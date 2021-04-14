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Учасники банди вимагали $700 тис. у харківського бізнесмена, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Усі затримані – учасники організованого злочинного угрупування та мають суттєві зв’язки з криміналітетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

700 000 доларів США зловмисники вимагали у місцевого бізнесмена, який очолює велику аграрну компанію. Під приводом переговорів про продаж фермерського господарства, фігуранти зустрічалися з потерпілим наприкінці березня цього року. Тоді ж вперше висунули свої вимоги з погрозами бізнесмену та членам його родини. За кілька днів для підтвердження своїх злочинних намірів зловмисники пошкодили автомобіль потерпілого та залишили на його капоті траурні вінки.

Крім того, під час зустрічі зловмисники побили чоловіка. Потерпілий був змушений звернутися до правоохоронних органів. Два тижні тому працівники поліції задокументували першу зустріч фермера з вимагачами, під час якої чоловік передав злодіям перший транш у розмірі 100 тисяч доларів США. 

Сьогодні, 14 квітня, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели спецоперацію та затримали п’ятьох учасників злочинного угрупування у центрі Харкова. Фігуранти отримували 600 тис. доларів США.

Слідчі обласного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Невідкладні слідчі дії тривають. 

Учасники банди вимагали $700 тис. у харківського бізнесмена, - Нацполіція 01
Учасники банди вимагали $700 тис. у харківського бізнесмена, - Нацполіція 02
Учасники банди вимагали $700 тис. у харківського бізнесмена, - Нацполіція 03
Учасники банди вимагали $700 тис. у харківського бізнесмена, - Нацполіція 04
Учасники банди вимагали $700 тис. у харківського бізнесмена, - Нацполіція 05

Автор: 

здирство (284) Нацполіція (15272) Харків (5689)


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Топ коментарі
+14
за 700.000 у.е. можно все банды такие отмороженные в УКРАИНЕ повырезать..
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14.04.2021 16:45 Відповісти
+11
валить na мeстe - при задeржаnии....- иnaчe толку noль....
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14.04.2021 16:49 Відповісти
+7
а че морды быков зарисовали?
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14.04.2021 17:42 Відповісти
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Родичи кернеса?
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14.04.2021 16:39 Відповісти
за 700.000 у.е. можно все банды такие отмороженные в УКРАИНЕ повырезать..
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14.04.2021 16:45 Відповісти
будет все наоборот.....ппц харьковскому бизнесмену....а этих бизнесменов отпустят!
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14.04.2021 17:31 Відповісти
валить na мeстe - при задeржаnии....- иnaчe толку noль....
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14.04.2021 16:49 Відповісти
не возможно наслаждаться богатством в нищей стране!..
в нищей стране богатство возбуждает ненависть!..
нужно стремиться быть богатым в богатой стране!..
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14.04.2021 16:53 Відповісти
привет из 90-х
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14.04.2021 17:00 Відповісти
Эй, аккуратно с ними. Это будущие меры, депутаты разных уровней и возможно сам президент.
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14.04.2021 17:08 Відповісти
Беспредел!! При гепе все знали кому и сколько ,а нынче всякие вконец оборзели. Терехов жидковат. Допа дурноват. Фельдман ??? -он из той же колоды другой масти. И шо харьковцам светит ? Еврейская мафия должна выбрать.....
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14.04.2021 17:16 Відповісти
Гепа умер, но дело его живет!
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14.04.2021 17:25 Відповісти
Та не кіпішуйте, їх через три чотири дні повідпускають як вже відпустили томаківських - смотрящих за Никополем та чотирма районами
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14.04.2021 17:36 Відповісти
а че морды быков зарисовали?
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14.04.2021 17:42 Відповісти
Православные, с крестами, небось почитатели РПЦ, этих гадюшников в Харькове на каждом углу Гепа с компанией понастроили.
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14.04.2021 18:07 Відповісти
Коли вже курва ця краіна перестане бути Зімбабве ???
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14.04.2021 18:26 Відповісти
занесут судье 100 тыс, выпустит, еще и изьятые 600 отдаст))
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14.04.2021 19:11 Відповісти
дайте фермеру этих крутых рабами на 20 лет
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14.04.2021 19:20 Відповісти
А що далі.... а далі суддя дасть 7 років, у кращому випадку, вийдуть по 'УДО' через 3,5 роки. А як бізнесмену далі жити?
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14.04.2021 23:34 Відповісти
не вийдуть, кваліфікація тяжка, від 7 до 12 з конфіскацією, там УДО не застосовується
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15.04.2021 18:07 Відповісти
Ви Погано знаєте ******* реалії. Я особисто знав людину котрий отримав 12 за вбивство й вийшов по УДО. Як спиаєте? .... а отак.
А вийшов із Зони що у нп
"Гамалеевка".
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15.04.2021 18:15 Відповісти
навряд чи по УДО, мабуть по здоров'ю порєшав, на важкі статті УДО не поширюється.
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15.04.2021 18:24 Відповісти
Коли бандюганствуєш, головне - не забути хрестик начепити. Все як на паРаші.

Учасники банди вимагали $700 тис. у харківського бізнесмена, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5711
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15.04.2021 09:59 Відповісти
це якась шістка, хрестик з ланцюгом не золоті
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15.04.2021 18:08 Відповісти
Бандитов отправить на восток мины обезвреживать. Один бандит одна мина, быстро и дёшево
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15.04.2021 14:20 Відповісти
 
 