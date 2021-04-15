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Новини Фото ДТП
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Мікроавтобус, який перевозив тіла шести померлих від COVID, зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині. Загинув водій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція встановлює обставини ДТП на Миколаївщині, в результаті якої під час зіткнення двох автомобілів загинув водій мікроавтобуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

Сьогодні, 15 квітня, близько 6:05 на автодорозі Н-11 "Миколаїв - Дніпро" біля с. Михайло-Ларине сталося зіткнення вантажного автомобіля пошти Фотон Кобальт і мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від COVID (у трунах).

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний водій автомобіля Фото Кобальт, дістав травми і був госпіталізований.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини і причини ДТП.

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Подія кваліфікована за ознаками ч. 2 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Мікроавтобус, який перевозив тіла шести померлих від COVID, зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині. Загинув водій 01
Мікроавтобус, який перевозив тіла шести померлих від COVID, зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині. Загинув водій 02

Автор: 

ДТП (4482) Миколаївська область (2297) Нацполіція (15276)


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Топ коментарі
+4
Ты не в курсе, сколько их уже закопали?
Я поражаюсь вашей тупизне.
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15.04.2021 13:48 Відповісти
+3
А свіжий асфальт з ковідного фонду? Іронія долі.
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15.04.2021 13:29 Відповісти
+3
Таке вже чешуть ці журнашлюхи, що на голову не налазить. Оце професія! Лягаєш спати і думаєш, що його завтра сп***и так щоб покошмарити баранів, де його взяти сенсацію... А зранку встаєш і починаєш пиз***и. а у вечері знову все повторюється і зранку знову.
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15.04.2021 13:33 Відповісти
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15.04.2021 13:27 Відповісти
Скоріше нервував
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15.04.2021 13:31 Відповісти
Бывает и такое!!!!
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15.04.2021 13:28 Відповісти
до такого могло привести і скорочення дорожної смуги з 3,5-3,75 метрів до - близько 3-3,25 метрів...

та тепер знаємо, як транспортують труни з померлими від корони...
звідки, куди, для чого?
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15.04.2021 13:55 Відповісти
у нас в больницах нет мест,везут в Снигирёвку
тех,кто там умер хоронят на месте,но если есть деньги,можно забрать в Николаев,и похоронить за Октябрьским на ковидном кладбище......
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15.04.2021 15:25 Відповісти
Что ты БРЕШЕШЬ ! НЕТ НИКАКОГО ковидного кладбища ! Оно обычное !
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15.04.2021 16:02 Відповісти
твоя мати брехала,як під лавкою лежала

на кладбище ковидный сектор,у меня уже 3 знакомых там похоронили,и всех из Снигирёвки привезли
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15.04.2021 16:18 Відповісти
Сектор , а не кладбище !
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15.04.2021 16:21 Відповісти
бабы - они и есть бабы... Думают одно, а говорят - другое, то что им голоса в голове на шептали !
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15.04.2021 16:22 Відповісти
Так і запишемо в протоколі і в свідоцтві про смерть, помер від коронавірусу. Тут як то кажуть факти на ліцо. І завтра в статистику. +1
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15.04.2021 13:29 Відповісти
Таке вже чешуть ці журнашлюхи, що на голову не налазить. Оце професія! Лягаєш спати і думаєш, що його завтра сп***и так щоб покошмарити баранів, де його взяти сенсацію... А зранку встаєш і починаєш пиз***и. а у вечері знову все повторюється і зранку знову.
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15.04.2021 13:33 Відповісти
Да и на мой взгляд дорожное полотно вроде бы как заужено, может это и стало причиной аварии
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15.04.2021 14:44 Відповісти
А Ви, виявляється, ще більший гівнюк, ніж це здавалося раніше.
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15.04.2021 13:37 Відповісти
А мені не здавалося. Я відразу знав, що ти гімнюк ще той!
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15.04.2021 13:39 Відповісти
Хоч ти і гівнюк, але міг би і утриматися від своїх антиковідних висерів у темі про загиблого.
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15.04.2021 13:56 Відповісти
Дурнику ковідний дурантинний, я тобі вже не раз говорив іди лікуй голову. Вірніше ти не виліковний від природи. Вакцини від твоєї хвороби ніхто ніколи не винайде. Щоб я тут утримався від коментарів, то потрібно було не акцентувати в темі ДТП на померлих від ковіду, як тут написав в заголовку такий самий ідіот, як ти..
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15.04.2021 14:01 Відповісти
мёртвые забрали в компанию ещё одного
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15.04.2021 13:29 Відповісти
А свіжий асфальт з ковідного фонду? Іронія долі.
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15.04.2021 13:29 Відповісти
Зате ж дорога асфальтована.
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15.04.2021 13:32 Відповісти
Жуть . Вёз шесть трупов . Чертовщина ...
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15.04.2021 13:32 Відповісти
Бактериологическое оружие.
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15.04.2021 13:49 Відповісти
вот он апокалипсис ..главное что б в грунтовые воды вирус непопал , иначе 3,14зда
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15.04.2021 13:35 Відповісти
И десяти минут не проживёт .
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15.04.2021 13:40 Відповісти
Ты не в курсе, сколько их уже закопали?
Я поражаюсь вашей тупизне.
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15.04.2021 13:48 Відповісти
А я поражаюсь вашій. Сьогодні зранку вийшов на базар, а там мертвие с косамі стоят!!!!
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15.04.2021 14:04 Відповісти
А в АТБ то взагалі, тільки бабця років 80 по трупах ходить і в корзинку Рафаело з Рошенками складає. Жуть!
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15.04.2021 14:05 Відповісти
Похоже, что как раз погибший водитель маршрутки выехал на встречку. Куда торопился? Хорошо, что его пассажиры не пострадали. Грузовик жалко.
Люди порой поражают своей беспечностью. Это не игра, восстановиться не получится.
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15.04.2021 13:58 Відповісти
Прям "Пункт назначения"...
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15.04.2021 14:22 Відповісти
ёпт, а как же камеры автоматической фиксации? предлагаю после каждого ДТП снимать по одной камере
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15.04.2021 14:23 Відповісти
Мистика. Ковидовцы не хотели на кладбище
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15.04.2021 14:40 Відповісти
водитель погиб, "пассажиры " не пострадали...
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15.04.2021 14:50 Відповісти
а ЗАЧЕМ тела СОВИДых перевозились в другой город ? Статистику повысить !?
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15.04.2021 16:01 Відповісти
В новостях говорили, везли куда то для кремации... Не помню куда.
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15.04.2021 18:20 Відповісти
Уууууужас!
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15.04.2021 18:12 Відповісти
 
 