Нардепи ОПЗЖ обговорюють у фракційному чаті, що про них пишуть у телеграм-каналах: Назріває конфлікт навколо Медведчука. ФОТО

Журналісти в ході сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради сфотографували, як нардеп ОПЗЖ вивчав повідомлення у внутрішньофракційному чаті, що пишуть про них в одному з анонімних телеграм-каналів.

Про це повідомляє видання Букви, передає Цензор.НЕТ.

"Під приціл Букв потрапив нардеп ОПЗЖ, який у фракційному чаті досліджує, що пишуть про них в одному з анонімних телеграм-каналів. Відро попкорну під купол для цього містера!" - написало видання, оприлюднивши відповідне фото.

"Такі новини сьогодні скидають в чатик ОПЗЖ. Приєднуюся до прохання до Віктора Володимировича", - прокоментував фото парламентський фотожурналіст Ян Доброносов.

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На фото видно, що в чат фракції ОПЗЖ скинули повідомлення телеграм-каналу "Карточный Офис":

"Продовжуємо описувати конфлікт навколо Віктора Медведчука, який назріває в ОПЗЖ.

Наше джерело повідомляє, що недавні обшуки в силовому блоці Медведчука на Трухановому острові викликали справжній бунт всередині партії. Від Віктора Володимировича вимагають припинити збирати збройних тітушок і підставляти колег.

Крім того, за нашими даними, однопартійці наполягають, щоб Медведчук не блокував коменти з приводу російської агресії на Донбасі, а також припинив постійні польоти на уклін російському царю, які він ніколи не погоджував з іншими членами ОПЗЖ.

Партія все більше розколюється на різні групи впливу, більшість з яких категорично незадоволені поведінкою кума Путіна.

Так, наприклад, ми вже згадували про конфлікт Медведчука і Вадима Рабіновича. Останній продовжує бути відсутнім на стратрадах, демонструючи Віктору Володимировичу повний ігнор.

Ситуація продовжує загострюватися".

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