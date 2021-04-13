У справі "Укравтодору" з'явився новий підозрюваний, ЗМІ стверджують, що це власник "Альткому" Тісленко (оновлено). ФОТО
За версією слідства, бенефіціар групи компаній давав ексголові "Укравтодору" хабаря.
Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці повідомили бенефіціару групи компаній, що працюють у сфері дорожнього господарства, про підозру в наданні колишньому керівнику "Укравтодору" неправомірної вигоди в загальній сумі понад $575 тисяч і 70 тисяч євро.
За даними слідства, за ці кошти колишній керівник "Укравтодору" сприяв компанії в оплаті за договором про виконання дорожніх робіт і забезпечував відстрочку здачі робіт за цією угодою.
"Громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України і одночасно виконано доручення Окружної прокуратури Варшави і вручено відповідні процесуальні документи з приводу притягнення до кримінальної відповідальності вказаної особи також за законодавством Республіки Польща", - сказано в повідомленні САП.
За даними програми "Наші гроші", новий підозрюваний - власник "Альткому" Олександр Тісленко.
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