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Новини Фото ДТП
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В Одесі Ford Kuga на великій швидкості вилетів з дороги у двір і врізався в дерева: одна людина загинула, четверо госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Ford Kuga на великій швидкості вилетів з проїжджої частини на Люстдорфській дорозі, кілька разів перекинувся і відлетів до середини двору будинку №88б, де врізався в дерева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Думской" з місця подій.

Від машини залишилася купа металобрухту. За даними видання, щоб встановити модель автомобіля, поліцейським довелося пробивати його номера держреєстрації по базі.

Уламки легковика лежать колесами догори. Всередині машини було п'ятеро осіб. Один загинув на місці, четверо інших госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості.

На місці працюють слідчі. Подробиці ДТП з'ясовуються.

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В Одесі Ford Kuga на великій швидкості вилетів з дороги у двір і врізався в дерева: одна людина загинула, четверо госпіталізовано 01
В Одесі Ford Kuga на великій швидкості вилетів з дороги у двір і врізався в дерева: одна людина загинула, четверо госпіталізовано 02
В Одесі Ford Kuga на великій швидкості вилетів з дороги у двір і врізався в дерева: одна людина загинула, четверо госпіталізовано 03
В Одесі Ford Kuga на великій швидкості вилетів з дороги у двір і врізався в дерева: одна людина загинула, четверо госпіталізовано 04
В Одесі Ford Kuga на великій швидкості вилетів з дороги у двір і врізався в дерева: одна людина загинула, четверо госпіталізовано 05
В Одесі Ford Kuga на великій швидкості вилетів з дороги у двір і врізався в дерева: одна людина загинула, четверо госпіталізовано 06
В Одесі Ford Kuga на великій швидкості вилетів з дороги у двір і врізався в дерева: одна людина загинула, четверо госпіталізовано 07
В Одесі Ford Kuga на великій швидкості вилетів з дороги у двір і врізався в дерева: одна людина загинула, четверо госпіталізовано 08
Фото: Думская

Автор: 

ДТП (4481) Одеса (5498)


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Топ коментарі
+12
Насадовили всюди дерев. Проїхати ніде.
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14.04.2021 07:32 Відповісти
+9
естественный отбор
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14.04.2021 07:48 Відповісти
+4
В такой ситуации стоит только отметить, что ЛЮДИ не пострадали.
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14.04.2021 08:39 Відповісти
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Насадовили всюди дерев. Проїхати ніде.
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14.04.2021 07:32 Відповісти
Щас все спилят, похоже: "Кабинет министров Украины предлагает новшество, которое должно позволить снизить тарифы на отопление до 10 процентов. Вместо голубого топлива предлагают наращивать долю дров в производстве электрической и тепловой энергии."(с).
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14.04.2021 07:59 Відповісти
андруша, ти коли якусь маячню постиш з типу "цитатою", будь ласкавий посилання на джерело вказувати...
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14.04.2021 09:03 Відповісти
Деточка, ты тварь-провокатор, я уже тебе это говорил. В очередной раз посылаю тебя *****, ******** драного. Но! Ссыляк я тебе, ********-провокатору, таки выложу. Лови , **********, *****, выбаная ты в сраку и в пасть, *****:

https://biz.today.ua/ru/kabmin-predlozhil-zamenit-gaz-drovami-chtoby-sekonomit-na-otoplenii/
Плюсователи твои- такие же ********, *****. Такие же тупые *******, *****, как и ты, *****. Причина: забиваешь в поисковик одно предложение из моей инфы- и наслаждайся, ********* ты тупая, *****. Но! Ты даже этого сделать не можешь, ********** ты и *********, *****. В рот я тебя ****, ******, *****.
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14.04.2021 17:20 Відповісти
ухууууууууу!!!))) оце тебе розпердолило
андруша ватна, гівноресурс свій ватяний запхай собі в дупку де посилання на першоджерело?
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14.04.2021 17:28 Відповісти
естественный отбор
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14.04.2021 07:48 Відповісти
Очередной стритрейсер?
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14.04.2021 07:54 Відповісти
Стритсракер!
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14.04.2021 08:17 Відповісти
защита двигателя не спасла
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14.04.2021 07:57 Відповісти
машина в лепешку, четверо живы. куга в свое время получила высший балл по безопасности
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14.04.2021 10:54 Відповісти
Красавцы!!! Дорога в Ад открыта.
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14.04.2021 07:58 Відповісти
Когда человек самоубивается меня интересует только один вопрос - сколько было спидометре ?
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14.04.2021 08:05 Відповісти
Не меньше 180км/ч
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14.04.2021 08:16 Відповісти
Успел?
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14.04.2021 08:10 Відповісти
таку сволоту не жалко
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14.04.2021 08:11 Відповісти
Виновато дерево...
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14.04.2021 08:19 Відповісти
Жалко именно дерево, жаль, что пострадало... Деревья и природу нужно беречь...

Відроджуйте українські ліси та лісопосадки, сволото!

Водій нехай заплатить за пошкоджене дерево!
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14.04.2021 10:29 Відповісти
Що це за дичь така розвелась ?? Скільки воно випило чи наковталось...**** така!?
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14.04.2021 08:22 Відповісти
Радуйтесь что ему на пути жигуль не попался.
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14.04.2021 08:25 Відповісти
Удивительно что в таком мясе только один погиб. При том что Куга это даже не внедорожник, сравнительно бюджетный паркетник. В Киеве водилы с ВН среди иногородних самые неадекватные и их тут с какого-то перепугу больше всего не местных, ну кроме СВ и области. Даже ВВ и АН по большей части культурно ездят хотя их тоже полно.
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14.04.2021 08:27 Відповісти
Один из 4-х травмированных скончался. В Одессе водилы с АА среди иногородних самые неадекватные и их тут больше всего не местных. Даже ВВ и АН по большей части культурно ездят, хотя их тоже полно.
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14.04.2021 10:42 Відповісти
Когда полная машина, ночь и на большой скорости врезаются на пустой дороге - нетрезвые и юные мачо скорее всего.
Соболезнование родственникам...
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14.04.2021 08:38 Відповісти
В такой ситуации стоит только отметить, что ЛЮДИ не пострадали.
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14.04.2021 08:39 Відповісти
Дерево через дорогу перебегало .
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14.04.2021 09:18 Відповісти
Придурок с каментом про Дарвина уже был?
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14.04.2021 09:22 Відповісти
Біля ноги трупа Літера "Д" і позначка... прям по Фрейду...
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14.04.2021 09:34 Відповісти
Добре, що люди не постраждали...
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14.04.2021 09:37 Відповісти
камикадзе
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14.04.2021 10:39 Відповісти
 
 