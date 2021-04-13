Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після викрадення громадянина Греції і його племінника учасники злочинної групи вимагали гроші і передачу у власність нерухомості.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції, після двох місяців незаконного позбавлення волі, тортур, погроз убивством і психологічного тиску на потерпілих підозрювані заволоділи 600 тисячами євро і шістьма квартирами в елітних районах Одеси.

Сьогодні, 13 квітня, поліцейські звільнили заручників і затримали двох фігурантів.

Встановлено, що в лютому 2021 злочинна група осіб незаконно позбавила свободи 55-річного громадянина Греції і його 27-річного племінника, щоб заволодіти їхнім майном.

Встановлено, що впродовж двох місяців зловмисники катували потерпілих, зокрема праскою, погрожували вогнепальною зброєю, здійснювали фізичний та психологічний тиск. Унаслідок тортур, потерпілий передав учасникам злочинної групи 600 тисяч євро і право власності на шість квартир в елітних районах Одеси.

























Під час проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місце утримання потерпілих і осіб, які можуть бути причетні до злочину.

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Сьогодні, 13 квітня, співробітники управління міграційної поліції Одещини спільно з оперативниками карного розшуку, слідчими і з залученням бійців поліції особливого призначення з процесуального керівництва прокуратури звільнили потерпілих.

Наразі поліцейські затримали двох підозрюваних у викраденні і тортурах постраждалих. Водночас триває активна фаза реалізації, проводяться слідчі дії, зокрема обшуки. Встановлюється коло всіх осіб, причетних до злочину, їхнім діям буде дано правову оцінку.