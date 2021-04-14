Військовий аташе РФ Ушаков у розпал карантину влаштував гучну вечірку в Ризі і показував середні пальці незадоволеним сусідам. ФОТО
МЗС Латвії висловило протест посольству РФ через вечірку, яку в розпал пандемії в Ризі влаштував російський дипломат - військовий аташе Руслан Ушаков.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Зазначається, що наприкінці березня на подвір'ї одного з приватних будинків відбулася вечірка з явним порушенням правил епідеміологічної безпеки, на якій розважалися приблизно 10 осіб, які згодом роз'їхалися на машинах з дипломатичними номерами. Виявилося, що організував захід військовий аташе РФ у Латвії Руслан Ушаков.
Як пише видання, гучна музика обурила жителів сусідніх будинків, які викликали поліцію, яка не вжила жодних заходів, а сам росіянин після того, як поліцейські поїхали, почав показувати сусідам середні пальці.
На такі дії аташе відреагувало МЗС Латвії, яке висловило протест тимчасовому повіреному посольства Росії в Латвії Вадиму Васильєву, який після від'їзду посла Росії виконує обов'язки керівника дипломатичного представництва.
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например. мэр риги ушаков...нил
Слава Латвии!!!
Свинота, от і усе