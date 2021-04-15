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Новини Фото Коронавірус і карантин
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В Україні розпочали вакцинацію проти коронавірусу спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх, - Степанов. ФОТО

Сьогодні, 15 квітня, напередодні участі в Олімпійських іграх в Україні почали вакцинацію українських спортсменів - паралімпійців та олімпійців препаратом компанії Sinovac.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ми хочемо, щоб всі спортсмени приїхали на ці змагання без будь-яких обмежень, хочемо бачити український прапор, чути український гімн і пишатися перемогами наших спортсменів. Паралімпійці та олімпійці – гордість і надія країни. Вони гідно захищають імідж України на світовій спортивній арені, а наше завдання – зберегти їхнє здоров'я і життя", – наголосив Степанов.

Міністр зазначив, що вакцинація є добровільною, спортсмени прийшли на неї свідомо, після щеплення всі почувалися добре.

Також читайте: Завтра в Україну прибудуть 117 тис. доз COVID-вакцини Pfizer, - Степанов

В Україні розпочали вакцинацію проти коронавірусу спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх, - Степанов 01
В Україні розпочали вакцинацію проти коронавірусу спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх, - Степанов 02
В Україні розпочали вакцинацію проти коронавірусу спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх, - Степанов 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Олімпіада (687) Паралімпіада (185) спорт (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А присутствие министра и журналистов при этом обязательно?
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15.04.2021 12:30 Відповісти
+2
У вас,идиотов, ВСУ вакцинированно? А медперсонал?

70 человек умерли от короны в ВСУ---эти идиоты спортсменами занялись!
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15.04.2021 22:17 Відповісти
+1
Вот теперь заживём! Мастера спорта по борьбе с короновирусом.
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15.04.2021 12:28 Відповісти
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Вот теперь заживём! Мастера спорта по борьбе с короновирусом.
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15.04.2021 12:28 Відповісти
А присутствие министра и журналистов при этом обязательно?
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15.04.2021 12:30 Відповісти
Снова не так!

В Украине начали вакцинацию от коронавируса спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх, - Степанов - Цензор.НЕТ 9592
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15.04.2021 12:42 Відповісти
Що тут казати - "Короновірус" це ряд заходів які закликані зруйнувати існуючу

економічну систему і привести до влади нову економічну систему З

ДИСТАНЦІЙНИМИ РОЗРАХУНКАМИ (бєзнал) і "Короновірус" є ніщо інше
як економічна боротьба з незалежністю людей від держави - знищення
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, а тим часом кількість міліардерів
ікількість міліардів у ЛОКДАУН ТІЛЬКИ ЗРОСТАЄ. Смішно.
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15.04.2021 12:36 Відповісти
Единственное, с чем я не согласен, так это с последним словом. Ибо мне вовсе не смешно!
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15.04.2021 12:41 Відповісти
Емм, у всьому світі на безнал перейшли більше 10 років тому... У США коли бачать в магазині когось із пачкою баксів, то розуміють - турист! То про яке руйнування системи може бути мова? Це ми просто відстаємо, тому у нас купа налу ходить (плюс, корупція, плюс зп в конвертах).

Не розумію, що боганого у безналі? Я майже повністю на безнал перейшов ЗАДОВГО ДО КОВІДУ!

Ну блін, набагато зручніше, наприклад, платити комуналку через приват чи монобанк, а не стояти по півгодини в черзі в ощадбанку з бабками...
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15.04.2021 13:31 Відповісти
Читай що я написав і не тупи...
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15.04.2021 16:15 Відповісти
Якою? Пфайзером, який завтра привезуть?
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15.04.2021 12:43 Відповісти
А ты думал, что Пфайзер привезут только для "самых умных"?
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15.04.2021 12:51 Відповісти
Я думаю, що пфайзер мали привезти для всіх українців.
І почати вакцинування з лікарів та військових.
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15.04.2021 13:12 Відповісти
Ну, думать у нас пока не запрещено.
Думай дальше.
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15.04.2021 13:14 Відповісти
Мені на це твій дозвіл не потрібен.
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15.04.2021 13:19 Відповісти
А может нужно вакцинировать медиков, военных и резервистов ?
* чувак летящий из окна
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15.04.2021 12:59 Відповісти
100%. Медики "зашиваются" от наплыва коронавирусных, поток покойников такой, что ЗАГСы не успевают готовить родственникам свидетельства о смерти. На самой границе ********** умалишенцы ждут приказа о полномасштабном наступлении, а у нас к олимпиада готовятся....
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15.04.2021 14:25 Відповісти
У вас,идиотов, ВСУ вакцинированно? А медперсонал?

70 человек умерли от короны в ВСУ---эти идиоты спортсменами занялись!
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15.04.2021 22:17 Відповісти
Олімпіада може і не відбутися, а от війну ніхто не відмінив. Якщо є бажаючи у ВСУ вакцинуватись, то наших захисників треба хоч якось захистити від цієї зарази у першу чергу. Спортсмени зачекають.
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15.04.2021 22:29 Відповісти
Может, сразу вакцинировать сферу обслуживания? Продавцов и персонал магазинов, рынков, водителей транспорта, билетеров контролеров проводников на железке? А остальные подождут?
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15.04.2021 22:43 Відповісти
 
 