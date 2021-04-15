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"Вони не заплатили внесок": на дитячому майданчику в Житомирі "повісили" боржників ОСББ. ФОТОрепортаж

У дворі будинку на Покровській, 94 у Житомирі з'явилися анонімні написи-нагадування про те, що мешканці будинку не сплатили внески в ОСББ з однойменною назвою. "Дошкою оголошень" слугують чорні сміттєві мішки, вивішені на металевій конструкції дитячого майданчика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомир.info.

"У нас по вулиці Покровській, будинок 94, на дитячому майданчику висять великі чорні мішки, на таких металевих опорах. На двох чорних мішках – вони як вішальниці – приклеєні аркуші паперу А4 і друкованими буквами написано: "Вони не заплатили внесків в ОСББ Покровське, 94". Тобто як це? Мешканці зверталися до чергового поліції, він сказав іти на Лесі Українки писати заяву, бо це кримінальна стаття – залякування, булінг. І як це пояснювати дітям, які граються на майданчику…", – розповіла мешканка будинку.

Авторство сповіщень люди приписують голові ОСББ "Покровське, 94". Керівник ОСББ Олександр Нановський у коментарі Житомир.info пояснив, що в целофан загорнули боксерські груші, аби не псувалися в умовах сирої погоди. А про написи каже: так тут борються з боржниками.

Вони не заплатили внесок: на дитячому майданчику в Житомирі повісили боржників ОСББ 01

"Дивіться, це боксерські груші, просто на них одягнені пакети, через те що дощ та інше. Тому так вчинили для їх збереження. Це вам скаржаться ті, що не платять внески, от і все. Їм коле очі. Нормальні люди гумор розуміють, я думаю. Всі, хто мені дзвонять, кажуть: "Молодець, так і треба боротися з боржниками". А якщо вони по 2-3 роки не платять… Як ви думаєте? Чому інші платять, а решта, грубо кажучи, "забили" та й усе. Я бачив ці написи", – зазначив Олександр Нановський.

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На запитання "Хто автор сповіщень?", керівник ОСББ відповідає: "Люди". Мовляв, ті, хто платить внески, обурився на тих, хто не платить.

"Люди. У них народилася така ідея. Ну як по-іншому? Люди платять, тим більше, видно, що в будинку все робиться. А є 5 людей, які принципово не платять. Їм не подобається моє керівництво, от і все. Я виконую роль голови ОСББ – роблю те, що хочуть люди бачити. Їхні рішення, ухвалені на загальних зборах, втілюю в життя. Скаржаться ті, хто реально не платить", – стверджує голова ОСББ.

Вони не заплатили внесок: на дитячому майданчику в Житомирі повісили боржників ОСББ 02
Вони не заплатили внесок: на дитячому майданчику в Житомирі повісили боржників ОСББ 03
Фото: Житомир.інфо

Автор: 

Житомир (582) ОСББ (69)


