Групу наркоторговців затримано в Краматорську: Вилучено 5 кг амфетаміну вартістю близько 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Блоковано діяльність організованого угруповання, яке продавало психотропи та прекурсори в Донецькій, Луганській і Харківській областях. Вартість вилученої партії наркотиків на чорному ринку становить майже 5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Наркобізнес організували п’ятеро мешканців Краматорська. "Товар" вони отримували через приватний сервіс поштового зв’язку з інших регіонів України або доставками з приватних авто. Клієнтів зловмисники підшукували через власний анонімний Телеграм-канал, збували наркотики через так звані "закладки".

У ході проведення спільних заходів правоохоронці затримали наркоділків у Краматорську під час переправлення 5 кг амфетаміну з Києва.

При обшуках за місцем проживання організаторів групи правоохоронці вилучили наркотичні речовини і комп’ютерне обладнання, на якому адміністрували канал збуту психотропів.

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У межах кримінального провадження за 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.









