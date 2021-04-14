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Групу наркоторговців затримано в Краматорську: Вилучено 5 кг амфетаміну вартістю близько 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Блоковано діяльність організованого угруповання, яке продавало психотропи та прекурсори в Донецькій, Луганській і Харківській областях. Вартість вилученої партії наркотиків на чорному ринку становить майже 5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Наркобізнес організували п’ятеро мешканців Краматорська. "Товар" вони отримували через приватний сервіс поштового зв’язку з інших регіонів України або доставками з приватних авто. Клієнтів зловмисники підшукували через власний анонімний Телеграм-канал, збували наркотики через так звані "закладки".

У ході проведення спільних заходів правоохоронці затримали наркоділків у Краматорську під час переправлення 5 кг амфетаміну з Києва.

При обшуках за місцем проживання організаторів групи правоохоронці вилучили наркотичні речовини і комп’ютерне обладнання, на якому адміністрували канал збуту психотропів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нарколабораторія в Дніпрі кожен місяць виробляла до 300 кг амфетаміну на 120 млн грн (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження за 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.

Групу наркоторговців затримано в Краматорську: Вилучено 5 кг амфетаміну вартістю близько 5 млн грн 01
Групу наркоторговців затримано в Краматорську: Вилучено 5 кг амфетаміну вартістю близько 5 млн грн 02
Групу наркоторговців затримано в Краматорську: Вилучено 5 кг амфетаміну вартістю близько 5 млн грн 03
Групу наркоторговців затримано в Краматорську: Вилучено 5 кг амфетаміну вартістю близько 5 млн грн 04
Групу наркоторговців затримано в Краматорську: Вилучено 5 кг амфетаміну вартістю близько 5 млн грн 05

Автор: 

Краматорськ (683) наркотики (1460) СБУ (12964) Донецька область (8793)


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Группа наркоторговцев задержана в Краматорске: Изъяты 5 кг амфетамина стоимостью около 5 млн грн - Цензор.НЕТ 9422
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14.04.2021 12:56 Відповісти
анижедети
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14.04.2021 12:57 Відповісти
в суд подать ..какого в трусах басиком на бетон а вдруг вред и стыдно..подать в суд америки на них))
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14.04.2021 13:08 Відповісти
В УК за подобное должна быть вилка: 15 или ПЖ. без всякого там удо , амнистий и и т.д.
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14.04.2021 15:50 Відповісти
скоро блдь будут ловить торговцев прекурсорами на территории Украины в границах пол- Львовской области. Не понимают, твари, что сначала нужно переловить всех сепаров и коррупционеров, русских шпионов и сочувствующих, а потом уже всякую куету. И полиция вместо того, чтобы заниматься квартирными кражами и угонами, ищет по интернету голых женщин и щемит водил. Страна рабов страна господ.
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14.04.2021 21:41 Відповісти
Ну дадут этим мразям 12 лет. Выйдут по УДО.
Надо пожизненное. Лучше расстрелять. Как делают многие и многие страны.
Можно при задержании даже. Зачем этот биомусор содержать? Они после отсидки снова будут толкать наркоту.
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15.04.2021 09:55 Відповісти
Краматорске крепыши, почему не на фронте?
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15.04.2021 22:05 Відповісти
 
 