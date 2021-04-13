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Новини Фото Коронавірус і карантин
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МОЗ пропонує "позичити" з програми медгарантій 6,5 млрд грн на закупівлю вакцини Pfizer. ДОКУМЕНТ

Міністерство охорони здоров'я пропонує взяти 6,5 мільярда гривень, необхідних на закупівлю вакцини проти коронавірусу Pfizer, з коштів, виділених на реалізацію програми держгарантій медичного обслуговування населення.

Про це повідомила народна депутатка франції "Голос", член медкомітету парламенту Ольга Стефанишина в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала проєкт постанови Кабміну, де пропонується забрати 6,5 мільярда гривень з витрат на програму держгарантій медичного обслуговування населення і виділити їх на програму вакцинації населення проти COVID-19.

"Грошей в медицині і так не вистачає: дефіцит сьогодні понад 100 мільярдів. І саме з цієї дефіцитної медичної програми МОЗ вирішило забрати ще 6,5 мільярда гривень на благу мету - закупівлю вакцин від COVID-19. Фактично ці гроші треба буде відібрати з ліків для діабетиків, з діагностики раку, з лікування "ковіда" і додаткових виплат медикам", - заявляє Стефанишина.

МОЗ пропонує позичити з програми медгарантій 6,5 млрд грн на закупівлю вакцини Pfizer 01
МОЗ пропонує позичити з програми медгарантій 6,5 млрд грн на закупівлю вакцини Pfizer 02

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "НАШ" пояснив, що гроші беруть "тимчасово", інформує hromadske. За його словами, МОЗ відразу давав запит на виділення з держбюджету 15,1 мільярда гривень на кампанію з вакцинації в Україні. Однак виділили близько 4 мільярдів.

"Коли ця сума закінчилася, ми сказали, що нам треба ще 6,5 мільярда гривень - це та сума коштів, яка нам зараз потрібна для відповідних проплат за вакцини", - говорить Степанов.

Глава МОЗ зазначає, що гроші вирішили "позичити" з інших програм, оскільки діяти потрібно було швидко, мовляв, на зміни в закон про держбюджет на 2021 рік пішло би більше часу.

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"У зв'язку з тим, що це (виділення грошей. - Ред.) вимагає внесення змін до закону про державний бюджет, було прийнято рішення, що ми беремо зараз цю суму коштів за програмою медичних гарантій, з четвертого кварталу. А Міністерство фінансів, є відповідне зобов'язання, має впродовж 3 місяців відновити всі ці асигнування, призначені програмою медичних гарантій на 4 квартал 2021 року", - сказав він.

За словами Степанова, вже в п'ятницю, 16 квітня, Україна очікує поставки 117 тисяч доз вакцини Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX. Крім того, уряд очікує в травні-червні цього року отримати цей препарат у межах прямого контакту з виробниками. Раніше зазначалося, що Україна змогла домовитися про закупівлю 10 мільйонів доз вакцини Pfizer.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5401) закупівлі (3433) Стефанишина Ольга нардеп (85) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+20
Позичайте у зеліного великого крадівництва.
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13.04.2021 22:02 Відповісти
+16
Ну не дебилы, сначала вкатали деньги из ковидного фонда в асфальт а теперь забирают у и так еле живой медицины.
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13.04.2021 22:15 Відповісти
+15
"Лишьби не Порошенко!" і "Хуже не будет!" !!!!)))
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13.04.2021 22:21 Відповісти
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Позичайте у зеліного великого крадівництва.
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13.04.2021 22:02 Відповісти
Ковідфонд канув в Лету , час за медгарантування взятися,дорог в Україні багато ,на всі фонди та програми вистачить !!)))
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13.04.2021 22:13 Відповісти
Тогда и зеленкой бесплатно мазать не будут!
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13.04.2021 22:06 Відповісти
Так 65 ярдов или 6,5 ярдов? Разница то существенная.
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13.04.2021 22:07 Відповісти
Бакс$$ по 10 грв...
🤑
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13.04.2021 22:09 Відповісти
65 триллионов, в статье ошибочка
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13.04.2021 22:18 Відповісти
так не записується цифра, вони навіть цифри записувать не вміють: пишеться або як цензор написав 6,5 мільйонів або чисто цифрою 6 500 000, де читач сам називає собі цифру. а не отак через жопу, як у документі. таке відчуття, що дописали 6 перед подачею.
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13.04.2021 22:27 Відповісти
"какая разница" если все равно УКРАДУТ?
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13.04.2021 22:34 Відповісти
нєє, хто як прочитає суму - украдуть більше чи менше. різниця є!
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13.04.2021 23:19 Відповісти
фіг поймеш, яку цифру вони хочуть.
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13.04.2021 23:18 Відповісти
Стара "схэма"- взяти в кредит чи в борг..
Ахметці вже на сотні лярдів "вибачили" і при впопуредниках та і наступниках, нє??
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13.04.2021 22:07 Відповісти
асфальт здирайте
как раз хватит...
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13.04.2021 22:08 Відповісти
содранный асфальт отправить пфайзеру, пусть сделают из него вакцину. На безрыбье и асфальт поможет
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13.04.2021 22:13 Відповісти
Минздрав предлагает "одолжить" из программы медгарантий 65 млрд грн на закупку вакцины Pfizer - Цензор.НЕТ 4394
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13.04.2021 22:09 Відповісти
Щось нема бажаючих. Це ж не піво.Минздрав предлагает "одолжить" из программы медгарантий 65 млрд грн на закупку вакцины Pfizer - Цензор.НЕТ 4396
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13.04.2021 22:19 Відповісти
Виправте назву статті.
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13.04.2021 22:09 Відповісти
https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433
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13.04.2021 22:09 Відповісти
Не согласен. Бред это.
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13.04.2021 22:10 Відповісти
Ну канешна, С ДуСИ, и с наб совета Укрзализныци же не возьмешь, С чего Зеленскому и Серлещу харчевацца?
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13.04.2021 22:10 Відповісти
изъять деньги у населения..купить вакцину и загнать её населению
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13.04.2021 22:12 Відповісти
нехай із своїх офшорів Зе бере, на його ж хотєлку "бьіть президентом новьіх дорог и много" було роздеребанино вірусний фонд.
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13.04.2021 22:29 Відповісти
Вы не пугайте таким заголовком, 6,5 млрд это еще куда ни шло но 65 уже перебор.))
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13.04.2021 22:12 Відповісти
АСФАЛЬТ ********** И ПРОДАЙТЕ ЗЕБОБИКАМ В КАЧЕСТВЕ ТАЛИСМАНА НА ШЕЮ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО. НА ДЕНЬГИ КУПИТЕ ПФАЙЗЕР
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13.04.2021 22:14 Відповісти
Лохторат України ,живішє всіх живих !!!!))))
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13.04.2021 22:24 Відповісти
Где дел деньги, Осел?
"Яценюк (прем'єрміністр України з 2014 до 2016 року - прим.ред.) прийняв казну - 108 тисяч гривень в 2014 році. Нам передав, якщо мені пам'ять не зраджує, - 90 млрд гривень. Ми сьогодні передаємо казну з більше 130 млрд гривень. Тобто ми наростили майже 40 млрд коштів, які перебувають сьогодні на рахунках державного казначейства. Сьогодні це 136 мільярдів, але я говорю 130, бо щодня відбуваються зміни основного рахунку країни", - наголосив він.
За словами Гройсмана, також його уряду вдалося зменшити майже на 20% борг країни щодо ВВП.
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13.04.2021 22:15 Відповісти
Ну не дебилы, сначала вкатали деньги из ковидного фонда в асфальт а теперь забирают у и так еле живой медицины.
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13.04.2021 22:15 Відповісти
"Лишьби не Порошенко!" і "Хуже не будет!" !!!!)))
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13.04.2021 22:21 Відповісти
От ти смієшся, а зубожіле стадо всерйоз сприймає той факт, що Порошенко кидає палки молодій команді турборежимних рехворматорів.))
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13.04.2021 22:54 Відповісти
Лохторат схаває локшину будь-яку, навіть з лайна !!!))))
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13.04.2021 22:57 Відповісти
зарплаты всем ***** , мантиям и кобелям слабо ?
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13.04.2021 22:20 Відповісти
куртка же стоит 650тыс, не 6.5 млрд. Он что, о##ел? Зачем ему столько?
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13.04.2021 22:24 Відповісти
Бутік з продажи курток відкриє !!!)))
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13.04.2021 22:25 Відповісти
Минздрав предлагает "одолжить" из программы медгарантий 65 млрд грн на закупку вакцины Pfizer - Цензор.НЕТ 3408"
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13.04.2021 22:39 Відповісти
а у вовка та його брата не просили???
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13.04.2021 22:56 Відповісти
там є...
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13.04.2021 22:57 Відповісти
Дерибан нарастает. Судите сами:

