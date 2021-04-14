Роботи на трасі Дніпро - Решетилівка завершать до кінця року, - "Укравтодор". ФОТО

Трасу Н-31 Дніпро-Решетилівка, яка є фактично першим автобаном в Україні, добудують цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

"Ми вже відновили роботи на обході м.Решетилівка, м.Кобеляки та на перехідних ділянках. Триває як будівництво лінійних ділянок, так і зведення штучних споруд. Усього на Полтавщині буде збудовано майже 80 км сучасної автодороги х 4-ма смугами для руху, три обходу населених пунктів (м.Решетилівка, м.Кобеляки, с.Красне), 4 мости, транспортні розв'язки в різних рівнях, майже 10 шляхопроводів, надземні пішохідні переходи, біопереходи", - йдеться в повідомленні.

Траса Н-31 Дніпро - Решетилівка є одним із пріоритетних проєктів президентської програми "Велике будівництво".

На Полтавщині вже практично з нуля створено понад 50 км дороги з цементобетонним покриттям. У Дніпропетровській області 59 км траси будуть зроблені в асфальтобетоні. Загальна протяжність траси становить 138,4 км і з'єднає автошляхом Дніпро і Київ.

Нагадаємо, цього року буде відкрито для руху Південний обхід Дніпра. Його почали будувати майже 10 років тому, але завершують завдяки президентській програмі "Велике будівництво". За словами координатора "Великого будівництва", заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, Південний обхід відкриють до Дня Незалежності. А незабаром почнеться будівництво Північної об'їзної.

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