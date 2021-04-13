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Блоковано канал постачання зброї в Україну: Спільник зі США транзитом через Польщу відправляв деталі до пістолетів поштою. ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала нелегальний канал постачання в Україну вогнепальної зброї у розібраному вигляді. Операція проводилась спільно з правоохоронними органами США і Республіки Польща, а також Національним контактним пунктом Європолу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що організували нелегальний бізнес кілька мешканців столиці та Київської області. Запчастини передавав спільник зі США транзитом через Польщу. Деталі він надсилав сервісами міжнародних поштових експрес-відправлень з приховуванням від митного контролю.

Правоохоронці затримали одного із організаторів під час отримання відправлення. Операція проводилась в одному з населених пунктів Київщини.

Під час 7 обшуків за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці вилучили:

  • пістолет марки "ТТ" і 4 магазини до нього;
  • пістолет марки "Зауер" і магазин до нього;
  • пістолет ТМ "Glock 19" та 2 затворні рами до нього;
  • дві нижні частини пістолета ТМ "Glock 19";
  • понад 150 набоїв різного калібру;
  • понад $30 тисяч;
  • запчастини і аксесуари до короткоствольної вогнепальної зброї;
  • значну кількість платіжних банківських карток.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Припинено діяльність чоловіків, які торгували переробленою з макетів бойовою зброєю на території Полтавщини та суміжних областей, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Блоковано канал постачання зброї в Україну: Спільник зі США транзитом через Польщу відправляв деталі до пістолетів поштою 01
Блоковано канал постачання зброї в Україну: Спільник зі США транзитом через Польщу відправляв деталі до пістолетів поштою 02
Блоковано канал постачання зброї в Україну: Спільник зі США транзитом через Польщу відправляв деталі до пістолетів поштою 03
Блоковано канал постачання зброї в Україну: Спільник зі США транзитом через Польщу відправляв деталі до пістолетів поштою 04
Блоковано канал постачання зброї в Україну: Спільник зі США транзитом через Польщу відправляв деталі до пістолетів поштою 05

Автор: 

Київська область (4086) зброя (7526) СБУ (12945) Європол (39)


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Топ коментарі
+18
В країні війна з окупантом,а зрадники заважають громадянам озброюватися
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13.04.2021 17:21 Відповісти
+8
Вона,завжди,й будь-де,доречна
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13.04.2021 17:44 Відповісти
+6
Конечно, законопослушный гражданин, вроде меня, пистолет не купит.
Зато для бандитов, это не проблема.
Конечно это хорошо.
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13.04.2021 17:49 Відповісти
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В країні війна з окупантом,а зрадники заважають громадянам озброюватися
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13.04.2021 17:21 Відповісти
В країні де 73% набрав російський клоун, легалізація зброї недоречна.
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13.04.2021 17:37 Відповісти
Вона,завжди,й будь-де,доречна
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13.04.2021 17:44 Відповісти
Ні.
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13.04.2021 17:44 Відповісти
Дуже переконливо Неприпустимо гвалтувати природу
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13.04.2021 17:49 Відповісти
Ти народився з кольтом 45 калібру, але його у тебе забрали в пологовому будинку?
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13.04.2021 18:01 Відповісти
Розмовляти з немислячим,але питаючим, нецікаво...
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13.04.2021 18:03 Відповісти
А мені цікаво де при пологах у тебе знаходився той кольт 45 калібру, і розмір його мушки.
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13.04.2021 18:06 Відповісти
если в Украине у всех будет оружие, рашка никогда не сможет оккупировать ни один город
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13.04.2021 17:56 Відповісти
Або ж адепти ;какая разніца; отримають значну перевагу.
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13.04.2021 17:59 Відповісти
только при уме их нех и окупировать- думай..- перерезаются коммуникации, пути сообщения- и..???- усёк???
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14.04.2021 00:11 Відповісти
Для Поросьонко легалізація зброї була недоречною і в 2015 році. І хто знає, як би проголосував народ, як би Поця мав яйця.
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13.04.2021 20:57 Відповісти
Для таких як ти автомати видавали з камазів. Але ж ти із пневмата умудрився підстрелитися.
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13.04.2021 21:56 Відповісти
так их у нього николы не було- 20 лет в политике всим хороший - с пляжа...)))
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14.04.2021 00:13 Відповісти
Чувак решил бабла срубить на разнице законов. Затворную раму( в полной сборке) Глок можно тут купить на ebay. Нижняя часть тоже елементарно.Онлайн продаются законченные на 80%. Полностью законченная lower по закону - как раз та часть пистолрта, которая собственно и должна продаваться легальным дилером, со всеми заморочками, проверками и "регистрацией". А вот 80% по тому же закону - нет. Покупаешь 80%, с ней все необходимые сверла и лекало, работы там - на час.

