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На Прикарпатті горіло інфекційне відділення райлікарні, евакуйовано 37 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 квітня, в місті Долина Івано-Франківської області виникла пожежа в двоповерховій будівлі інфекційного відділення центральної районної лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що з медустанови евакуювали 37 осіб, з них 4 людини - не ходячі.

"О 9:04 пожежу в двоповерховій будівлі інфекційного відділення Долинської ЦРЛ було локалізовано на площі 250 кв. Для забезпечення електроенергією реанімаційного відділення був задіяний генератор ДСНС. О 9:49 пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає", - підкреслюють рятувальники.

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На Прикарпатті горіло інфекційне відділення райлікарні, евакуйовано 37 людей 01
На Прикарпатті горіло інфекційне відділення райлікарні, евакуйовано 37 людей 02
На Прикарпатті горіло інфекційне відділення райлікарні, евакуйовано 37 людей 03

Автор: 

лікарня (1364) пожежа (4351) Івано-Франківська область (959)


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новенькое здание с ремонтом, а на пожарную безопасность как обычно клали с прибором...
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15.04.2021 10:42 Відповісти
Класна струя...
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15.04.2021 12:08 Відповісти
 
 