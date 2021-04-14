Баканов на зустрічі з Квін: "Сусідство з РФ - це стабільний чинник ризику, якого не мають інші європейські країни". ФОТО
Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що США підтримують територіальну цілісність України і готові надалі допомагати їй у протидії російській агресії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, таку позицію вона озвучила під час зустрічі з главою СБУ Іваном Баканов.
Однією з ключових тем зустрічі стала загальна безпекова ситуація та потенційна загроза, пов’язана з нарощуванням РФ своєї військової присутності на кордонах з Україною.
"Сполучені Штати підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, і бажають докласти спільних з Україною та партнерами зусиль, аби досягти миру", – заявила Квін.
Зі свого боку голова СБУ Іван Баканов зазначив, що українська спецслужба готова й надалі об’єднувати зусилля з міжнародними колегами, аби Україна могла ще більш успішно стримувати військові та гібридні загрози з боку РФ.
"Ми звикли до постійної загрози з боку РФ, тому що вже не раз бачили подібне "брязкання зброєю". Таке сусідство – це стабільний фактор ризику, якого не мають інші європейські країни. А ми не просто співіснуємо з ним уже 7 років, а протидіємо йому. І завдяки міжнародному партнерству Україна має додаткові можливості для захистувласного суверенітету", – сказав Баканов.
Він зазначив, що така підтримка важлива, коли нашій державі протистоїть такий потужний ворог, як Росія.
Також на зустрічі обговорювалося нещодавнє запровадження Україною санкцій до низки фізичних і юридичних осіб, перспективи реформи СБУ.
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Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
За последние 6-7 месяцев официальные лица украинской власти говорили о возможности подачи воды в Крым. Чем их предложения отличаются от преложений Макрона "... подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ" ?
Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль 08.08.2020
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Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, - Кравчук
25 марта 2021 телеканала Дом
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Би-би-си, Киев 8 апреля 20
"Я думаю, что никакая Сибирь китайцам не отвалится. Им ее никто не отдаст. У них шансов нет. Но то, что Российская Федерация движется к своему распаду, это вне всякого сомнения, потому что нет титульной нации. Ну нет ее", - заявил он.
По его словам, "русские вообще не являются нацией, это имя прилагательное".
Этому грязному шнырю до КГБ, как раком до Луны.
Лучше бы это говно и дальше отмывало бабло Квартала-95.
Зелебобы, вы точно голосовали за этих людей ?
Кремль готовит удар по Украине, ОРДЛО просит помощи у Путина, Украина идет в НАТО |
Генерал- майор СБУ Виктор Ягун
Самое интересное в середине интервью , рекомендую
https://youtu.be/EYCxc3kXeVo
Судя по ужасу в глазах госпожи Квин, она это понимает.