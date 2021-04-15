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11-річний харківський школяр регулярно зривав онлайн-уроки, на батьків склали адмінпротокол, - Нацполіція. ФОТО

У поліцію надійшла інформація від педагогічного колективу однієї зі шкіл, розташованої на території Основ'янського району, з проханням провести перевірку неодноразового зриву дистанційних занять через інтернет-платформу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

В ході перевірки інспектори ювенальної превенції встановили, що малолітній хлопець надавав доступ до навчання іншим особам, які не давали можливості проводити конференції.

Поліцейський провів зі школярем та його батьками профілактичну бесіду з метою недопущення в подальшому порушень дисципліни під час навчального процесу. Відносно батьків хлопця складено адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також читайте: До 70% дітей готові залишитися на дистанційному навчанні, але більшість батьків проти, - Шкарлет

11-річний харківський школяр регулярно зривав онлайн-уроки, на батьків склали адмінпротокол, - Нацполіція 01

Автор: 

діти (5152) Нацполіція (15276) Харків (5693) школа (2224) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+5
Хороший мальчик (с)..
11-летний харьковский школьник регулярно срывал онлайн-уроки, на родителей составили админпротокол, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5748
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15.04.2021 13:06 Відповісти
+3
дебилы не приходят, но мешают тем, кто пришел учиться
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15.04.2021 13:41 Відповісти
+2
Он-лайн ,срывать уроки? Он что,хакер или заблокировать нельзя было?
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15.04.2021 13:13 Відповісти
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Хороший мальчик (с)..
11-летний харьковский школьник регулярно срывал онлайн-уроки, на родителей составили админпротокол, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5748
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15.04.2021 13:06 Відповісти
Он-лайн ,срывать уроки? Он что,хакер или заблокировать нельзя было?
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15.04.2021 13:13 Відповісти
Матюкався онлайн.
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15.04.2021 13:15 Відповісти
Какой начитанный мальчик.
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15.04.2021 13:18 Відповісти
Скорее, наоборот.
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15.04.2021 13:27 Відповісти
Тут не треба бути хакером - скопіював посилання з кодом доступу на Zoom-конференцію з Вайбер-групи і кинув кому хотів
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15.04.2021 13:48 Відповісти
не треба бути там хакером.
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15.04.2021 14:15 Відповісти
В Зуме можно удалять нежелательных участников. Если совсем тяжело, можно включить комнату ожидания, и впускать оттуда в зал только своих, а остальные пусть в Waiting room отдыхают.
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15.04.2021 13:14 Відповісти
Это ж не клуб по интересам.
Это - школа.
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15.04.2021 13:16 Відповісти
Это как при ссср,дураков за уши тянули и их плодили.
Учиться должны те,кто хочет. Работы для дураков хватает.
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15.04.2021 13:21 Відповісти
В школе учат тех, кто пришёл.
Кто не пришёл, тех не учат.
И в этом нет ничего общего с совком.
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15.04.2021 13:26 Відповісти
дебилы не приходят, но мешают тем, кто пришел учиться
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15.04.2021 13:41 Відповісти
а на очному що всі осознають, що то школа? не всі вчителі то осознають, а то діти.
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15.04.2021 14:18 Відповісти
А шо таке "осознають"?
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15.04.2021 16:10 Відповісти
украинский русский. отстальій тьі, не слушаешь прессекретаря великого политика современности
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15.04.2021 16:35 Відповісти
це якщо вчитель знає, як то робити.
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15.04.2021 14:16 Відповісти
Я сам викладач (КПІ), у Зумі вже рік. У нас знають. Син у 6-му класі, там теж частина вчителів зараз вправно Зумять.
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15.04.2021 20:21 Відповісти
Зум-бумер. Раньше было круто дымовуху в клас закинуть или в замок всякой дрени напихать, чтобы училка дверь не открыла, а теперь... Новый времена, - новые веяния. Технологический прогресс
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15.04.2021 13:29 Відповісти
будущий депутат. будет так же срывать заседания а вы думаете там сейчас лучше его?
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15.04.2021 13:33 Відповісти
ну до депутата він ще натренується.
Перуанський адвокат Гектор Роблес зайнявся сексом зі своєю клієнткою під час онлайн-слухання суду, яке проходило в Zoom
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15.04.2021 14:22 Відповісти
время дебилов
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15.04.2021 13:39 Відповісти
Как можно сорвать он-лайн урок?
Я понимаю в офлайне, кнопки на стул, запал от хлопушки под стол, мышь в тряпку для доски ...
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15.04.2021 15:41 Відповісти
Толку от этой болтовни? Я тоже с пацанами срывал уроки и не только) Потом нас так указками п**дили, что сесть на опу не могли. Родителей за уши в школу, и помимо того что давали люлей, еще потом больше грозили проблемами. А сейчас щенку даже подзатыльник нельзя дать, ну не давайте, не воспитывайте. Пусть быдло о демократии и правах заливает, а сами потом от своих же решений и страдает.
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15.04.2021 16:07 Відповісти
разшарил закрытые уроки? Знания в масы..
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15.04.2021 17:42 Відповісти
 
 