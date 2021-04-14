Військовий аташе РФ Ушаков у розпал карантину влаштував гучну вечірку в Ризі і показував середні пальці незадоволеним сусідам. ФОТО

МЗС Латвії висловило протест посольству РФ через вечірку, яку в розпал пандемії в Ризі влаштував російський дипломат - військовий аташе Руслан Ушаков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Зазначається, що наприкінці березня на подвір'ї одного з приватних будинків відбулася вечірка з явним порушенням правил епідеміологічної безпеки, на якій розважалися приблизно 10 осіб, які згодом роз'їхалися на машинах з дипломатичними номерами. Виявилося, що організував захід військовий аташе РФ у Латвії Руслан Ушаков.

Як пише видання, гучна музика обурила жителів сусідніх будинків, які викликали поліцію, яка не вжила жодних заходів, а сам росіянин після того, як поліцейські поїхали, почав показувати сусідам середні пальці.

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На такі дії аташе відреагувало МЗС Латвії, яке висловило протест тимчасовому повіреному посольства Росії в Латвії Вадиму Васильєву, який після від'їзду посла Росії виконує обов'язки керівника дипломатичного представництва.







