Найманці РФ здійснили дистанційне мінування дорожнього коридору в КПВВ "Майорське", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська та її найманці крім блокування руху людей перейшли до суттєвого загострення безпекової ситуації в межах гуманітарних дорожніх коридорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Учора приблизно о 5-й ранку прикордонний наряд, що виконував завдання в межах гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут" виявив політ БПЛА противника. За алгоритмом дій у разі виявлення повітряних цілей були проінформовані взаємодіючі підрозділи ЗСУ та прикордонники в КПВВ "Майорське", в напрямку якого рухався літальний апарат.

Надалі за допомогою БПЛА противник здійснив дистанційне мінування місцевості. В тому числі встановивши одну протипіхотну міну ПОМ-2 безпосередньо в межах контрольного пункту в’їзду-виїзду "Майорське"", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що застосування окупантами протипіхотних мін у межах КПВВ ставить під загрозу життя не тільки прикордонників, але й цивільного населення: "Як відомо, фактичний пропуск громадян через лінію розмежування у дорожньому коридорі "Горлівка - Бахмут" з вини окупантів не здійснюється. Водночас через контрольний пункт пересуваються мешканці прифронтових населених пунктів, безпека яких і була поставлена під загрозу проросійськими бойовиками".

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"Завдяки, фіксуванню прикордонним нарядом прольоту БПЛА місця встановлення міни вдалося вчасно виявити та ізолювати. Безпеку переміщення дорожнім коридором відновлено — міна знешкоджена інженерно-саперними підрозділами ЗСУ. Прикордонники готові забезпечити пропуск громадян через лінію розмежування", - додали у відомстві.









Фото: сайт Держприкордонслужби