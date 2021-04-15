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Новини Фото Листування нардепів у Раді
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Нардепи ОПЗЖ обговорюють у фракційному чаті, що про них пишуть у телеграм-каналах: Назріває конфлікт навколо Медведчука. ФОТО

Журналісти в ході сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради сфотографували, як нардеп ОПЗЖ вивчав повідомлення у внутрішньофракційному чаті, що пишуть про них в одному з анонімних телеграм-каналів.

Про це повідомляє видання Букви, передає Цензор.НЕТ.

"Під приціл Букв потрапив нардеп ОПЗЖ, який у фракційному чаті досліджує, що пишуть про них в одному з анонімних телеграм-каналів. Відро попкорну під купол для цього містера!" - написало видання, оприлюднивши відповідне фото.

"Такі новини сьогодні скидають в чатик ОПЗЖ. Приєднуюся до прохання до Віктора Володимировича", - прокоментував фото парламентський фотожурналіст Ян Доброносов.

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На фото видно, що в чат фракції ОПЗЖ скинули повідомлення телеграм-каналу "Карточный Офис":

"Продовжуємо описувати конфлікт навколо Віктора Медведчука, який назріває в ОПЗЖ.

Наше джерело повідомляє, що недавні обшуки в силовому блоці Медведчука на Трухановому острові викликали справжній бунт всередині партії. Від Віктора Володимировича вимагають припинити збирати збройних тітушок і підставляти колег.

Крім того, за нашими даними, однопартійці наполягають, щоб Медведчук не блокував коменти з приводу російської агресії на Донбасі, а також припинив постійні польоти на уклін російському царю, які він ніколи не погоджував з іншими членами ОПЗЖ.

Партія все більше розколюється на різні групи впливу, більшість з яких категорично незадоволені поведінкою кума Путіна.

Так, наприклад, ми вже згадували про конфлікт Медведчука і Вадима Рабіновича. Останній продовжує бути відсутнім на стратрадах, демонструючи Віктору Володимировичу повний ігнор.

Ситуація продовжує загострюватися".

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Нардепи ОПЗЖ обговорюють у фракційному чаті, що про них пишуть у телеграм-каналах: Назріває конфлікт навколо Медведчука 01
Нардепи ОПЗЖ обговорюють у фракційному чаті, що про них пишуть у телеграм-каналах: Назріває конфлікт навколо Медведчука 02
Нардепи ОПЗЖ обговорюють у фракційному чаті, що про них пишуть у телеграм-каналах: Назріває конфлікт навколо Медведчука 03
Нардепи ОПЗЖ обговорюють у фракційному чаті, що про них пишуть у телеграм-каналах: Назріває конфлікт навколо Медведчука 04

Нардепи ОПЗЖ обговорюють у фракційному чаті, що про них пишуть у телеграм-каналах: Назріває конфлікт навколо Медведчука 05

Нардепи ОПЗЖ обговорюють у фракційному чаті, що про них пишуть у телеграм-каналах: Назріває конфлікт навколо Медведчука 06

Автор: 

