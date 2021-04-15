В Україні розпочали вакцинацію проти коронавірусу спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх, - Степанов. ФОТО
Сьогодні, 15 квітня, напередодні участі в Олімпійських іграх в Україні почали вакцинацію українських спортсменів - паралімпійців та олімпійців препаратом компанії Sinovac.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Ми хочемо, щоб всі спортсмени приїхали на ці змагання без будь-яких обмежень, хочемо бачити український прапор, чути український гімн і пишатися перемогами наших спортсменів. Паралімпійці та олімпійці – гордість і надія країни. Вони гідно захищають імідж України на світовій спортивній арені, а наше завдання – зберегти їхнє здоров'я і життя", – наголосив Степанов.
Міністр зазначив, що вакцинація є добровільною, спортсмени прийшли на неї свідомо, після щеплення всі почувалися добре.
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економічну систему і привести до влади нову економічну систему З
ДИСТАНЦІЙНИМИ РОЗРАХУНКАМИ (бєзнал) і "Короновірус" є ніщо інше
як економічна боротьба з незалежністю людей від держави - знищення
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, а тим часом кількість міліардерів
ікількість міліардів у ЛОКДАУН ТІЛЬКИ ЗРОСТАЄ. Смішно.
Не розумію, що боганого у безналі? Я майже повністю на безнал перейшов ЗАДОВГО ДО КОВІДУ!
Ну блін, набагато зручніше, наприклад, платити комуналку через приват чи монобанк, а не стояти по півгодини в черзі в ощадбанку з бабками...
І почати вакцинування з лікарів та військових.
Думай дальше.
* чувак летящий из окна
70 человек умерли от короны в ВСУ---эти идиоты спортсменами занялись!