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Топ коментарі
+14
"Они не заплатили взнос": на детской площадке в Житомире "повесили" должников ОСМД - Цензор.НЕТ 1924
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15.04.2021 14:20 Відповісти
+10
Повна деградація населення і як результат президент-ідіот.
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15.04.2021 14:20 Відповісти
+9
Дочка веде бухгалтерію у ОСББ. Скаржилася - "більше всього "смердять", з приводу "поборів" хронічні боржники. І вони ж, більше всього "рвуть телефони", коли їм не подобається порядок у їх власному під"їзді. Коли пропонує взять у руки документи, перевірить, чи самим слідкувать за тим порядком, "відмазуються" - "Це не наша справа!". Зате "смердежу" -більше від усіх. Казала: "Почалась епідемія. Прийняли рішення повісить у під"їздах пляшки з антисептиком. В одному з під"їздів поламали замок. Кілька разів крали антисептик. Одна квартира з під"їзду відмовилася здавать гроші на ремонт дверей.. Потім в тій сім"ї з"явився хворий... А винними господарі назвали керівництво ОСББ... ".
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15.04.2021 14:48 Відповісти
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Повна деградація населення і як результат президент-ідіот.
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15.04.2021 14:20 Відповісти
чому школа і навчила.
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15.04.2021 14:41 Відповісти
Зебил? Оно и видно.
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15.04.2021 15:00 Відповісти
В чем деградация? Очень даже креативно намекнули негодяям, как к ним относятся.
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15.04.2021 15:43 Відповісти
НЕ платить долги плохо. Или ты так не думаешь?
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15.04.2021 18:25 Відповісти
"Они не заплатили взнос": на детской площадке в Житомире "повесили" должников ОСМД - Цензор.НЕТ 1924
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15.04.2021 14:20 Відповісти
Этот кремлевский шут только корчит из себя ученого, а на самом деле - неук. Жириновский не знает, что "майдан" - слово общеславянское (означало первично поляна, открытая местность). Например, в Польше есть печально известный город Майданек. Но откуда об этом знать не славянину и представителю не славянской мокши... Мокша умеет подбирать с обочин всякую продажную шваль!
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15.04.2021 14:36 Відповісти
а татары когда то мне писали что майдан это их слово и к нам от них перешло
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15.04.2021 14:52 Відповісти
так, це тюркскою мовою - рівне, вільне місце, наприклад, для зборів
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15.04.2021 15:18 Відповісти
Ще досі остаточно не відомо в яку мову та з якої що запозичено. Може в тюркську з прадавної української?
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15.04.2021 15:26 Відповісти
не виключено
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15.04.2021 15:41 Відповісти
Шановний, з тюрської вільне місце для зборів - "площа", тому в кацапії ординці ввели цей термін. Можливо, в слав'янських країнах такий варіант теж був, тому що в тій же Польщі площі в містах і приватні садиби-ділянки землі називають plac, В Німеччині - теж. Але на українських землях майданом були поляни на лісових вирубках, де викурювали смолу. Тому, наприклад, існування в Житомирі Смолянського майдану - це, свого роду, тавтологія. Адже Смолянка, район, де він розташований, і є місцем колишнього майдану (тобто, смолокурні). Таке ж пояснення мають назви багатьох сіл в Україні і, навіть, Росії. Тому в цій дискусії більш правий пан Garry Dirty.
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15.04.2021 16:02 Відповісти
..так його/жиріновського/ "предки" -ейтельбауми, з Костополя ,що на Рівненщині.."юристи" та власники фанерної фабрики до 1939 року...Таких "руських" там багато,в 1917 році вони зробили "воср"..і досі при владі...
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15.04.2021 18:45 Відповісти
Хтось з його пращурів мешкав на житомирщіні, тому, мабуть, справа у вихованні. Не дарма ж його батька звали Wolfчара позорний
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15.04.2021 15:24 Відповісти
..ні..це в "леніна"...Ця істота,з Рівненщини...з Костополя...
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15.04.2021 18:46 Відповісти
Слава Богу , что мы живём в своём доме !
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15.04.2021 14:20 Відповісти
50 процентов, председателей правлений в ОСББ больные на голову, полукриминальные элементы... учредители УК такие же.....
