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МОН зобов'язало видавництво виправити в підручниках історії для 9 та 10 класів карту України, позначену без Криму. ФОТОрепортаж

Міністерство освіти і науки та Державну наукову установу "Інститут модернізації змісту освіти" зажадало у видавництва "Грамота" переробити умовне позначення України без Криму в підручниках історії для 9-10 класів.

Про це йдеться у відповіді МОН запит Супільного, передає Цензор.НЕТ.

Так, у матеріалі підручників "Історія України" для 9 класу закладів загальної середньої освіти (автор Струкевич О. К.) та "Історія України" (рівень стандарту) для 10 класу закладів загальної середньої освіти (автор Струкевич О. К.) було виявлено мапу України без Криму. МОН назвало помилку "прикрою".

"Щодо невідповідного зображення мапи України у позначках інформуємо, що ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" вжито відповідних заходів реагування. На вимогу Інституту видавництво "Грамота" переробило згадану умовну позначку й підготувало заміну електронних варіантів підручників для розміщення в електронній бібліотеці Інституту", — розповіли у МОН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двом росіянам заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму, - Держприкордонслужба

Зазначається, що видавництво "Грамота" підготувало також відповідну правку для друкованих варіантів підручників. Нові зразки умовних позначень для вклейки будуть надруковані відповідно до накладів підручників 9 і 10 класів і розіслані до департаментів (управлінь) освіти та науки обласних, Київської міської державної адміністрацій для вклейки/заклеювання на відповідних сторінках в обох підручниках у закладах освіти.

МОН зобовязало видавництво виправити в підручниках історії для 9 та 10 класів карту України, позначену без Криму 01
МОН зобовязало видавництво виправити в підручниках історії для 9 та 10 класів карту України, позначену без Криму 02
МОН зобовязало видавництво виправити в підручниках історії для 9 та 10 класів карту України, позначену без Криму 03
МОН зобовязало видавництво виправити в підручниках історії для 9 та 10 класів карту України, позначену без Криму 04
Скриншоти: istpravda.com.ua

Автор: 

історія (1071) Крим (14188) підручники (94) Міносвіти (1420)


