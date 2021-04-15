На Прикарпатті горіло інфекційне відділення райлікарні, евакуйовано 37 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 15 квітня, в місті Долина Івано-Франківської області виникла пожежа в двоповерховій будівлі інфекційного відділення центральної районної лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Зазначається, що з медустанови евакуювали 37 осіб, з них 4 людини - не ходячі.
"О 9:04 пожежу в двоповерховій будівлі інфекційного відділення Долинської ЦРЛ було локалізовано на площі 250 кв. Для забезпечення електроенергією реанімаційного відділення був задіяний генератор ДСНС. О 9:49 пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає", - підкреслюють рятувальники.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар15.04.2021 10:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ярема Стогін #480360
показати весь коментар15.04.2021 12:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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