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15.04.2021 14:21 Відповісти
Либо устали уговаривать любителей халявы
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15.04.2021 14:25 Відповісти
в суд, вперед и с песнями, доедают фонд жкх, нифига не делая....
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15.04.2021 14:28 Відповісти
Тю, а в Києві Євро-Реконструкція лише усім підряд листи-попередження/погрози розсилає...
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15.04.2021 14:21 Відповісти
Мдя, жестковато. Но до многих любителей жить за чужой счёт может по другому и не дойти
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15.04.2021 14:24 Відповісти
а если действительно нечем платить!? не за что купить еду, лекарства ....
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15.04.2021 14:33 Відповісти
А доходы слишком велики для получения субсидии?
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15.04.2021 15:43 Відповісти
Должны быть законные меры
И закон должен быть такой, что б они сами хотели повесится что бы его не нарушить
А это чистой воды бандитизм
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15.04.2021 14:35 Відповісти
це методика школи, батьківського комітету. так у школі вибивають гроші.
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15.04.2021 15:09 Відповісти
Дочка веде бухгалтерію у ОСББ. Скаржилася - "більше всього "смердять", з приводу "поборів" хронічні боржники. І вони ж, більше всього "рвуть телефони", коли їм не подобається порядок у їх власному під"їзді. Коли пропонує взять у руки документи, перевірить, чи самим слідкувать за тим порядком, "відмазуються" - "Це не наша справа!". Зате "смердежу" -більше від усіх. Казала: "Почалась епідемія. Прийняли рішення повісить у під"їздах пляшки з антисептиком. В одному з під"їздів поламали замок. Кілька разів крали антисептик. Одна квартира з під"їзду відмовилася здавать гроші на ремонт дверей.. Потім в тій сім"ї з"явився хворий... А винними господарі назвали керівництво ОСББ... ".
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15.04.2021 14:48 Відповісти
100% Вас розумію
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15.04.2021 15:34 Відповісти
Яр , а тебе дочка не рассказывала сколько мертвых душ в штате ? работникам платят за выход - и все , зарплаты только налом , как городские ( от мерии ) гранды тратят ? как элнергоресурсы продают арендаторам ?
в белых и пушистых не поверю , в доме в котором живу , я ярый противник осбб , и людям поясняю че к чему
для примера , пропал свет , на стояке есть , а в квартире нет , вроде рядовая ситуация , но нет, управляющая компания ( в Днепре есть такое название ) отморозилась моментально , все за свой счет или детек вызывайте , при этом электрик в штате есть , знакомый сидел вечер-ночь-утро без света , с тех пор не платит управляющей ни копейки , и разве он не прав ?
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15.04.2021 20:28 Відповісти
Ти живеш в одному домі з моїми дітьми? І тобі відомо, як там організовіана робота, відома "юридична складова"? А саме я її трохи контролюю... Ти ще "розсмердися", що я з дочкою - "у долі"... Не суди по собі - порядних людей набагато більше, ніж ти думаєш...
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15.04.2021 20:34 Відповісти
Та на такой "народ" Куйлу и нападать не нужно, воевать с ними - сами в плен пойдут... сумно
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15.04.2021 14:32 Відповісти
надеюсь что детей не вешали - усыпили гуманно.......
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15.04.2021 14:33 Відповісти
И что? Заплатили бегом взносы? Дебилы! Обращайся в суд и добивайся уплаты в принудительном порядке... если уж хочешь жить по европейски - веди себя соответственно
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15.04.2021 14:49 Відповісти
если уж хочешь жить по европейски - веди себя соответственн -- так для того, щоб жити по європєйскі, потрібні закони, судді та поліціянт з нагайкою!
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15.04.2021 15:05 Відповісти
Если хочешь жить по европейски - плати вовремя и тогда не будет таких "груш"
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15.04.2021 17:15 Відповісти
Те, кто не оплатил до 15-го, будем вырубать после 1-го. А то все вешаем, вешаем!
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15.04.2021 14:51 Відповісти
Навіщо на дитячому майданчику боксерські груші .. ?? Що за дітей там вигулюють батьки .?
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15.04.2021 15:19 Відповісти
Молодцы, креативненько.
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15.04.2021 15:40 Відповісти
