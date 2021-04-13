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Новини Фото Силовики
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У справі "Укравтодору" з'явився новий підозрюваний, ЗМІ стверджують, що це власник "Альткому" Тісленко (оновлено). ФОТО

За версією слідства, бенефіціар групи компаній давав ексголові "Укравтодору" хабаря.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці повідомили бенефіціару групи компаній, що працюють у сфері дорожнього господарства, про підозру в наданні колишньому керівнику "Укравтодору" неправомірної вигоди в загальній сумі понад $575 тисяч і 70 тисяч євро.

За даними слідства, за ці кошти колишній керівник "Укравтодору" сприяв компанії в оплаті за договором про виконання дорожніх робіт і забезпечував відстрочку здачі робіт за цією угодою.

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"Громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України і одночасно виконано доручення Окружної прокуратури Варшави і вручено відповідні процесуальні документи з приводу притягнення до кримінальної відповідальності вказаної особи також за законодавством Республіки Польща", - сказано в повідомленні САП.

За даними програми "Наші гроші", новий підозрюваний - власник "Альткому" Олександр Тісленко.

У справі Укравтодору зявився новий підозрюваний, ЗМІ стверджують, що це власник Альткому Тісленко (оновлено) 01
У справі Укравтодору зявився новий підозрюваний, ЗМІ стверджують, що це власник Альткому Тісленко (оновлено) 02
У справі Укравтодору зявився новий підозрюваний, ЗМІ стверджують, що це власник Альткому Тісленко (оновлено) 03

Автор: 

НАБУ (5088) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Укравтодор (1200) Новак Славомир (147)


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Топ коментарі
+3
Это уже не интересно. . Вот когда Зеля Ермака и ко за шкворняк возьмут. Вот это будет шапито с запахом)))
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13.04.2021 20:05 Відповісти
+3
Всі під підозрою і жодного на нарах !!! Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!!)))
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13.04.2021 20:08 Відповісти
+3
Чому так і ніхто не хоче зрозуміти що злодії не в підрозділі а сам підрозділ чи то ,,Автодор,, чи ,,Украфтогаз,, чи ,,Укренерго,,.А те що твориться це просто ловля бліх на шакалах.
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13.04.2021 20:12 Відповісти
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Это уже не интересно. . Вот когда Зеля Ермака и ко за шкворняк возьмут. Вот это будет шапито с запахом)))
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13.04.2021 20:05 Відповісти
все важно и интересно..главное побыстрее
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13.04.2021 20:15 Відповісти
Фамилия у тебя подозрительная дядя. Уж не родственник ты любителя пальто???
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13.04.2021 20:17 Відповісти
Нах фото, есть единый подозреваемый и исполнитеть - велике будівництво, за рахунок ковідного фонду. Більше знати і не треба!
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13.04.2021 20:06 Відповісти
Да,на 1-ом фото зепед...хде велоЗЕПЕДные дороги?
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13.04.2021 20:12 Відповісти
Речь идёт о событиях 2017-2019 гг.
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13.04.2021 20:41 Відповісти
ОК, присовокупить к тем событиям текущие и всех в одну камеру)
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13.04.2021 20:51 Відповісти
Всі під підозрою і жодного на нарах !!! Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!!)))
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13.04.2021 20:08 Відповісти
Если там кого посадят, в этой мафиозной структуре Автодора, то это чудо будет, но кто сейчас в чудеса верит, всегда там откатывали и давали взятки при любых президентах
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13.04.2021 20:09 Відповісти
Під асфальт грошенята і за часи СРСР закатували чимало !!!)))
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13.04.2021 20:14 Відповісти
Чому так і ніхто не хоче зрозуміти що злодії не в підрозділі а сам підрозділ чи то ,,Автодор,, чи ,,Украфтогаз,, чи ,,Укренерго,,.А те що твориться це просто ловля бліх на шакалах.
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13.04.2021 20:12 Відповісти
Не впевненний , що воно громадянин тільки України..
😎
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13.04.2021 20:13 Відповісти
Продам женские кросовки адидас
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13.04.2021 20:18 Відповісти
больше подозреваемых! красивых и разных!
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13.04.2021 20:33 Відповісти
И больше будет "откупных"!
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13.04.2021 21:06 Відповісти
Кличко?
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13.04.2021 21:43 Відповісти
 
 