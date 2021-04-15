Буковина живим коридором зустріла тіла загиблих на Донбасі воїнів Ярослава Карлійчука та Олексія Мамчія. Люди стали на коліна перед героями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 квітня, на Буковині зустріли тіла загиблих на Донбасі українських воїнів - Ярослава Карлійчука та Олексія Мамчія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 15 квітня, вночі до Чернівецької області привезли тіла загиблих у зоні ООС військовослужбовців:

- Ярослава Васильовича Карлійчука, 1996 року народження, старшого солдата, військовослужбовця 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 12 квітня в районі населеного пункту Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ;

- Олексія Юрійовича Мамчія, 1980 року народження, старшого солдата, старшого водія зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 13 квітня в районі населеного пункту Майорськ Донецької області від смертельних осколкових поранень, що зазнав в результаті вибуху протипіхотної міни, скинутої з БПЛА найманців РФ.

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Поховання обох військовослужбовців відбудеться завтра, 16 квітня.

Сьогодні вранці Ярослава Карлійчука було доставлено до Глибоцької об'єднаної територіальної громади, де люди утворили живий коридор для прощання із загиблим військовослужбовцем.

















































Фото: acc.cv.ua