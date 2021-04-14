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Роботи на трасі Дніпро - Решетилівка завершать до кінця року, - "Укравтодор". ФОТО

Трасу Н-31 Дніпро-Решетилівка, яка є фактично першим автобаном в Україні, добудують цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

"Ми вже відновили роботи на обході м.Решетилівка, м.Кобеляки та на перехідних ділянках. Триває як будівництво лінійних ділянок, так і зведення штучних споруд. Усього на Полтавщині буде збудовано майже 80 км сучасної автодороги х 4-ма смугами для руху, три обходу населених пунктів (м.Решетилівка, м.Кобеляки, с.Красне), 4 мости, транспортні розв'язки в різних рівнях, майже 10 шляхопроводів, надземні пішохідні переходи, біопереходи", - йдеться в повідомленні.

Траса Н-31 Дніпро - Решетилівка є одним із пріоритетних проєктів президентської програми "Велике будівництво".

На Полтавщині вже практично з нуля створено понад 50 км дороги з цементобетонним покриттям. У Дніпропетровській області 59 км траси будуть зроблені в асфальтобетоні. Загальна протяжність траси становить 138,4 км і з'єднає автошляхом Дніпро і Київ.

Нагадаємо, цього року буде відкрито для руху Південний обхід Дніпра. Його почали будувати майже 10 років тому, але завершують завдяки президентській програмі "Велике будівництво". За словами координатора "Великого будівництва", заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, Південний обхід відкриють до Дня Незалежності. А незабаром почнеться будівництво Північної об'їзної.

Також читайте: На Харківщині відремонтують 125-річний міст, - "Укравтодор"

Роботи на трасі Дніпро - Решетилівка завершать до кінця року, - Укравтодор 01
Роботи на трасі Дніпро - Решетилівка завершать до кінця року, - Укравтодор 02

Автор: 

Укравтодор (1200) Велике будівництво (741) Дніпропетровська область (3851)


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Топ коментарі
+4
Недавно ездил там, работа кипит, не ври.
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14.04.2021 15:22 Відповісти
+4
Хорошее и нужное Украине дело, начатое ещё при Порошенко. Чего его приверженцы так забрасывают это говном, мне непонятно.
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14.04.2021 15:24 Відповісти
+1
А коли трасу Київ-Чернігів закінчать? Там нещасних 100 км і ремонтувати почали ще весною 2019 при Пєті... Досі навіть половину дороги не зробили, траса перерита, там затори і ями!
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14.04.2021 15:16 Відповісти
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А коли трасу Київ-Чернігів закінчать? Там нещасних 100 км і ремонтувати почали ще весною 2019 при Пєті... Досі навіть половину дороги не зробили, траса перерита, там затори і ями!
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14.04.2021 15:16 Відповісти
Недавно ездил там, работа кипит, не ври.
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14.04.2021 15:22 Відповісти
Я не кажу, що не будують (хоча на в перших числах квітня був, там все стояло), я про те, що вони два роки уже ті 100 км траси роблять і досі є ділянки, де навіть не приступали до роботи. От біля Козельця там яма на ямі і навіть не починали ту ділянку робити! А біля Кіптів як перерили минулого літа, так і досі не зробили ту ділянку!

Я там часто їжджу і бачу весь цей "прогрес"...

При Ющі за 2 роки відремонтували 320 км траси Київ-Чоп від Києва до Рівного, а тут 100 км закінчити не можуть!
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14.04.2021 15:47 Відповісти
нам не потрибни ремонти. бо гивно не можна ремонтувати.
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14.04.2021 16:28 Відповісти
Ну от Київ-Чоп фактично з нуля нову побудували і досі вона в нормальному стані...
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14.04.2021 16:36 Відповісти
От хай будують а не ремонтують.
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14.04.2021 16:44 Відповісти
Фотка "було" не совсем соответствует. Там аццкий ад, а не дорога.
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14.04.2021 15:18 Відповісти
Где "там"?
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14.04.2021 15:23 Відповісти
Написано в заголовке статьи, но там сложно - буквами...
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14.04.2021 15:24 Відповісти
По всей дороге, отвечаете?
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14.04.2021 15:25 Відповісти
Ты решил на детский развод упасть? Ну падай
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14.04.2021 15:27 Відповісти
Ты там все место занял.
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14.04.2021 15:31 Відповісти
Вот видишь - это твой уровень
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14.04.2021 15:31 Відповісти
Да, за мной не ржавеет, на хамство я всегда отвечаю адекватно.
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14.04.2021 15:34 Відповісти
Та уже видно, что ты очень любишь хамство и активно им отвечаешь
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14.04.2021 15:35 Відповісти
Та да, не люблю подобных тебе хамов.
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14.04.2021 15:56 Відповісти
Другими словами, ты любишь хамов, подобных тебе.
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14.04.2021 15:57 Відповісти
Хорошее и нужное Украине дело, начатое ещё при Порошенко. Чего его приверженцы так забрасывают это говном, мне непонятно.
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14.04.2021 15:24 Відповісти
Вам многое не понятно,судя по всему,мой наивный друг))
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14.04.2021 15:27 Відповісти
Тамбовский волк тебе друг, так тебе понятно, нЕдруг?
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14.04.2021 15:30 Відповісти
Ну от трасу Київ-Чернігів почали при Порошенку і досі не добудували. Блін, там нещасних 100 км! І це ж не сільська дорога, а ключова траса між обласними центрами!
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14.04.2021 15:48 Відповісти
Ну , звичайно, "при Порошенко"! Все - при Порошенко! Весь світ!
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14.04.2021 18:01 Відповісти
Потому что при вовочке стоимость работ вырасла в разы. Плюс нецелевое расходование средств на дороги из ковидного фонда
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14.04.2021 22:02 Відповісти
Зеленые мародеры уже придумали как ободрать украинцев,которые будут ездить по этой дороге (платный проезд хотели сделать)?
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14.04.2021 15:26 Відповісти
Оце діло! Вдаримо по пандемії та кацапам асфальтом та бетоном!
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14.04.2021 15:43 Відповісти
Пока и половины не сделано,езжу по ней каждый день,качество не очень,дорога неровная и с наклонами как по ней ездить зимой даже подумать стремно. Дорога не стоит заявленных на ее постройку денег.
https://censor.net/ru/comments/locate/3259686/01921461-fad9-73ce-80d3-3a1ec41e6c1c
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14.04.2021 19:53 Відповісти
 
 