ВР (15045) Медведчук Віктор (1711) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+35
ОПЗЖ - предатели Украины. Не должны быть во власти предатели, да еще во время войны. Кум Путина, Бойко, который не увидел доказательств того, что кацапы воюют в Украине, и не считает, что убитых солдат, которые покоятся на кладбищах всех украинских городов убили со своего оружия путинцы. Это может сказать только лютый враг Украины, которому место в тюрьме, а не в Раде. Почему на него до сих пор не заводят дела? Почему мертвечуки и бойки сидят в Раде? Почему нет закона об ответственности тех кто отрицает войну и оккупацию, то есть нагло врет? Что у нас за власть? На кого работает? Почему торгуют с агрессором?
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15.04.2021 13:27 Відповісти
+22
Нехай почитають що про них пишуть на Цензорі. Взагалі опупєють.
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15.04.2021 13:21 Відповісти
+11
Уже было давно ясно, что мертведчука сливают бойки-левочкины с целью монопольно представлять лагерь кацапско-фашистских колаборантов в Украине. Ведь после потери избирателей Крыма и Донбасса, у рыгов очень сильно поубавилось лохтората. Кстати, вы обратили внимание, что преЗЕрватив не вводит никаких санкций против бойка-левочкина за антиукраинскую деятельность? Все просто - это договорняк дерьмака-левочкина. зелень сливает мертведчука, а рыги деребанят страну с зебилами через правильные законы.
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15.04.2021 13:31 Відповісти
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ОПЗЖ - предатели Украины. Не должны быть во власти предатели, да еще во время войны. Кум Путина, Бойко, который не увидел доказательств того, что кацапы воюют в Украине, и не считает, что убитых солдат, которые покоятся на кладбищах всех украинских городов убили со своего оружия путинцы. Это может сказать только лютый враг Украины, которому место в тюрьме, а не в Раде. Почему на него до сих пор не заводят дела? Почему мертвечуки и бойки сидят в Раде? Почему нет закона об ответственности тех кто отрицает войну и оккупацию, то есть нагло врет? Что у нас за власть? На кого работает? Почему торгуют с агрессором?
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15.04.2021 13:27 Відповісти
У дерьмака-левочкина бизнес и договорняк. Никто рыгов не будет трогать. А мертведчук это временное.
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15.04.2021 13:34 Відповісти
Конечно, разве слуги олигархов, которые их кормят, будут этих олигархов трогать? Конечно нет.
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15.04.2021 13:35 Відповісти
Пока жива, не сдерживай себя!
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15.04.2021 13:36 Відповісти
ОПЗЖ не предатели! Они изначально чуждое Украине образование, в котором собрались воры, проходимцы и украинофобы.
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15.04.2021 15:25 Відповісти
Нехай почитають що про них пишуть на Цензорі. Взагалі опупєють.
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15.04.2021 13:21 Відповісти
И Меркель с Макроном пусть почитают.
Короче, все пусть почитают.
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15.04.2021 13:23 Відповісти
И саме головне, їм насрати яка думка в Цензорі
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15.04.2021 14:32 Відповісти
Офис президента официально подтвердил проведение сегодня очередного заседания СНБО.
В фокусе будет Донбасс и контрабас.
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15.04.2021 13:22 Відповісти
Вже у Слугах усі за НАТО, залишилось Медведчука вигнати - й ОПЗЖ усє готови!
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15.04.2021 13:22 Відповісти
Пусть лучше эти ущербные почитают, что про них пишут на "Цензоре"
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15.04.2021 13:23 Відповісти
Не дай Боже війна-їхні статки запалають першими
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15.04.2021 13:30 Відповісти
Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука - Цензор.НЕТ 2943
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15.04.2021 13:23 Відповісти
почти сразу так же подумал
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15.04.2021 13:28 Відповісти
Значит есть крот в стане зажопов. Это как с кивой ,когда сняли как он яйца чесал
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15.04.2021 14:59 Відповісти
Хто вас годуеть, той вас і далі буде танцювати!
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15.04.2021 13:29 Відповісти
"опазпжопи" нехай знають, що якщо свиностан вторгнеться в Україну, то їх почнуть відловлювати та нищити фізично, як посіпак агресора.
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15.04.2021 13:29 Відповісти
а что можно написать о ЗАЖОПЕ, если ее возглавляет кум ***** и проффесор дрочильных наук?
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15.04.2021 13:29 Відповісти
ууууу! Большой большой конфликт! Как страшно!
Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука - Цензор.НЕТ 9213
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15.04.2021 13:30 Відповісти
Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука - Цензор.НЕТ 9547
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15.04.2021 13:32 Відповісти
Геращенко явно не довольна
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15.04.2021 13:34 Відповісти
Она после этого его убила
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15.04.2021 13:35 Відповісти
снова пленок деркача наслушались? осторожнее, после них мамы перестают любить скорость
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15.04.2021 13:38 Відповісти
А він її.
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15.04.2021 13:40 Відповісти
а в літаку, який не потрапив на на цей монтаж - прибулі українські військовополонені. Яких, справді, визволили і з-за участі мертвечука (нехай навіть з-за його паскудної ролі в цій всій історії переговорних процесах стосовно заручників).
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15.04.2021 13:44 Відповісти
Спільна робота по визволенню полонених. Не чув?
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15.04.2021 19:34 Відповісти
-Почули зрадники що смаленим засмерділо..Це вам не при потроху нафтрпроводи ,та телеканали віджимати.
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15.04.2021 13:30 Відповісти
Уже было давно ясно, что мертведчука сливают бойки-левочкины с целью монопольно представлять лагерь кацапско-фашистских колаборантов в Украине. Ведь после потери избирателей Крыма и Донбасса, у рыгов очень сильно поубавилось лохтората. Кстати, вы обратили внимание, что преЗЕрватив не вводит никаких санкций против бойка-левочкина за антиукраинскую деятельность? Все просто - это договорняк дерьмака-левочкина. зелень сливает мертведчука, а рыги деребанят страну с зебилами через правильные законы.
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15.04.2021 13:31 Відповісти
Треба обрати потроха,він поверне мудачука у владу,поверне йому нафтопровід і телеканали.
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15.04.2021 13:46 Відповісти
Очередной фейк. И почему интересно столько пишут о расколе в опзж? Наверное, кому-то это выгодно.
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15.04.2021 13:31 Відповісти
Про Киву не думал?
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15.04.2021 13:33 Відповісти
Лепят из Рабиновича патриота.
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15.04.2021 13:34 Відповісти
Любители русского мира ненавидят Америку, но любят iPhone.
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15.04.2021 13:32 Відповісти
Не може бути сборище ідеологічно різних (навіть сусідів по ідеологічних нішах) цілістною політичною силою. Доведеною практикою блоків "Наша Україна", "Не так", та навіть нинішнім блоком "Слуг уродів". Розпад їх - неминучий. Зажопи - не виключення.
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15.04.2021 13:39 Відповісти
Вовремя предать - это не предать. Это предвидеть.
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15.04.2021 13:41 Відповісти
Депутаты ОПЗж наконец то поняли что Медведчук то еще успеет может убежать, а всех остальных служителей путина народ просто нашинкует на мелкой терке ))
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15.04.2021 13:45 Відповісти
опадуповци, до московії.
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15.04.2021 13:46 Відповісти
Чому медведчук, той що кум недомірка ху@йла ще досі не заарештований за дії направлені на знищення українців і України?
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15.04.2021 13:50 Відповісти
Сорта парашного говна между собой поссорились.
Ничего, }{уйло вас скоро помирит- кого новичком, кого полонием.
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15.04.2021 13:50 Відповісти
Давайте Мертвечука посадим. ведь есть за что, Баканов организует
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15.04.2021 14:21 Відповісти
Опозажопцы должны тупину писать про титушек. Но крысы всегда остаются крысами. Равно как и те, которые их приводит к власти.
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15.04.2021 14:24 Відповісти
в Ж.....ОПУ опезежопов!!!!
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15.04.2021 14:37 Відповісти
Мне из этой статьи понятно, что из ОПЗЖ лепят патриотов. Типа, они такие недовольные пророссийскостью Медведчука. Ага, верим...
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15.04.2021 14:39 Відповісти
ОПЗЖ - пята колона путлера . ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Шарія - також.
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15.04.2021 16:29 Відповісти
просто медведчук перестал баблом путинским делиться с остальными опезежоперами.
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15.04.2021 17:10 Відповісти
 
 