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Новини Фото Хабарники
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Чиновника столичної поліції затримано на одержанні $ 2 тис. хабаря за повернення вилученого автомобіля, - прокуратура. ФОТО

14 квітня 2021 року, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та затримано заступника начальника відділу кримінальної поліції одного з районних управлінь поліції Києва на одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, пообіцяв громадянину, у якого співробітники іншого райуправління поліції вилучили автомобіль, вплинути на керівника відповідного структурного підрозділу для позитивного вирішення питання про повернення йому цього майна.

"За позитивне вирішення цього питання поліцейський зажадав винагороду у 2 тис. доларів США та у подальшому під час зустрічей з заявником неодноразово підтверджував свою вимогу. У ході контролю за вчиненням злочину поліцейського затримали неподалік місця роботи після одержання обумовленої суми", - зазначають в прокуратурі.

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Наразі вирішується питання про повідомленні поліцейському про підозру і обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Чиновника столичної поліції затримано на одержанні $ 2 тис. хабаря за повернення вилученого автомобіля, - прокуратура 01
Чиновника столичної поліції затримано на одержанні $ 2 тис. хабаря за повернення вилученого автомобіля, - прокуратура 02

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хабар (4736) затримання (4355) Київ (19662) прокуратура (3703)


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Та это гэшефт какая там взятка.
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15.04.2021 10:20 Відповісти
И этим тварям абсолютно пох, что враг у ворот.
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15.04.2021 10:33 Відповісти
цензор врет как обычно - не может в Украине мент взятку взять ! это святые люди!!!!
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15.04.2021 11:37 Відповісти
 
 