На кой платить сцаному осбб, если глава бюджет своему мужу сливает? Это в моем случае в данным момент. Доказать невозможно. Отстранить отстранили, а суд все равно не признал, назначил обратно с компенсацией прогулов. За наш счет. Плати не плати, толку нету, если фактических приватизаторов и собственником минимум и на собрания не ходят, не говоря о том, что бы явиться в суд и выразить мнение.
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15.04.2021 15:49 Відповісти
Ты наверняка из хронических неплательщиков. У нас в ОСББ тоже таких с пяток есть. Платить не платят, зато воняют больше всех - типа в правлении все воры. На вопросы кто, у кого, сколько, каким образом украл и куда спрятал - сразу засовывают язык в опу, т.к. скачать нечего!
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15.04.2021 17:20 Відповісти
*сказать
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15.04.2021 17:21 Відповісти
Я претендент на главу осбб, потому что больше всех воняю по поводу тех, кто как страусы голову в жопе держит. Лампочки поменяй, свет сделай, с лифтом разберись, двери смажь, труби отремонтируй, и каждый месяц за каждую мелочь давай отчет. Да, по поводу пофигизма ты прав, у всех язык в жопе. Вот и как соберешь 60% а? Неблагодарная робота.
Я платил и плачу всегда, исправно. А потом что? Глава покупает окна в подвал, двери в подвал, и козырьки на крышу у своих людей, которые предоставили все материалы низкой себе стоимости, а в накладной цена завышена в 12раз! В довесок, от установленных окон поднялась вонь из подвала, а в подвал попасть никто не может, так как ключ у бывшей главы.
Заключила контракт с киевстаром на установку вышки на крыше, люди против, а киеву уже пофигу, мол документ составлен. А по всем судовым решениям, судья всегда поддерживает бывшую главу осбб. Ей уже и шины резали, и двери поджигали. А суд постановил выплатить ей 100к грн и все, и она восстановлена в должности. Выполнять свои рабочие обязанности будет, после полного погашения зарплатной задолженности. То есть, у нас уже год, все платят осбб, но никто ничего больше не делает, не моет подъезды, не делают свет, не убирают двор. Все просто уже больше года платят ей заплату как кредит. Пока закрыли 80тис. Набежало еще столько же, а она все так же не выполняет свои обязанности.
Вот и поясни мне теперь, как с такими тварями быть? их только повесить можно.
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15.04.2021 17:38 Відповісти
Если все так, как описано, тогда конечно вшею такого главу! Благо у нас все диаметрально противоположно, председателя поддерживает абсолютное большинство и он реально много делает для дома!
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15.04.2021 17:43 Відповісти
У вас люди не равнодушные. А нас пофигизм коллективный. Законно убрать такого главу можно только, если 60% собственников и приватизаторов, выразят недоверие. Такой документ был создан, а в суде его назвали шляпой не соответствующей действительности.
Что самое обидное, судья даже не разбирается особо, что говорит о его заинтересованности в деле. Апеляция ничего толком не дает. А почти 100% юристов с опытом, не берутся за дела по пересчету. Только за нал. По сему, не можем выгнать эту главу уже больше года. Те кто не платили, получили заявление от ее в суд, суд обязал погасить долг. У меня вообще от этой ситуации, дар речи отнимает.
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15.04.2021 17:54 Відповісти
Мда, печалька...
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15.04.2021 17:55 Відповісти
Так и живем. При зе, никакой радости. С его появлением появился и карантин. А сам куда не поедет, оставляет за собой какой то негатив. Не хотелось бы терять голову, но постоянные оказии, уже так часто случаются, что закрыть глаза не выходит.
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15.04.2021 18:10 Відповісти
А причем здесь Зе? Он, что-ли, не дает вам переизбрать председателя У нас жизнь течет своим чередом независимо от того, кто там наверху - что чивокуня, что Петя, что Зеля!
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15.04.2021 20:12 Відповісти
Я проходив повз ці об'єкти, якщо чесно моторошно, на тіла схожі. Через сто метрів знаходиться відділок поліції, через сорок метрів кіберполіція, як думаєте співпадіння.
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15.04.2021 16:42 Відповісти
Извините, а что такое ОСМД и для чего оно надо ?
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15.04.2021 16:55 Відповісти
а морду набить оссбшнице
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15.04.2021 17:01 Відповісти
а заплатить долги по квартплате, лет так за 5? Хотя некоторые и по 25 не платят, считают себя самыми умными
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15.04.2021 17:32 Відповісти
 
 