https://www.80percentarms.com/80-lowers/
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13.04.2021 17:31 Відповісти
Маю питання: де ствол с патронником взять, сверлом его высверливать?
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13.04.2021 17:40 Відповісти
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1311&_nkw=glock+slide+complete&_sacat=0
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13.04.2021 17:42 Відповісти
Так ето уголовное дело сразу, изготовление / продажа / покупка ствола однизначно любым судом признается как изготовление / продажа / покупка вогнепальної зброї.
Весь пистолет без ствола реально можно даже легально купить, а от за сам ствол даже без пистолета тюрма положено.
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13.04.2021 17:49 Відповісти
Это у вас. Тут это все абсолютно легально, при условии шо Вы его после изготовления зарегистрируете плюс нанесение номера.
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13.04.2021 17:52 Відповісти
Я за короткоствол, але у нас не час. Забагато сєпарів. І якщо з травматом я почуваю себе цілком впевнено- ба, я його навіть не діставав досі, то коли у сєпарів буде короткоствол- тут уже місце чисто ковбойським дуелям. Хто першим витягне ствол. А сєпарів у нас процентів 60 як мінімум...
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13.04.2021 18:17 Відповісти
Короткоствол...К примеру, гражданский вариант АКСУ тут идет как раз как короткоствол/пистолет, без приклада, бо есть ограничения по длине ствола и общей длине "длинноствола". А у вас его вполне спокойно можно купить как охотничий ствол.
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13.04.2021 18:21 Відповісти
Саме так. Але АКСУ не пістолет, в матню не сховаєш. До речі, з ксюхою я в супермаркет ходив, під бушлат сховавши. Я розповідав.
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13.04.2021 18:39 Відповісти
сепаров 23%.
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13.04.2021 23:27 Відповісти
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=glock+barrel+&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=glock+barrel+threaded
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13.04.2021 17:44 Відповісти
Коли говориться про "канал постачання зброї в Україну" то по меншій мірі вважаєш,що ця зброя постачається вантажівками,вагонами тощо,які ні прикордонці,ні митники ніколи не перевіряють,бо там висять відомі всім їм пломби.А ті пару пєстіків чи якась дубельтівка,що пересилається заробітчанами в пачках разом з секондхендівським барахлом то не є "канал".Тільки я не розумію,чому через Польщу?В дев"яностих,пригадую,то присилалось з Штатів прямо в Україну,а от гроші мусив тоді пересилати через польські банки...
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13.04.2021 17:32 Відповісти
Glock slides, complete.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1311&_nkw=glock+slide+complete&_sacat=0
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13.04.2021 17:33 Відповісти
Ну и идиоты. Закон провалили, так народ хоть таким путем вооружаеться. Тем более с таким соседом.
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13.04.2021 17:33 Відповісти
"Нижняя часть пистолета"...
Уровень журналистов ниже плинтуса.
Это называется рамой, сэр!
Понимаю людей, которые заказывают из штатов Glock или SIG Sauer.
Но заказать ТТ, это уже полный п-ц...
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13.04.2021 17:36 Відповісти
ТТ замовляють любителі совка. Тобто сєпари.
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13.04.2021 17:38 Відповісти
Этого добра и в Украине хватает.
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13.04.2021 17:40 Відповісти
Фіг там. Просто так короткоствол не дістанеш. І це добре.
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13.04.2021 17:46 Відповісти
Конечно, законопослушный гражданин, вроде меня, пистолет не купит.
Зато для бандитов, это не проблема.
Конечно это хорошо.
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13.04.2021 17:49 Відповісти
Я начеб-то цілком законослухняний, можна сказати інтелігенція, але дім захистити маю чим.
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13.04.2021 18:03 Відповісти
Логика де-то на уровне "Жигулі купляють любителі совка. Тобто сєпари".
ТТ замовляють те, кто не готов отстегнуть 3 штуки баксов за ствол, а потом по 10 баксов за патрон.
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13.04.2021 17:45 Відповісти
Чий Крим?
Хто розв'язав війну на Донбасі?
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13.04.2021 17:47 Відповісти
Кацапы розв'язали.
Шо не отменяет того факта, шо люди ездят на кацапских жигулях.
Не потому шо они сепары, а потому шо нема лавэ на тойоту.
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13.04.2021 17:53 Відповісти
Я їжджу на українській ;таврії;. Знаєш, джипи застрягають там де я спокійно катаюся. Хочу ;Волинку; купити.
А ;жигулі;- то любителі совка купують.
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13.04.2021 18:05 Відповісти
Может, разница в цене? Тут ТТ от $250.
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13.04.2021 17:41 Відповісти
Судя по фото, это ТТ не из штатов.
Вроде бы все ТТ, которые завозят в США, снабжаются предохранителем.
Что то типа этого:
Блокирован канал поставки оружия в Украину: Сообщник из США транзитом через Польшу отправлял детали к пистолетам по почте - Цензор.НЕТ 4471

