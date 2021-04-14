Із загиблим у зоні ООС 24-річним воїном 92-ї ОМБр Андрієм Тепериком попрощалися на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 квітня, у селі Мартове Печінізького району Харківської області відбулася церемонія прощання з Андрієм Сергійовичем Тепериком, 30.01.1997 року народження, старшим солдатом, стрільцем-снайпером 1-го взводу 2-ї роти 1-го батальйону 92-ї окремої механізованої бригади, який загинув 10 квітня приблизно о 23:00 в районі населеного пункту Золоте-3 Сєверодонецького району Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться у матеріалі видання Суспільне.Харків, повідомляє Цензор.НЕТ.

24-річного військовослужбовця 92-ї окремої механізованої бригади Андрія Теперика проводжають в останню путь у селі Мартове Печенізького району області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 квітня у районі Золотого-3 від кулі найманців РФ загинув 24-річний воїн 92-ї ОМБр Андрій Теперик

На прощання прийшли жителі села, однокласники та вчителі Андрія, військовослужбовці.

"Людяний, молодий. Життя не бачив. Шкода дитину, батьків. Він любив свою сім'ю, сім'я любила його. Дуже добра дитина. Була... У минулому не хочеться говорити", — сказала Надія Гужва, класна керівниця Андрія Теперика.

Вона згадує, як Андрій любив майструвати, ходив до авіамодельного гуртка. Якщо потрібна була допомога у школі, завжди допомагав.

"Любив ремонтувати техніку. Він відслужив, потім повернувся", — сказала Надія Гужва.

У Андрія залишилися батьки та молодша сестра.", - зазначається в повідомленні.

Андрій Теперик народився 30.01.1997 року. Після перших трьох років контракту зі ЗС України уклав другий контракт та близько року тому знову відбув у район проведення ООС.









