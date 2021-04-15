Мікроавтобус, який перевозив тіла шести померлих від COVID, зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині. Загинув водій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліція встановлює обставини ДТП на Миколаївщині, в результаті якої під час зіткнення двох автомобілів загинув водій мікроавтобуса.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.
Сьогодні, 15 квітня, близько 6:05 на автодорозі Н-11 "Миколаїв - Дніпро" біля с. Михайло-Ларине сталося зіткнення вантажного автомобіля пошти Фотон Кобальт і мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від COVID (у трунах).
В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний водій автомобіля Фото Кобальт, дістав травми і був госпіталізований.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини і причини ДТП.
Подія кваліфікована за ознаками ч. 2 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".
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та тепер знаємо, як транспортують труни з померлими від корони...
звідки, куди, для чого?
тех,кто там умер хоронят на месте,но если есть деньги,можно забрать в Николаев,и похоронить за Октябрьским на ковидном кладбище......
на кладбище ковидный сектор,у меня уже 3 знакомых там похоронили,и всех из Снигирёвки привезли
Я поражаюсь вашей тупизне.
Люди порой поражают своей беспечностью. Это не игра, восстановиться не получится.