Мікроавтобус, який перевозив тіла шести померлих від COVID, зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині. Загинув водій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція встановлює обставини ДТП на Миколаївщині, в результаті якої під час зіткнення двох автомобілів загинув водій мікроавтобуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

Сьогодні, 15 квітня, близько 6:05 на автодорозі Н-11 "Миколаїв - Дніпро" біля с. Михайло-Ларине сталося зіткнення вантажного автомобіля пошти Фотон Кобальт і мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від COVID (у трунах).

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний водій автомобіля Фото Кобальт, дістав травми і був госпіталізований.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини і причини ДТП.

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Подія кваліфікована за ознаками ч. 2 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".



