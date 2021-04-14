Поширювана окупантами інформація про виключення з української делегації ТКГ легітимних представників Донбасу - фейк, - Гармаш. ФОТОрепортаж
На "контактній групі" 14 квітня під "тиском" представників ОБСЄ, українська сторона, нібито, погодилася виключити з переговорного процесу "представників громадськості".
Про це написав у Facebook представник Донецька у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ. До посту він доклав скріншоти з фейками пропагандистів ОРДО.
"Мабуть, мається на увазі, що нас із Казанським і Гораном розміняли на Майю Пирогову. "Мабуть", тому що я не впевнений, що ця новина про нас. Тому що, по-перше, сьогодні працювала Тристороння контактна група, - що таке "Контактна група" - я не знаю. По-друге, в ТКГ немає такого суб'єкта переговорного процесу як "МЗС ДНР", як немає і ніякої "ДНР". А по-третє, Пирогова, може, і "представник громадськості", а ми - радники делегації, офіційно включені в переговорний процес нотою МЗС України", - зазначив журналіст.
Гармаш підкреслив, що був присутній на всіх засіданні ТКГ і не чув такої домовленості.
"Цілком допускаю "тиск представників ОБСЄ" з метою нашого виключення з переговорів, - про який розповіла "повпред ДНР" Ніканорова, але не думаю, що він виявився результативним. Так, справді, сьогодні ми не були в кадрі на ТКГ, щоб у такій напруженій ситуації не провокувати РФ на висовування в кадр Пирогової, що призвело б до зриву ТКГ. Але це була наша ініціатива, нас про це ніхто не просив. Думаю, що тепер, після таких інсинуацій російських маріонеток, для керівництва української делегації буде справою честі і принципу наша присутність у кадрі на наступному засіданні ТКГ. Тим більше, що, оскільки ми є єдиними легітимними представниками ОРДЛО, що представляють одного з членів ТКГ, а російські "міністри" з Донецька і Луганська, в порушення Мінських угод, офіційно не представляють нікого, то без нас будуть легітимними жодні рішення ТКГ. Адже Мінський Комплекс заходів зобов'язує узгодження з нами питань про місцеві вибори і про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО", - висловив думку він.
Водночас, Гармаш "готовий справді не з'являтися в кадрі", якщо Росія візьме на себе відповідальність і нотою МЗС РФ офіційно введе до складу своєї делегації "представників республік", "тобто, легалізує їхню участь у переговорному процесі".
Напомним, Денис Казанский сообщил, что донецкая Мошенница Майя Пирогова, которая имеет судимость и пристрастие к алкоголю, назначена "представителем общественности ДНР" в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.
29 марта нардеп "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин заявил, что представители украинской делегации в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не будут принимать участие в переговорах в присутствии осужденной в Украине за терроризм и разыскиваемой гражданки Майи Пироговой.
На заседании 13 апреля представители ОРДЛО предложили убрать из переговорного процесса в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе осужденную за терроризм в Украине "эксперта" Майю Пирогову, если украинскую делегацию покинет Денис Казанский, против которого боевики возбудили уголовное дело. Спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил, что Казанский останется.
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