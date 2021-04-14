Групу наркоторговців затримано в Краматорську: Вилучено 5 кг амфетаміну вартістю близько 5 млн грн. ФОТОрепортаж
Блоковано діяльність організованого угруповання, яке продавало психотропи та прекурсори в Донецькій, Луганській і Харківській областях. Вартість вилученої партії наркотиків на чорному ринку становить майже 5 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Наркобізнес організували п’ятеро мешканців Краматорська. "Товар" вони отримували через приватний сервіс поштового зв’язку з інших регіонів України або доставками з приватних авто. Клієнтів зловмисники підшукували через власний анонімний Телеграм-канал, збували наркотики через так звані "закладки".
У ході проведення спільних заходів правоохоронці затримали наркоділків у Краматорську під час переправлення 5 кг амфетаміну з Києва.
При обшуках за місцем проживання організаторів групи правоохоронці вилучили наркотичні речовини і комп’ютерне обладнання, на якому адміністрували канал збуту психотропів.
У межах кримінального провадження за 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.
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Надо пожизненное. Лучше расстрелять. Как делают многие и многие страны.
Можно при задержании даже. Зачем этот биомусор содержать? Они после отсидки снова будут толкать наркоту.