https://www.facebook.com/romabra?__cft__[0]=*******************-BQmhE9w5DcHAqjE7jnBZc4UmaTlZeI_cSm14DVhLlqihZK7wDYz09EaBK_iBhtWcTeEYN3Kx9ICac5st3x4ayF2c459QjH7h1_y1lSzzyAx3sKyp0V_7hCDje_o-pc1SvGzlHVQ31745kLM6PbaSqKrytDPfg_RqvMVcQ6PX095T-E4&__tn__=-UC%2CP-y-R Роман Сініцин https://www.facebook.com/romabra/posts/10207833636356968?__cft__[0]=*******************-BQmhE9w5DcHAqjE7jnBZc4UmaTlZeI_cSm14DVhLlqihZK7wDYz09EaBK_iBhtWcTeEYN3Kx9ICac5st3x4ayF2c459QjH7h1_y1lSzzyAx3sKyp0V_7hCDje_o-pc1SvGzlHVQ31745kLM6PbaSqKrytDPfg_RqvMVcQ6PX095T-E4&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 18:29 ·

Це відео "тренінгу" Арістова та Тодурова, який вони проводили після того як група активістів і журналістів у Інституті серця знайшли вбивцю Крисіна. Керівник тітушок тоді не ходив на суди і ховався у дитячій палаті. Завдяки небайдужим людям та нормальним прокурорам, це не помогло і Криса досі сидить у тюрьмі.

Щоб більше подібних "пацієнтів" не знаходили, Арістов з Тодуровим розказували персоналу лікарні як правильно протидіяти журналістам і громадськості: обливати водою, провокувати на удар, брати в оточення, відігрувати роль "жертви"і т.п..

У всьому цьому можете пересвідчитись на відео.

ТАК ОТ. Арістов знову всплив.

зараз він хоче очолити НСЗУ, структуру з найбільшим медичним бюджетом у 123,5 млрд грн.
У середу уже фактично фінальні співбесіди. Протягує його Степанов, якого Арістов на кожному ефірі захищає і розказує, що у провалах тестування і вакцинації винна Супрун, якої вже пару років на посаді немає.

Журналісти, зверніть увагу на цього дєятеля.
Бо замість медреформи, у нас будуть "тренінги" Арістова.
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13.04.2021 23:11 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))))
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13.04.2021 23:32 Відповісти
А Саака говорит, что зеленые 37 миллиардов баксов в год тырят, а тут такой пустяк 230 миллионов баксов---и те нужно им взять с зубожилих)))

Так кто у нас патологически жадный, а, зеленые?
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14.04.2021 00:18 Відповісти
 
 