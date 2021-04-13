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Шістьох поранених військовослужбовців санавіацією евакуйовано з Харкова до Львова, - Медсили ЗСУ. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 квітня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові проведено планову медичну евакуацію до Львова 6 поранених військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медсил ЗСУ.

Шістьох поранених військовослужбовців санавіацією евакуйовано з Харкова до Львова, - Медсили ЗСУ 01

Поранені і хворі військовослужбовці проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували до наступного етапу лікування.

Шістьох поранених військовослужбовців санавіацією евакуйовано з Харкова до Львова, - Медсили ЗСУ 02

Реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "ВІТА" троє поранених, двоє травмованих і один хворий військовослужбовець прибули на військовий майданчик аеропорту "Скнилів", а потім спеціалізованим транспортом їх доставили у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові.

Шістьох поранених військовослужбовців санавіацією евакуйовано з Харкова до Львова, - Медсили ЗСУ 03
Шістьох поранених військовослужбовців санавіацією евакуйовано з Харкова до Львова, - Медсили ЗСУ 04

Зараз українські воїни проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. За словами військових медиків стан здоров'я пацієнтів важкий стабільний.

Шістьох поранених військовослужбовців санавіацією евакуйовано з Харкова до Львова, - Медсили ЗСУ 05
Шістьох поранених військовослужбовців санавіацією евакуйовано з Харкова до Львова, - Медсили ЗСУ 06

Зазначається, що в даний час військовослужбовці забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.

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Автор: 

Львів (3090) оборона (4822) поранення (2814) Харків (5678) ЗСУ (7655)


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Зеля миротворец, как вам мир в глазах ***** зебилы? Когда зеля перестанет на войне наживаться?
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13.04.2021 23:03 Відповісти
Швидкого одужання вам, хлопці
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13.04.2021 23:23 Відповісти
Вод куда зеленскому надо приехать, с мендельшей, а не не промке возле брусьев крутиться.
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14.04.2021 00:02 Відповісти
Відправили до Львова, бо, видно, вони західняки. Швидкого одужання, наші захисники!
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14.04.2021 07:13 Відповісти
 
 