МОЗ пропонує "позичити" з програми медгарантій 6,5 млрд грн на закупівлю вакцини Pfizer. ДОКУМЕНТ
Міністерство охорони здоров'я пропонує взяти 6,5 мільярда гривень, необхідних на закупівлю вакцини проти коронавірусу Pfizer, з коштів, виділених на реалізацію програми держгарантій медичного обслуговування населення.
Про це повідомила народна депутатка франції "Голос", член медкомітету парламенту Ольга Стефанишина в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Вона опублікувала проєкт постанови Кабміну, де пропонується забрати 6,5 мільярда гривень з витрат на програму держгарантій медичного обслуговування населення і виділити їх на програму вакцинації населення проти COVID-19.
"Грошей в медицині і так не вистачає: дефіцит сьогодні понад 100 мільярдів. І саме з цієї дефіцитної медичної програми МОЗ вирішило забрати ще 6,5 мільярда гривень на благу мету - закупівлю вакцин від COVID-19. Фактично ці гроші треба буде відібрати з ліків для діабетиків, з діагностики раку, з лікування "ковіда" і додаткових виплат медикам", - заявляє Стефанишина.
Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "НАШ" пояснив, що гроші беруть "тимчасово", інформує hromadske. За його словами, МОЗ відразу давав запит на виділення з держбюджету 15,1 мільярда гривень на кампанію з вакцинації в Україні. Однак виділили близько 4 мільярдів.
"Коли ця сума закінчилася, ми сказали, що нам треба ще 6,5 мільярда гривень - це та сума коштів, яка нам зараз потрібна для відповідних проплат за вакцини", - говорить Степанов.
Глава МОЗ зазначає, що гроші вирішили "позичити" з інших програм, оскільки діяти потрібно було швидко, мовляв, на зміни в закон про держбюджет на 2021 рік пішло би більше часу.
"У зв'язку з тим, що це (виділення грошей. - Ред.) вимагає внесення змін до закону про державний бюджет, було прийнято рішення, що ми беремо зараз цю суму коштів за програмою медичних гарантій, з четвертого кварталу. А Міністерство фінансів, є відповідне зобов'язання, має впродовж 3 місяців відновити всі ці асигнування, призначені програмою медичних гарантій на 4 квартал 2021 року", - сказав він.
За словами Степанова, вже в п'ятницю, 16 квітня, Україна очікує поставки 117 тисяч доз вакцини Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX. Крім того, уряд очікує в травні-червні цього року отримати цей препарат у межах прямого контакту з виробниками. Раніше зазначалося, що Україна змогла домовитися про закупівлю 10 мільйонів доз вакцини Pfizer.
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Ахметці вже на сотні лярдів "вибачили" і при впопуредниках та і наступниках, нє??
как раз хватит...
"Яценюк (прем'єрміністр України з 2014 до 2016 року - прим.ред.) прийняв казну - 108 тисяч гривень в 2014 році. Нам передав, якщо мені пам'ять не зраджує, - 90 млрд гривень. Ми сьогодні передаємо казну з більше 130 млрд гривень. Тобто ми наростили майже 40 млрд коштів, які перебувають сьогодні на рахунках державного казначейства. Сьогодні це 136 мільярдів, але я говорю 130, бо щодня відбуваються зміни основного рахунку країни", - наголосив він.
За словами Гройсмана, також його уряду вдалося зменшити майже на 20% борг країни щодо ВВП.
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Це відео "тренінгу" Арістова та Тодурова, який вони проводили після того як група активістів і журналістів у Інституті серця знайшли вбивцю Крисіна. Керівник тітушок тоді не ходив на суди і ховався у дитячій палаті. Завдяки небайдужим людям та нормальним прокурорам, це не помогло і Криса досі сидить у тюрьмі.
Щоб більше подібних "пацієнтів" не знаходили, Арістов з Тодуровим розказували персоналу лікарні як правильно протидіяти журналістам і громадськості: обливати водою, провокувати на удар, брати в оточення, відігрувати роль "жертви"і т.п..
У всьому цьому можете пересвідчитись на відео.
ТАК ОТ. Арістов знову всплив.
зараз він хоче очолити НСЗУ, структуру з найбільшим медичним бюджетом у 123,5 млрд грн.
У середу уже фактично фінальні співбесіди. Протягує його Степанов, якого Арістов на кожному ефірі захищає і розказує, що у провалах тестування і вакцинації винна Супрун, якої вже пару років на посаді немає.
Журналісти, зверніть увагу на цього дєятеля.
Бо замість медреформи, у нас будуть "тренінги" Арістова.
Так кто у нас патологически жадный, а, зеленые?