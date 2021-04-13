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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Кулеба зустрівся з Блінкеном у Брюсселі: "Ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для РФ зависокою". ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Брюсселі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі військової ескалації РФ вздовж українсько-російського кордону.

Про це Кулеба написав у Twitter у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Хороша зустріч у Брюсселі з колегою і другом держсекретарем Блінкеном на тлі небезпечного стягування військ і войовничої риторики з боку РФ. Необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації, зокрема чітко пояснивши РФ, що ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для неї зависокою", - розповів Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про можливу повномасштабну війну на Донбасі: Ціна запобігання конфлікту нижча, ніж потім долати наслідки

Кулеба зустрівся з Блінкеном у Брюсселі: Ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для РФ зависокою 01

Кулеба зустрівся з Блінкеном у Брюсселі: Ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для РФ зависокою 02

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

Держдепартамент США (1648) перемовини (3004) росія (65974) США (23355) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
это и есть дело - серьёзное фото, высокий уровень - госсекретарь с послом, за столом...флаги
знак той стороне и они его увидели
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13.04.2021 17:09 Відповісти
+4
От слов к делу бы...
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13.04.2021 16:59 Відповісти
+4
слышь,псина,ты из этого "барнаула" ? Кулеба встретился с Блинкеном в Брюсселе: "Цена за всякую новую военную авантюру будет для РФ слишком высокой" - Цензор.НЕТ 8169
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13.04.2021 17:30 Відповісти
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От слов к делу бы...
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13.04.2021 16:59 Відповісти
это и есть дело - серьёзное фото, высокий уровень - госсекретарь с послом, за столом...флаги
знак той стороне и они его увидели
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13.04.2021 17:09 Відповісти
Так росия уже ответила про высокую цену что им по барабану .
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13.04.2021 17:00 Відповісти
Триллион роттенбергов и другой путинской ******* по барабану?
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13.04.2021 17:13 Відповісти
слышь,псина,ты из этого "барнаула" ? Кулеба встретился с Блинкеном в Брюсселе: "Цена за всякую новую военную авантюру будет для РФ слишком высокой" - Цензор.НЕТ 8169
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13.04.2021 17:30 Відповісти
барнаульские трущобы
https://altapress.ru/realty/story/mrak-razvalin-barnaula-reportazh-iz-avariynih-barakov-gde-zhiltsi-riskuyut-okazatsya-pod-zavalami-284598

иди говно у себя в кучу сгреби для начала..
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13.04.2021 17:32 Відповісти
Я себе не верю, а Кулебе.... ВЕРЮ.
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13.04.2021 17:06 Відповісти
"Цена будет для РФ слишком высокой" - а для Украины?
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13.04.2021 18:02 Відповісти
Дуже хтілося би вірити Кулебі, але досі все сказане ним було лише пустопорожнім патяканням...
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14.04.2021 09:27 Відповісти
 
 