...(((
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13.04.2021 23:47 Відповісти
 
 