Учасники банди вимагали $700 тис. у харківського бізнесмена, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Усі затримані – учасники організованого злочинного угрупування та мають суттєві зв’язки з криміналітетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

700 000 доларів США зловмисники вимагали у місцевого бізнесмена, який очолює велику аграрну компанію. Під приводом переговорів про продаж фермерського господарства, фігуранти зустрічалися з потерпілим наприкінці березня цього року. Тоді ж вперше висунули свої вимоги з погрозами бізнесмену та членам його родини. За кілька днів для підтвердження своїх злочинних намірів зловмисники пошкодили автомобіль потерпілого та залишили на його капоті траурні вінки.

Крім того, під час зустрічі зловмисники побили чоловіка. Потерпілий був змушений звернутися до правоохоронних органів. Два тижні тому працівники поліції задокументували першу зустріч фермера з вимагачами, під час якої чоловік передав злодіям перший транш у розмірі 100 тисяч доларів США.

Сьогодні, 14 квітня, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели спецоперацію та затримали п’ятьох учасників злочинного угрупування у центрі Харкова. Фігуранти отримували 600 тис. доларів США.

Слідчі обласного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Невідкладні слідчі дії тривають.









