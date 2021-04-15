11-річний харківський школяр регулярно зривав онлайн-уроки, на батьків склали адмінпротокол, - Нацполіція. ФОТО

У поліцію надійшла інформація від педагогічного колективу однієї зі шкіл, розташованої на території Основ'янського району, з проханням провести перевірку неодноразового зриву дистанційних занять через інтернет-платформу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

В ході перевірки інспектори ювенальної превенції встановили, що малолітній хлопець надавав доступ до навчання іншим особам, які не давали можливості проводити конференції.

Поліцейський провів зі школярем та його батьками профілактичну бесіду з метою недопущення в подальшому порушень дисципліни під час навчального процесу. Відносно батьків хлопця складено адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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