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Доля зрадників України, обов'язкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Доля зрадників
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Їхали з надією. Очікували - багатюща країна, великі можливості. Виявилося не зовсім так", - житель Луганщини, який втік до Росії, поскаржився пропагандистам на рівень життя в РФ. ВIДЕО
Звучить як прокляття
Передбачення
Ответка
Обов'язкова частина екіпіровки солдата РФ
Елементарно...
Догана із занесенням в особисту справу
З Днем космонавтики!
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Топ коментарі
+91 vitaliymkua
показати весь коментар13.04.2021 23:45 Відповісти Посилання
+47 Павло ШОвте
показати весь коментар13.04.2021 23:52 Відповісти Посилання
+47 Чайка Київ
показати весь коментар13.04.2021 23:55 Відповісти Посилання
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тьху!
Українець.
Ти не знав ?
З тієї ж опери
пс. москалю - от твої русскіє.
Схожі вони на українця Короліва ?
Щоб русня знала своє місце
Давайте угадаем, что еще запустит Ермак, затуманивая цели вовы покоммуницировать с глазами уХуйла через уши Макарошки - или напрямую с Парижу?