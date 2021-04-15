У Чернівцях затримано адвоката, який одержав $6 тис. хабаря за вплив на ухвалення рішення суддею, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито адвоката, який отримав хабар за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2КК України)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За даними слідства, адвокат одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення суддею одного з районних судів Чернівецької області щодо уникнення громадянином кримінальної відповідальності за злочин, вчинений у сфері незаконного обігу наркотичних речовин", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що правоохоронці затримали адвоката у порядку ст. 208 КПК України під час одержання 6 тис доларів США. Наразі йому повідомлено про підозру.
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За что и получил гонорар.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Цырк....
Самый тупой адвокат пошлет на три буквы за такое "обвинение" и будет прав в самом тупом суде любого государства.
Адвокат не должностное лицо и работает сам на себя на основании действующих законов, идиоты....