Із загиблим на Донбасі 24-річним воїном 10-ї ОГШБр Ярославом Карлійчуком простяться 16 квітня на Буковині. ФОТО

У п'ятницю, 16 квітня, у селі Черепківці Глибоцької об'єднаної територіальної громади Чернівецької області о 14.00 відбудеться церемонія прощання з Ярославом Карлійчуком, 1996 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 12 квітня в районі населеного пункту Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ярослав Карлійчук народився у Черепківцях, в Збройних силах України перебував з 2016 року, брав участь у бойових діях в районі Мар'їнки.

У нього залишились мати, три сестри, дружина та син.

"14, 15, 16 квітня 2021 року в Глибоцькій громаді оголошено день жалоби за Ярославу Карлійчук, загиблому при виконанні бойового завдання, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким! Сумуємо разом з вами. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні на сайті ОТГ.

Дивіться також: Із загиблим у зоні ООС 24-річним воїном 92-ї ОМБр Андрієм Тепериком попрощалися на Харківщині. ФОТОрепортаж