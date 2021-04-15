"Вони не заплатили внесок": на дитячому майданчику в Житомирі "повісили" боржників ОСББ. ФОТОрепортаж

У дворі будинку на Покровській, 94 у Житомирі з'явилися анонімні написи-нагадування про те, що мешканці будинку не сплатили внески в ОСББ з однойменною назвою. "Дошкою оголошень" слугують чорні сміттєві мішки, вивішені на металевій конструкції дитячого майданчика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомир.info.

"У нас по вулиці Покровській, будинок 94, на дитячому майданчику висять великі чорні мішки, на таких металевих опорах. На двох чорних мішках – вони як вішальниці – приклеєні аркуші паперу А4 і друкованими буквами написано: "Вони не заплатили внесків в ОСББ Покровське, 94". Тобто як це? Мешканці зверталися до чергового поліції, він сказав іти на Лесі Українки писати заяву, бо це кримінальна стаття – залякування, булінг. І як це пояснювати дітям, які граються на майданчику…", – розповіла мешканка будинку.

Авторство сповіщень люди приписують голові ОСББ "Покровське, 94". Керівник ОСББ Олександр Нановський у коментарі Житомир.info пояснив, що в целофан загорнули боксерські груші, аби не псувалися в умовах сирої погоди. А про написи каже: так тут борються з боржниками.

"Дивіться, це боксерські груші, просто на них одягнені пакети, через те що дощ та інше. Тому так вчинили для їх збереження. Це вам скаржаться ті, що не платять внески, от і все. Їм коле очі. Нормальні люди гумор розуміють, я думаю. Всі, хто мені дзвонять, кажуть: "Молодець, так і треба боротися з боржниками". А якщо вони по 2-3 роки не платять… Як ви думаєте? Чому інші платять, а решта, грубо кажучи, "забили" та й усе. Я бачив ці написи", – зазначив Олександр Нановський.

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На запитання "Хто автор сповіщень?", керівник ОСББ відповідає: "Люди". Мовляв, ті, хто платить внески, обурився на тих, хто не платить.

"Люди. У них народилася така ідея. Ну як по-іншому? Люди платять, тим більше, видно, що в будинку все робиться. А є 5 людей, які принципово не платять. Їм не подобається моє керівництво, от і все. Я виконую роль голови ОСББ – роблю те, що хочуть люди бачити. Їхні рішення, ухвалені на загальних зборах, втілюю в життя. Скаржаться ті, хто реально не платить", – стверджує голова ОСББ.





Фото: Житомир.інфо