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Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після викрадення громадянина Греції і його племінника учасники злочинної групи вимагали гроші і передачу у власність нерухомості.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції, після двох місяців незаконного позбавлення волі, тортур, погроз убивством і психологічного тиску на потерпілих підозрювані заволоділи 600 тисячами євро і шістьма квартирами в елітних районах Одеси.

Сьогодні, 13 квітня, поліцейські звільнили заручників і затримали двох фігурантів.

Встановлено, що в лютому 2021 злочинна група осіб незаконно позбавила свободи 55-річного громадянина Греції і його 27-річного племінника, щоб заволодіти їхнім майном.

Встановлено, що впродовж двох місяців зловмисники катували потерпілих, зокрема праскою, погрожували вогнепальною зброєю, здійснювали фізичний та психологічний тиск. Унаслідок тортур, потерпілий передав учасникам злочинної групи 600 тисяч євро і право власності на шість квартир в елітних районах Одеси.

Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців 01
Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців 02
Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців 03
Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців 04
Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців 05
Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців 06
Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців 07
Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців 08
Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців 09
Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців 10
Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців 11
Внаслідок спецоперації поліції звільнено двох іноземців, яких викрали, тримали в заручниках і катували кілька місяців 12

Під час проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місце утримання потерпілих і осіб, які можуть бути причетні до злочину.

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Сьогодні, 13 квітня, співробітники управління міграційної поліції Одещини спільно з оперативниками карного розшуку, слідчими і з залученням бійців поліції особливого призначення з процесуального керівництва прокуратури звільнили потерпілих.

Наразі поліцейські затримали двох підозрюваних у викраденні і тортурах постраждалих. Водночас триває активна фаза реалізації, проводяться слідчі дії, зокрема обшуки. Встановлюється коло всіх осіб, причетних до злочину, їхнім діям буде дано правову оцінку.

Автор: 

затримання (4353) Одеська область (3285) Нацполіція (15267) викрадення (821) катування (608)


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Топ коментарі
+10
Без купленных нотариусов там не обошлось.
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13.04.2021 19:34 Відповісти
+7
Право на нерухомість,таким чином,не передається!!! Група була,значно,більшою! Кого за бабло,сховали,за лаштунками
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13.04.2021 18:16 Відповісти
+5
пиковая стала Одесса...
пока этих баранов не вырежут
будут трусить коммерсантов китайских
и наших
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13.04.2021 18:49 Відповісти
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Право на нерухомість,таким чином,не передається!!! Група була,значно,більшою! Кого за бабло,сховали,за лаштунками
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13.04.2021 18:16 Відповісти
Без купленных нотариусов там не обошлось.
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13.04.2021 19:34 Відповісти
Главное эти бандиты и на зоне как короли жить будут ,если еще сядут!!!!
Надеюсь я не прав!!
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13.04.2021 18:28 Відповісти
Прав.
Я сомневаюсь что они вообще сядут, скорее всего процесс затянется на годы и в итоге отпустят.
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14.04.2021 08:27 Відповісти
пиковая стала Одесса...
пока этих баранов не вырежут
будут трусить коммерсантов китайских
и наших
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13.04.2021 18:49 Відповісти
так бы они штурмовали бастионы северного ватного рейха......ну спс...отработали как всегда нормик
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13.04.2021 18:56 Відповісти
простого чатланина украли бы..теребоньку кто бы шукав бы тебе без 600 тыс и квартир....
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13.04.2021 18:58 Відповісти
Зімбабве , нічого дивного
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13.04.2021 18:59 Відповісти
90-е вернулись?
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13.04.2021 19:33 Відповісти
Зелені привели в хату 90-ті…
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13.04.2021 20:00 Відповісти
главное на себя не выйти
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14.04.2021 00:39 Відповісти
 
 