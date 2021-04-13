Шістьох поранених військовослужбовців санавіацією евакуйовано з Харкова до Львова, - Медсили ЗСУ. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 квітня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові проведено планову медичну евакуацію до Львова 6 поранених військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медсил ЗСУ.

Поранені і хворі військовослужбовці проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували до наступного етапу лікування.

Реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "ВІТА" троє поранених, двоє травмованих і один хворий військовослужбовець прибули на військовий майданчик аеропорту "Скнилів", а потім спеціалізованим транспортом їх доставили у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові.





Зараз українські воїни проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. За словами військових медиків стан здоров'я пацієнтів важкий стабільний.





Зазначається, що в даний час військовослужбовці забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.

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