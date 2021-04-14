Баканов на зустрічі з Квін: "Сусідство з РФ - це стабільний чинник ризику, якого не мають інші європейські країни". ФОТО

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що США підтримують територіальну цілісність України і готові надалі допомагати їй у протидії російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, таку позицію вона озвучила під час зустрічі з главою СБУ Іваном Баканов.

Однією з ключових тем зустрічі стала загальна безпекова ситуація та потенційна загроза, пов’язана з нарощуванням РФ своєї військової присутності на кордонах з Україною.

"Сполучені Штати підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, і бажають докласти спільних з Україною та партнерами зусиль, аби досягти миру", – заявила Квін.

Зі свого боку голова СБУ Іван Баканов зазначив, що українська спецслужба готова й надалі об’єднувати зусилля з міжнародними колегами, аби Україна могла ще більш успішно стримувати військові та гібридні загрози з боку РФ.

"Ми звикли до постійної загрози з боку РФ, тому що вже не раз бачили подібне "брязкання зброєю". Таке сусідство – це стабільний фактор ризику, якого не мають інші європейські країни. А ми не просто співіснуємо з ним уже 7 років, а протидіємо йому. І завдяки міжнародному партнерству Україна має додаткові можливості для захистувласного суверенітету", – сказав Баканов.

Він зазначив, що така підтримка важлива, коли нашій державі протистоїть такий потужний ворог, як Росія.

Також на зустрічі обговорювалося нещодавнє запровадження Україною санкцій до низки фізичних і юридичних осіб, перспективи реформи СБУ.

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