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Топ коментарі
+51
В нормальной стране директора такого издательства арестовали бы!
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14.04.2021 00:31 Відповісти
+40
Вклеивать?
Тираж изъять и уничтожить.
Затраты взыскать с виновников.
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14.04.2021 00:48 Відповісти
+31
А далі, догани, звільнення де?
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14.04.2021 00:28 Відповісти
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А далі, догани, звільнення де?
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14.04.2021 00:28 Відповісти
В нормальной стране директора такого издательства арестовали бы!
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14.04.2021 00:31 Відповісти
Они ж не Семенченко и не Стерненко...
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14.04.2021 01:19 Відповісти
я бы не ставил на одну планку клоуа коломойского Семенченка и Стерненка.Они из разных вселенных
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14.04.2021 06:12 Відповісти
ой, не нада. у німців є геграфічна книжка для дітей, так там матрьохи на карті у Києві стоять. усі живі працюють далі. Кацапи випускають книжки па сваєму русскаму, де прямим текстом пишуть пропаганду "россия создала казахстан. до россиия у казахстана не бьіло государственнсти". всі працюють, нікого не вигнали.
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14.04.2021 08:19 Відповісти
В Казахстані ці "книжки" також є? Бо в себе підорашка може писати всяку х....ню.
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14.04.2021 08:25 Відповісти
ти читти не вмієш? у німеччині ці книжки.у країні, яка ставе собі за ціль робити усім харашо. а русскіє свиню підкладають, як завжди. а німці толерастят. усе як завжди.
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14.04.2021 08:44 Відповісти
...а перед арестом с досады руки-ноги переломать...))
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14.04.2021 20:25 Відповісти
Буду краток - Расстрелять руководство и сжечь типографию !!.. это спланированная диверсия !!!
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14.04.2021 00:36 Відповісти
Уявляю собі таке в Німеччині , скажімо 1933-34рр. підручник історії для шкіл з картою Німеччини без територій, забраних по Версальському договору... Книжки спалити, концтабір-кайло в зуби- в дальню штольню...
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14.04.2021 08:44 Відповісти
Вклеивать?
Тираж изъять и уничтожить.
Затраты взыскать с виновников.
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14.04.2021 00:48 Відповісти
винуватцем буде як завжди той, хто просто нажав кнопку "друкувати" на апараті.
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14.04.2021 08:26 Відповісти
Зазвичай хто натискає кнопку той і є останній в ланці відповідальних за надруковане, тобто понесе справедливу кару. Не Путіна ж притягати за невиконання деяких робітників своїх обов'язків.
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14.04.2021 09:35 Відповісти
який брєд ти пишеш. до натискача відповідальний за контент є редактор. у друкаря немає компетенцій і завдання редагувати контент. ти ще прибиральницю звини.
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14.04.2021 10:03 Відповісти
"Брєд" пишете ви, коли кажете що відповідальним буде кнопкодав "друкар" який не має відповідальності за текст (добре що не сторож), а я вас поправив і сказав що відповідальним буде той "останній в ланці відповідальних" який має відповідати за це.
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14.04.2021 10:45 Відповісти
ти стьоба не догняєш?
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14.04.2021 11:22 Відповісти
Ваше повідомлення мені це стьоб?!
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14.04.2021 12:01 Відповісти
ти тормоз? ти на стьоб відповів реально брєдом.
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14.04.2021 13:04 Відповісти
Дурнику, якщо перше повідомлення і можна було прийняти за "стьоб" хоча який може бути стьоб без цілі, то твоя відповідь мені, де ти ведеш дискусію, ставить під питання лише твою адекватність, яку ти ховаєш за начебто жартами.
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14.04.2021 15:28 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3259542/01921462-4146-7315-ba63-c4fb31c5bb85 "винуватцем буде як завжди той, хто просто нажав кнопку "друкувати" на апараті." - оце полу-стьоб полу-правда, бо в Україні так було, а чи є, покаже час - завжди винний найменший гвинтик: його виганяють, штрафують, садять і т.д., тоді коли шишки над ним, які у цивілізації несуть відповідальність (і реально відповідальні і в Україні) відкупляються від відповідальності і їх НЕ звільняють, НЕ садять в Україні. Так шо іди в сраку зі своїми умозаключєніями.
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14.04.2021 16:26 Відповісти
Що за дурню ти несеш малоросику, у термінах плутаєшся. Росія стягує до кордонів з Україною війська щоб їх удобрити - це напівправда. А полу-стьоб це що? це коли хотів сказати щось розумне і вигадав щось своє?! Те що ви хочете сказати називається сатира, а для стьобу потрібен розум і співрозмовник щоб над ним стібатися. "Іди в сраку" це зараз тренд, і заснував його якраз таки геній піаніст сьогодення.
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14.04.2021 19:37 Відповісти
Закрыть нах этих уродов!!!
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14.04.2021 00:50 Відповісти
100 % специально сделали!
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14.04.2021 00:52 Відповісти
«досадная ошибка» сколько стоит 💵💶 ? Конфисковать имущество директора
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14.04.2021 08:32 Відповісти
3 месяца назад Лукаш и Лесик по ТВ возмущались учебниками для детей - вот результат - Рыги и даунецкие сепары вместе с Мертвячуком влезли в эту область и напечатали как им хотелось.
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14.04.2021 12:28 Відповісти
По любому там весь коллектив получает и 13-ю зарплату и премии, типа как в нафтогазе, укрзализнице и укрпочте. Никакой ответственности, ни страха ни ХЕра, ну при сралине уже бы лобзиком лес пилили на бумагу для переиздания новых книг.
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14.04.2021 01:41 Відповісти
Исправить за счёт издательства , ибо оплата издания шла из бюджета Украины , то есть налогов украинцев . А не исправят - тогда в долговую яму
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14.04.2021 01:52 Відповісти
Мы же не звери... Предлагаю, более толерантно: исправить за счёт издательства, а, когда исправят, в яму - настоящую...
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14.04.2021 02:38 Відповісти
Что выделывают? А ведь, эти выродки голосуют в Украине, считаются гражданами, имеют все права. Как такое могло случиться?
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14.04.2021 03:53 Відповісти
Автор писал в попыхах, копипастил с интернета, в том числе и с московских помоек, головой думать было некогда, бо поджимали сроки. Рецензенты шлёпнул подписи, по принципу ты мне я тебе. Эксперты сделали экспертные выводы, возможно даже не открывая. А типография так та тем более не заморачивалась, комплект бумажек есть значит в печать.
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14.04.2021 06:20 Відповісти
Матрос Железняк "шльопнув" би в натурі.
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14.04.2021 07:08 Відповісти
От як вони без розбору, не глядя клепали книженцію- так і їм без особливих розборок - кулю в потилицю

