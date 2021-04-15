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Новини Фото Хабарники
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У Чернівцях затримано адвоката, який одержав $6 тис. хабаря за вплив на ухвалення рішення суддею, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито адвоката, який отримав хабар за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2КК України)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, адвокат одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення суддею одного з районних судів Чернівецької області щодо уникнення громадянином кримінальної відповідальності за злочин, вчинений у сфері незаконного обігу наркотичних речовин", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що правоохоронці затримали адвоката у порядку ст. 208 КПК України під час одержання 6 тис доларів США. Наразі йому повідомлено про підозру.

Також дивіться: Чиновника столичної поліції затримано на одержанні $ 2 тис. хабаря за повернення вилученого автомобіля, - прокуратура. ФОТО

У Чернівцях затримано адвоката, який одержав $6 тис. хабаря за вплив на ухвалення рішення суддею, - Офіс Генпрокурора 01
У Чернівцях затримано адвоката, який одержав $6 тис. хабаря за вплив на ухвалення рішення суддею, - Офіс Генпрокурора 02

Автор: 

адвокат (940) Буковина (854) хабар (4736) суддя (1589) Офіс Генпрокурора (3280)


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а в Харькове таких адвокатов не трогают.. вообще, полное отсутствие работы ГБР и НАБУ в Харькове..
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15.04.2021 14:01 Відповісти
Судьи белые и пушистые ?
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15.04.2021 14:04 Відповісти
Влияние на принятие решения судьей - єто работа адвоката!
За что и получил гонорар.
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15.04.2021 14:09 Відповісти
З яких це пір гонорар став важатисяч хабарем???
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15.04.2021 14:13 Відповісти
1000000%!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Цырк....
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15.04.2021 14:37 Відповісти
Успашный адвокат, на Camaro ездит)
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15.04.2021 14:16 Відповісти
это - https://advokatura.xyz/lawyer/32430 Скорик Александр Анатольевич - Адвокат ( Черновцы ) )))
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15.04.2021 14:19 Відповісти
Совсем больные?
Самый тупой адвокат пошлет на три буквы за такое "обвинение" и будет прав в самом тупом суде любого государства.
Адвокат не должностное лицо и работает сам на себя на основании действующих законов, идиоты....
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15.04.2021 14:36 Відповісти
 
 