А на фото предохранителя нет.
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13.04.2021 17:47 Відповісти
Знову фейк і веллллллллллллллллика імітація???!!!
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13.04.2021 18:38 Відповісти
Glock скорее всего из штатов, по запчастям привезли, а вот ТТ явно где то поближе купили.
Но конечно все так помпезно представили, как будто перехватили целый контейнер оружия.
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13.04.2021 18:42 Відповісти
Аж три пістолети))
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13.04.2021 23:03 Відповісти
Аж смішно:на кордоні перевіряють ремені,туфлі,між ногами,під руками,стегна-так то ,що зовсім не перевіряли?Кожну шпарину в бусі.....ех сбу працює....показників -то нуль.....ось і змахлювали (ара сценарист?).....іспанський стид.....Держи злодія-кричали злодії.
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13.04.2021 18:43 Відповісти
я ось на городі "Маузер" 1898 року відкопав, правда, не стріляє поки, без затвора ... Може кому треба для музею? Правда, довгуватий....
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13.04.2021 21:38 Відповісти
хахихаххх= зауэр старенький - прототип макара-то..- ну ничего и никогда собственного, ни грамма мозга ни в совке, ни в рашандии- всё-всё содрано-скопировано-украдено...
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14.04.2021 00:07 Відповісти
СБУ это преступная организация направленная на крышевание и грабеж Украины. Вот с помпой была задержана преступная группировка, которая примерно с 2000 годов терроризировала местное население https://www.youtube.com/watch?v=qLt23UEAzaw
13.04 все эти задержанные фигуранты были отпущены по домам, с извинениями, интересно оружие им вернули или нет? Задержанные являются действительно смотрящей преступной группировкой все местные о ней прекрасно осведомлены, но возникает вопрос а что же у нас за СБУ такое чьи интересы оно защищает? Местная полиция - преступники!
Баранам и овцам оружие нельзя разрешать, бараны должны молча работать и сопеть в две дырки.
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14.04.2021 06:55 Відповісти
 
 