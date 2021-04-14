В Одесі Ford Kuga на великій швидкості вилетів з дороги у двір і врізався в дерева: одна людина загинула, четверо госпіталізовано. ФОТОрепортаж
Ford Kuga на великій швидкості вилетів з проїжджої частини на Люстдорфській дорозі, кілька разів перекинувся і відлетів до середини двору будинку №88б, де врізався в дерева.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Думской" з місця подій.
Від машини залишилася купа металобрухту. За даними видання, щоб встановити модель автомобіля, поліцейським довелося пробивати його номера держреєстрації по базі.
Уламки легковика лежать колесами догори. Всередині машини було п'ятеро осіб. Один загинув на місці, четверо інших госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості.
На місці працюють слідчі. Подробиці ДТП з'ясовуються.
Топ коментарі
+12 5 копійок
показати весь коментар14.04.2021 07:32 Відповісти Посилання
+9 abc123
показати весь коментар14.04.2021 07:48 Відповісти Посилання
+4 Ярослав Викторович
показати весь коментар14.04.2021 08:39 Відповісти Посилання
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Плюсователи твои- такие же ********, *****. Такие же тупые *******, *****, как и ты, *****. Причина: забиваешь в поисковик одно предложение из моей инфы- и наслаждайся, ********* ты тупая, *****. Но! Ты даже этого сделать не можешь, ********** ты и *********, *****. В рот я тебя ****, ******, *****.
андруша ватна, гівноресурс свій ватяний запхай собі в дупку де посилання на першоджерело?
Відроджуйте українські ліси та лісопосадки, сволото!
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