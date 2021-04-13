Блоковано канал постачання зброї в Україну: Спільник зі США транзитом через Польщу відправляв деталі до пістолетів поштою. ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала нелегальний канал постачання в Україну вогнепальної зброї у розібраному вигляді. Операція проводилась спільно з правоохоронними органами США і Республіки Польща, а також Національним контактним пунктом Європолу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що організували нелегальний бізнес кілька мешканців столиці та Київської області. Запчастини передавав спільник зі США транзитом через Польщу. Деталі він надсилав сервісами міжнародних поштових експрес-відправлень з приховуванням від митного контролю.

Правоохоронці затримали одного із організаторів під час отримання відправлення. Операція проводилась в одному з населених пунктів Київщини.

Під час 7 обшуків за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці вилучили:

пістолет марки "ТТ" і 4 магазини до нього;

пістолет марки "Зауер" і магазин до нього;

пістолет ТМ "Glock 19" та 2 затворні рами до нього;

дві нижні частини пістолета ТМ "Glock 19";

понад 150 набоїв різного калібру;

понад $30 тисяч;

запчастини і аксесуари до короткоствольної вогнепальної зброї;

значну кількість платіжних банківських карток.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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