МОЗ пропонує "позичити" з програми медгарантій 6,5 млрд грн на закупівлю вакцини Pfizer. ДОКУМЕНТ

Міністерство охорони здоров'я пропонує взяти 6,5 мільярда гривень, необхідних на закупівлю вакцини проти коронавірусу Pfizer, з коштів, виділених на реалізацію програми держгарантій медичного обслуговування населення.

Про це повідомила народна депутатка франції "Голос", член медкомітету парламенту Ольга Стефанишина в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала проєкт постанови Кабміну, де пропонується забрати 6,5 мільярда гривень з витрат на програму держгарантій медичного обслуговування населення і виділити їх на програму вакцинації населення проти COVID-19.

"Грошей в медицині і так не вистачає: дефіцит сьогодні понад 100 мільярдів. І саме з цієї дефіцитної медичної програми МОЗ вирішило забрати ще 6,5 мільярда гривень на благу мету - закупівлю вакцин від COVID-19. Фактично ці гроші треба буде відібрати з ліків для діабетиків, з діагностики раку, з лікування "ковіда" і додаткових виплат медикам", - заявляє Стефанишина.





Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "НАШ" пояснив, що гроші беруть "тимчасово", інформує hromadske. За його словами, МОЗ відразу давав запит на виділення з держбюджету 15,1 мільярда гривень на кампанію з вакцинації в Україні. Однак виділили близько 4 мільярдів.

"Коли ця сума закінчилася, ми сказали, що нам треба ще 6,5 мільярда гривень - це та сума коштів, яка нам зараз потрібна для відповідних проплат за вакцини", - говорить Степанов.

Глава МОЗ зазначає, що гроші вирішили "позичити" з інших програм, оскільки діяти потрібно було швидко, мовляв, на зміни в закон про держбюджет на 2021 рік пішло би більше часу.

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"У зв'язку з тим, що це (виділення грошей. - Ред.) вимагає внесення змін до закону про державний бюджет, було прийнято рішення, що ми беремо зараз цю суму коштів за програмою медичних гарантій, з четвертого кварталу. А Міністерство фінансів, є відповідне зобов'язання, має впродовж 3 місяців відновити всі ці асигнування, призначені програмою медичних гарантій на 4 квартал 2021 року", - сказав він.

За словами Степанова, вже в п'ятницю, 16 квітня, Україна очікує поставки 117 тисяч доз вакцини Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX. Крім того, уряд очікує в травні-червні цього року отримати цей препарат у межах прямого контакту з виробниками. Раніше зазначалося, що Україна змогла домовитися про закупівлю 10 мільйонів доз вакцини Pfizer.