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Найманці РФ здійснили дистанційне мінування дорожнього коридору в КПВВ "Майорське", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська та її найманці крім блокування руху людей перейшли до суттєвого загострення безпекової ситуації в межах гуманітарних дорожніх коридорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Учора приблизно о 5-й ранку прикордонний наряд, що виконував завдання в межах гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут" виявив політ БПЛА противника. За алгоритмом дій у разі виявлення повітряних цілей були проінформовані взаємодіючі підрозділи ЗСУ та прикордонники в КПВВ "Майорське", в напрямку якого рухався літальний апарат.

Надалі за допомогою БПЛА противник здійснив дистанційне мінування місцевості. В тому числі встановивши одну протипіхотну міну ПОМ-2 безпосередньо в межах контрольного пункту в’їзду-виїзду "Майорське"", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що застосування окупантами протипіхотних мін у межах КПВВ ставить під загрозу життя не тільки прикордонників, але й цивільного населення: "Як відомо, фактичний пропуск громадян через лінію розмежування у дорожньому коридорі "Горлівка - Бахмут" з вини окупантів не здійснюється. Водночас через контрольний пункт пересуваються мешканці прифронтових населених пунктів, безпека яких і була поставлена під загрозу проросійськими бойовиками".

Також читайте: Найманці РФ блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

"Завдяки, фіксуванню прикордонним нарядом прольоту БПЛА місця встановлення міни вдалося вчасно виявити та ізолювати. Безпеку переміщення дорожнім коридором відновлено — міна знешкоджена інженерно-саперними підрозділами ЗСУ. Прикордонники готові забезпечити пропуск громадян через лінію розмежування", - додали у відомстві.

Найманці РФ здійснили дистанційне мінування дорожнього коридору в КПВВ Майорське, - Держприкордонслужба 01
Найманці РФ здійснили дистанційне мінування дорожнього коридору в КПВВ Майорське, - Держприкордонслужба 02
Найманці РФ здійснили дистанційне мінування дорожнього коридору в КПВВ Майорське, - Держприкордонслужба 03
Найманці РФ здійснили дистанційне мінування дорожнього коридору в КПВВ Майорське, - Держприкордонслужба 04
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6135) мінування (1218) росія (66021) Донбас (22357)


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Дистанционное минирование довольно специфическая штука. 1) Это минирование не имеет маскировки (обычно применяется в зонах прорыва, при внезапном наступлении противника, не столько чтоб "подловить и уничтожить" сколько просто сорвать активные действия), 2) Эти мины имеют систему самоуничтожения в течение довольно короткого времени. Т.е. или сразу протралить, или подождать и она сама себя уничтожит. То, что делают кацапы, это троллинг, хоть и достаточно опасный, если какой-то балбес захочет погулять в этой зоне.
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14.04.2021 12:34 Відповісти
Для плісняви, це "неустановлені предмети", на яких підриваються наші захисники.
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14.04.2021 12:39 Відповісти
не, я хренею, мы тут плавимся, на инете, а падлюкам хоть бы ***! чи специально, чи просто так, чи пенсии, чи вода...
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14.04.2021 12:51 Відповісти
Вы ,это, не разводите тут,прямо тут,русофобию,понимаешь ли прямо тут!
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14.04.2021 13:14 Відповісти
 
 