Це диверсія проти держави!
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14.04.2021 07:42 Відповісти
Струкевича повісити.
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14.04.2021 06:46 Відповісти
Могли би показатиі за більш ранній період з територією Кубані і частинами територій Вороніжськой, Курської областей, нехай би рашка "возбуждалася".
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14.04.2021 07:05 Відповісти
Где написано за какой год карта показана???? Что Вы несёте, товарисЧ?
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14.04.2021 08:04 Відповісти
и рф без Карелии,Кенингсберга,Сахалина,Курил,Тувы и т.д.....ведь это история,и без возбуждения....
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14.04.2021 08:22 Відповісти
Ты придурок?
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14.04.2021 08:28 Відповісти
Справжні ідіоти.
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14.04.2021 07:00 Відповісти
Є тільки 2 варіанта інтерпретації:
1) Тобто вже зрозуміло хто ці книжки пише
2) Це такий новий спосіб корупції у МОН. Видаємо тираж підручників з портретом Путіна, передруковуємо тираж підручників. Звичайно на кожному друці відкати.
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14.04.2021 07:40 Відповісти
Нужно также привлечь к ответственности не только издательство, но и ответственное лицо из МОН, которое проверяло данную книгу на пригодность к изучению в 9-10 классах.
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14.04.2021 07:47 Відповісти
А там ,мабуть цілі відділи по планах працювали,але вого їм не болить....Це як в педінститутах - такі совкодрочери,що ховайся.....
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14.04.2021 08:19 Відповісти
Державну наукову установу "Інститут модернізації змісту освіти" ..

пропоную для неповторення ситуації ЛІКВІДАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ("наукові установи" по розпилу бюджету тоді теж не будуть"мати місце").
МО непотрібне від слова взагалі.. Достатньо Законів про децентралізацію,мову,вищу освіту...
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14.04.2021 07:53 Відповісти
Соплежуйная власть не способна на строгие меры ни в отношении коррупционеров, ни в отношении убийц, насильников, воров, и прочей мрази, ни в отношении откровенных саботажников и прикидывающихся дурочками антигосударственных и крыс.
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14.04.2021 08:02 Відповісти
Ошибка?
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14.04.2021 09:00 Відповісти
МОН зобов'язало видавництво виправити в підручниках історії для 9 та 10 класів карту України, позначену без Криму - Цензор.НЕТ 3567
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14.04.2021 09:48 Відповісти
Редактора на кол!
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14.04.2021 09:52 Відповісти
Без одобрения МОн ни один учебник в печать не выйдет, с МОН нужно что то делать!
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14.04.2021 10:32 Відповісти
"У каждой аварии есть имя, фамилия и должность" Лазарь Моисеевич Каганович (народньій комиссар путей сообщения)
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14.04.2021 10:54 Відповісти
Потрібно таке бидляче видавництво позбавити ліцензії
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14.04.2021 10:59 Відповісти
это что получается? сидит товарищ в офисе издательства с высшим образованием и незнает как выглядит карта украины? нашёл первую попавшуюся и в тираж?
так выходит? или же там агент кремля спецом лажу втулил?
думаю что просто наплодили дураков образованых. их тьма, они кругом. в правительстве, ментуре, сбу.
так и живём...
надо срочно отменять отету шляпу с высшим образованием и вводить какие то тесты на уровень развития. что бы отсеивать тупорылых при поступлении на руководящие должности.
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14.04.2021 11:23 Відповісти
Де кримінальні справи
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14.04.2021 14:57 Відповісти
Это не "ошибка", это диверсия, а за диверсию в пользу внешнего врага во время войны надо судить.
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14.04.2021 15:19 Відповісти
Ті хто готовив підручник оголосити зрадниками - тюрма і компенсація цілого видання яке потрібно знищити
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14.04.2021 15:24 Відповісти
Так, в материале учебников "История Украины" для 9 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) и "История Украины" (уровень стандарта) для 10 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) опубликовали карту Украины без Крыма. МОН назвало ошибку "досадной". Источник: https://censor.net/ru/p3259542

В ТЮРЯГУ УБЛЮДКІВ СЄПАРНИХ
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14.04.2021 15:32 Відповісти
Бажаю цьому А.К.Струкевичу здохнути в Сибіру і перед цим ні разу не в їджати до України
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14.04.2021 15:33 Відповісти
Якби в рф хтось в підручнику надрукував карту без криму чи якогось сахаліну,то його б вже судили за держзраду чи щось типу того,а в Україні "прикра помилка"🤦‍♂️...цирк,бл@ть!🤡😆😆😆
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14.04.2021 21:34 Відповісти
Дебилы, бл...
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14.04.2021 23:31 Відповісти
 
 