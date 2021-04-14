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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Баканов на зустрічі з Квін: "Сусідство з РФ - це стабільний чинник ризику, якого не мають інші європейські країни". ФОТО

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що США підтримують територіальну цілісність України і готові надалі допомагати їй у протидії російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, таку позицію вона озвучила під час зустрічі з главою СБУ Іваном Баканов.

Однією з ключових тем зустрічі стала загальна безпекова ситуація та потенційна загроза, пов’язана з нарощуванням РФ своєї військової присутності на кордонах з Україною.

"Сполучені Штати підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, і бажають докласти спільних з Україною та партнерами зусиль, аби досягти миру", – заявила Квін.

Зі свого боку голова СБУ Іван Баканов зазначив, що українська спецслужба готова й надалі об’єднувати зусилля з міжнародними колегами, аби Україна могла ще більш успішно стримувати військові та гібридні загрози з боку РФ.

"Ми звикли до постійної загрози з боку РФ, тому що вже не раз бачили подібне "брязкання зброєю". Таке сусідство – це стабільний фактор ризику, якого не мають інші європейські країни. А ми не просто співіснуємо з ним уже 7 років, а протидіємо йому. І завдяки міжнародному партнерству Україна має додаткові можливості для захистувласного суверенітету", – сказав Баканов.

Він зазначив, що така підтримка важлива, коли нашій державі протистоїть такий потужний ворог, як Росія.

Також на зустрічі обговорювалося нещодавнє запровадження Україною санкцій до низки фізичних і юридичних осіб, перспективи реформи СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті Кримської платформи від США будуть високі представники, - Квін

Баканов на зустрічі з Квін: Сусідство з РФ - це стабільний чинник ризику, якого не мають інші європейські країни 01
Баканов на зустрічі з Квін: Сусідство з РФ - це стабільний чинник ризику, якого не мають інші європейські країни 02

Автор: 

СБУ (12954) США (23360) Баканов Іван (330) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+18
Пусть бакланов запишет видео где скажет, что путин - ***** и выложит на сайте сбу, тогда я поверю, что он честный лейтинант
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14.04.2021 09:51 Відповісти
+9
Глава карманного бюро злых услуг Баканов высказал свое неповторимое особенное мнение.

Лучше бы это говно и дальше отмывало бабло Квартала-95.
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14.04.2021 09:54 Відповісти
+6
Тут мимо. Баканов - типичный квартальный решала.
Этому грязному шнырю до КГБ, как раком до Луны.
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14.04.2021 09:55 Відповісти
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Пусть бакланов запишет видео где скажет, что путин - ***** и выложит на сайте сбу, тогда я поверю, что он честный лейтинант
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14.04.2021 09:51 Відповісти
Уже мабуть старшой.
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14.04.2021 09:55 Відповісти
🍿🤣
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14.04.2021 09:55 Відповісти
Низзя публично говорить что путин *****, а то наши северные соседи обидятся.
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14.04.2021 09:58 Відповісти
Украину уже сдал наш "славный" ********** гринпоц. Готовимся лизать сапоги казачков??? Кремледрочерско- зеленогнойные твари, ваши мечты сбываются! Вы уже жопу помыли, чтобы встречать ваших хозяев?

Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.

Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
За последние 6-7 месяцев официальные лица украинской власти говорили о возможности подачи воды в Крым. Чем их предложения отличаются от преложений Макрона "... подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ" ?
Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль 08.08.2020
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. 25 августа, 2020
Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, - Кравчук
25 марта 2021 телеканала Дом
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Би-би-си, Киев 8 апреля 20
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14.04.2021 10:06 Відповісти
Насчет воды - ниправда, там канал в убитом состоянии, а местные крысчане растаскали плиты к себе в хозяйство. Даже если пустить воду в крысм - она будет уходить в землю. Там ремонт сначала нужно будет провести. Да и никой аваков с нац гадами не сможет остановить добровольцев которые ему матку вывернут наизнанку в случае подачи воды
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14.04.2021 10:15 Відповісти
Не врите, последний год там активно ведуться работы с нашей стороны по очистке канала. Да даже если бы и не велись, ничто , судя по таким "патриотам" как вы, не помешает эти работы возобновить и сделать в кратчайшие сроки
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14.04.2021 11:43 Відповісти
Это точно. Соседство с пуйляндией это беда для соседей.
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14.04.2021 10:27 Відповісти
Рашку надо развалить и США это понимают
Баканов на зустрічі з Квін: "Сусідство з РФ - це стабільний чинник ризику, якого не мають інші європейські країни" - Цензор.НЕТ 5965
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14.04.2021 10:37 Відповісти
В ходе https://glavred.info/chat/869-oleg-soskin.html чата на Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин спрогнозировал, что распад России неизбежен.
"Я думаю, что никакая Сибирь китайцам не отвалится. Им ее никто не отдаст. У них шансов нет. Но то, что Российская Федерация движется к своему распаду, это вне всякого сомнения, потому что нет титульной нации. Ну нет ее", - заявил он.
По его словам, "русские вообще не являются нацией, это имя прилагательное".
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14.04.2021 10:42 Відповісти
Економічно і демографічно, половина Сибіру УЖЕ китайська...
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14.04.2021 11:01 Відповісти
" - это стабильный фактор риска " - излагает как его научили в КГБ-шных школах...
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14.04.2021 09:53 Відповісти
Тут мимо. Баканов - типичный квартальный решала.
Этому грязному шнырю до КГБ, как раком до Луны.
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14.04.2021 09:55 Відповісти
Глава карманного бюро злых услуг Баканов высказал свое неповторимое особенное мнение.

Лучше бы это говно и дальше отмывало бабло Квартала-95.
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14.04.2021 09:54 Відповісти
Московия это как обезьяна с гранатой , никто не знает куда она кинет.
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14.04.2021 09:59 Відповісти
Сама подорвётся.
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14.04.2021 10:11 Відповісти
По спискам какой партии во власть попали Шмыгаль, Ермак, Таран, Степанов, Баканов, Венедиктова, Ляшко, Кулеба и проч.
Зелебобы, вы точно голосовали за этих людей ?
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14.04.2021 10:02 Відповісти
Мені одне не зрозуміло: за який ляп його на глобус натягували?
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14.04.2021 10:06 Відповісти
После импичмента Зели Баканов снова пойдёт работать в квартал 95 в том же звании ?
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14.04.2021 10:09 Відповісти
По званню буде кримсправа.
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14.04.2021 10:21 Відповісти
Думаю, що після зміни влади всіх цих персонажів потрібно буде шукати за межами України. Добре, що ця зелена шобла дає підказки, де саме. Зрозуміло, що біля власних грошей у офшорах, які так часто останнім часом відвідує Зєлєнскій. Про "рада валіть с етой страни" ми від їхніх представників чуємо вже зараз.
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14.04.2021 10:32 Відповісти
Не стабільний фактор ризику, а терористична держава. І цей факт має бути визнано на рівні ООН.
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14.04.2021 10:16 Відповісти
"Две компании жены действующего главы СБУ Ивана Баканова Оксаны Лазаренко в 2011 году фигурировали в уголовном деле о растрате государственного имущества, которые были переданы в Кагарлыцкую полицию. Речь идет о попытке вывода в частную собственность имущества Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, которые находятся в Киевской области. Цена вопроса для государства - 6,5 миллионов гривен. Напомню, что Оксана Баканова, имея гражданство Российской Федерации, не спешила получать украинский паспорт, но при этом имуществом нашей страны активно интересовалась. Подробности этого дела и что мы будем с этим делать - смотрите в видео."
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14.04.2021 10:23 Відповісти
https://youtu.be/TGA2G5cuyOA Соседство с Галактикой Кин-дза-дза - наша беда
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14.04.2021 10:29 Відповісти
Очень интересное интервью
Кремль готовит удар по Украине, ОРДЛО просит помощи у Путина, Украина идет в НАТО |

Генерал- майор СБУ Виктор Ягун
Самое интересное в середине интервью , рекомендую

https://youtu.be/EYCxc3kXeVo
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14.04.2021 10:31 Відповісти
Ударим крышованием контрабаса и шмоном конвертцентров по угрозе со стороны РФ!
Судя по ужасу в глазах госпожи Квин, она это понимает.
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14.04.2021 10:45 Відповісти
Поборовел на харчах казённых, нравится ему там, видно по роже, место прибыльно
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14.04.2021 11:17 Відповісти
Чого вони всі пухнуть коли ідуть і владу!?
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14.04.2021 12:18 Відповісти
 
 