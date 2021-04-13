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Доля зрадників України, обов'язкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Доля зрадників України, обовязкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Доля зрадників

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Доля зрадників України, обовязкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Звучить як прокляття

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков

Доля зрадників України, обовязкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Передбачення

Доля зрадників України, обовязкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Ответка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Якщо США бачать Україну в НАТО, то Байден має посприяти її вступу в Альянс не тільки на словах

Доля зрадників України, обовязкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Обов'язкова частина екіпіровки солдата РФ

Доля зрадників України, обовязкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Елементарно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": it's just Ukrainian English: Користувачі вказують Мендель на помилку у використанні хештегу #NoCivilWar у контексті України. СКРИНШОТИ

Доля зрадників України, обовязкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Догана із занесенням в особисту справу

Доля зрадників України, обовязкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

З Днем космонавтики!

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Пєсков Дмитро (1685) путін володимир (24099) фотожаба (13964) фейк (749) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+91


Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5919
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13.04.2021 23:45 Відповісти
+47
Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1697
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13.04.2021 23:52 Відповісти
+47
Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7039
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13.04.2021 23:55 Відповісти
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Ось ти кацап сраний вже дописався.
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13.04.2021 23:47 Відповісти
Ну то в кацапа мабуть хобі. Посидів на пляшці, ковтнув на Цензорі.
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13.04.2021 23:52 Відповісти
Шо, Кострома, задело?
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13.04.2021 23:50 Відповісти


Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5919
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13.04.2021 23:45 Відповісти
Це шедевр!
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13.04.2021 23:56 Відповісти
Абсолютный причём! Прочёл---с табуретки скинуло от смеха. Ну очень вдало!
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14.04.2021 00:11 Відповісти
в оригинале звучало так: "рiвно 60 рокiв тому украiнець вперше вiдправив у космос замiсть собаки москаля".
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14.04.2021 08:02 Відповісти
ну да, супёр - жалкий раб сдёлал Орду сильнёё - вау, ура!!
тьху!
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15.04.2021 14:22 Відповісти
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14.04.2021 00:24 Відповісти
старий жарт, але досі смішний
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14.04.2021 03:57 Відповісти
Странный вопрос человека с украинской фамилией...
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14.04.2021 08:02 Відповісти
Українець. А ви не знав ?...
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14.04.2021 08:52 Відповісти
Родове прізвище Королів.
Українець.
Ти не знав ?
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14.04.2021 09:03 Відповісти
Якщо не хочеш до гулагу, то напишеш себе навіть китайцем.
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14.04.2021 09:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M&ab_channel=JesterKing Я русская!))

З тієї ж опери
пс. москалю - от твої русскіє.
Схожі вони на українця Короліва ?
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14.04.2021 09:10 Відповісти
Я знаю чем заканчивается общение с тобой. Чао-какао.
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14.04.2021 09:14 Відповісти
Такого б президента Україні !
Щоб русня знала своє місце
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14.04.2021 09:35 Відповісти
Нарешті пожалів собачку.
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14.04.2021 12:16 Відповісти
Ермак заявил, что американские ЗРК Patriot должны стоять в Украине, а не в Польше- журналу Time

Давайте угадаем, что еще запустит Ермак, затуманивая цели вовы покоммуницировать с глазами уХуйла через уши Макарошки - или напрямую с Парижу?
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13.04.2021 23:46 Відповісти
США заявили, что в офисе президента должны быть патриоты...
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14.04.2021 00:50 Відповісти
Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3049
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13.04.2021 23:51 Відповісти
Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7039
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13.04.2021 23:55 Відповісти
Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1697
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13.04.2021 23:52 Відповісти
Доля зрадників України, обов'язкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5861
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14.04.2021 00:44 Відповісти
это 5!
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14.04.2021 08:28 Відповісти
хозяин и шут
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15.04.2021 11:05 Відповісти
А броник под пиджаком или ниже?
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14.04.2021 06:46 Відповісти
Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1263
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13.04.2021 23:53 Відповісти
Где-то даже жалко что ватоголовые это не увидят.Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6924
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13.04.2021 23:55 Відповісти
РАБссия отводит войска от границ УКРАИНЫ...БАЙДЕН ПРИКАЗАЛ...
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14.04.2021 00:15 Відповісти
"Ответка" США -также шедевр.
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14.04.2021 06:48 Відповісти
Доля зрадників України, обов'язкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8984
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14.04.2021 07:54 Відповісти
Доля зрадників України, обов'язкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3264
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14.04.2021 07:54 Відповісти
Доля зрадників України, обов'язкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7938
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14.04.2021 08:13 Відповісти
хорошо его прописочили в комментариях
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14.04.2021 08:15 Відповісти
це дуже добре!
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14.04.2021 08:25 Відповісти
одни жопы и зеленский в трендах
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14.04.2021 08:25 Відповісти
кацапы козлы !
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14.04.2021 08:16 Відповісти
Не обижай животинку!!! кацапы контрацептивы!
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14.04.2021 12:22 Відповісти
Врешті пожалів собаку.
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14.04.2021 12:14 Відповісти
 
 