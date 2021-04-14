МОН зобов'язало видавництво виправити в підручниках історії для 9 та 10 класів карту України, позначену без Криму. ФОТОрепортаж
Міністерство освіти і науки та Державну наукову установу "Інститут модернізації змісту освіти" зажадало у видавництва "Грамота" переробити умовне позначення України без Криму в підручниках історії для 9-10 класів.
Про це йдеться у відповіді МОН запит Супільного, передає Цензор.НЕТ.
Так, у матеріалі підручників "Історія України" для 9 класу закладів загальної середньої освіти (автор Струкевич О. К.) та "Історія України" (рівень стандарту) для 10 класу закладів загальної середньої освіти (автор Струкевич О. К.) було виявлено мапу України без Криму. МОН назвало помилку "прикрою".
"Щодо невідповідного зображення мапи України у позначках інформуємо, що ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" вжито відповідних заходів реагування. На вимогу Інституту видавництво "Грамота" переробило згадану умовну позначку й підготувало заміну електронних варіантів підручників для розміщення в електронній бібліотеці Інституту", — розповіли у МОН.
Зазначається, що видавництво "Грамота" підготувало також відповідну правку для друкованих варіантів підручників. Нові зразки умовних позначень для вклейки будуть надруковані відповідно до накладів підручників 9 і 10 класів і розіслані до департаментів (управлінь) освіти та науки обласних, Київської міської державної адміністрацій для вклейки/заклеювання на відповідних сторінках в обох підручниках у закладах освіти.
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Тираж изъять и уничтожить.
Затраты взыскать с виновников.
Це диверсія проти держави!
1) Тобто вже зрозуміло хто ці книжки пише
2) Це такий новий спосіб корупції у МОН. Видаємо тираж підручників з портретом Путіна, передруковуємо тираж підручників. Звичайно на кожному друці відкати.
пропоную для неповторення ситуації ЛІКВІДАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ("наукові установи" по розпилу бюджету тоді теж не будуть"мати місце").
МО непотрібне від слова взагалі.. Достатньо Законів про децентралізацію,мову,вищу освіту...
так выходит? или же там агент кремля спецом лажу втулил?
думаю что просто наплодили дураков образованых. их тьма, они кругом. в правительстве, ментуре, сбу.
так и живём...
надо срочно отменять отету шляпу с высшим образованием и вводить какие то тесты на уровень развития. что бы отсеивать тупорылых при поступлении на руководящие должности.
В ТЮРЯГУ УБЛЮДКІВ СЄПАРНИХ