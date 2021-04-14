Із загиблим на Донбасі 24-річним воїном 10-ї ОГШБр Ярославом Карлійчуком простяться 16 квітня на Буковині. ФОТО
У п'ятницю, 16 квітня, у селі Черепківці Глибоцької об'єднаної територіальної громади Чернівецької області о 14.00 відбудеться церемонія прощання з Ярославом Карлійчуком, 1996 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 12 квітня в районі населеного пункту Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ярослав Карлійчук народився у Черепківцях, в Збройних силах України перебував з 2016 року, брав участь у бойових діях в районі Мар'їнки.
У нього залишились мати, три сестри, дружина та син.
"14, 15, 16 квітня 2021 року в Глибоцькій громаді оголошено день жалоби за Ярославу Карлійчук, загиблому при виконанні бойового завдання, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким! Сумуємо разом з вами. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні на сайті ОТГ.
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