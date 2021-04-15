"Вони не заплатили внесок": на дитячому майданчику в Житомирі "повісили" боржників ОСББ. ФОТОрепортаж
У дворі будинку на Покровській, 94 у Житомирі з'явилися анонімні написи-нагадування про те, що мешканці будинку не сплатили внески в ОСББ з однойменною назвою. "Дошкою оголошень" слугують чорні сміттєві мішки, вивішені на металевій конструкції дитячого майданчика.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомир.info.
"У нас по вулиці Покровській, будинок 94, на дитячому майданчику висять великі чорні мішки, на таких металевих опорах. На двох чорних мішках – вони як вішальниці – приклеєні аркуші паперу А4 і друкованими буквами написано: "Вони не заплатили внесків в ОСББ Покровське, 94". Тобто як це? Мешканці зверталися до чергового поліції, він сказав іти на Лесі Українки писати заяву, бо це кримінальна стаття – залякування, булінг. І як це пояснювати дітям, які граються на майданчику…", – розповіла мешканка будинку.
Авторство сповіщень люди приписують голові ОСББ "Покровське, 94". Керівник ОСББ Олександр Нановський у коментарі Житомир.info пояснив, що в целофан загорнули боксерські груші, аби не псувалися в умовах сирої погоди. А про написи каже: так тут борються з боржниками.
"Дивіться, це боксерські груші, просто на них одягнені пакети, через те що дощ та інше. Тому так вчинили для їх збереження. Це вам скаржаться ті, що не платять внески, от і все. Їм коле очі. Нормальні люди гумор розуміють, я думаю. Всі, хто мені дзвонять, кажуть: "Молодець, так і треба боротися з боржниками". А якщо вони по 2-3 роки не платять… Як ви думаєте? Чому інші платять, а решта, грубо кажучи, "забили" та й усе. Я бачив ці написи", – зазначив Олександр Нановський.
На запитання "Хто автор сповіщень?", керівник ОСББ відповідає: "Люди". Мовляв, ті, хто платить внески, обурився на тих, хто не платить.
"Люди. У них народилася така ідея. Ну як по-іншому? Люди платять, тим більше, видно, що в будинку все робиться. А є 5 людей, які принципово не платять. Їм не подобається моє керівництво, от і все. Я виконую роль голови ОСББ – роблю те, що хочуть люди бачити. Їхні рішення, ухвалені на загальних зборах, втілюю в життя. Скаржаться ті, хто реально не платить", – стверджує голова ОСББ.
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чара позорний
И закон должен быть такой, что б они сами хотели повесится что бы его не нарушить
А это чистой воды бандитизм
в белых и пушистых не поверю , в доме в котором живу , я ярый противник осбб , и людям поясняю че к чему
для примера , пропал свет , на стояке есть , а в квартире нет , вроде рядовая ситуация , но нет, управляющая компания ( в Днепре есть такое название ) отморозилась моментально , все за свой счет или детек вызывайте , при этом электрик в штате есть , знакомый сидел вечер-ночь-утро без света , с тех пор не платит управляющей ни копейки , и разве он не прав ?
Я платил и плачу всегда, исправно. А потом что? Глава покупает окна в подвал, двери в подвал, и козырьки на крышу у своих людей, которые предоставили все материалы низкой себе стоимости, а в накладной цена завышена в 12раз! В довесок, от установленных окон поднялась вонь из подвала, а в подвал попасть никто не может, так как ключ у бывшей главы.
Заключила контракт с киевстаром на установку вышки на крыше, люди против, а киеву уже пофигу, мол документ составлен. А по всем судовым решениям, судья всегда поддерживает бывшую главу осбб. Ей уже и шины резали, и двери поджигали. А суд постановил выплатить ей 100к грн и все, и она восстановлена в должности. Выполнять свои рабочие обязанности будет, после полного погашения зарплатной задолженности. То есть, у нас уже год, все платят осбб, но никто ничего больше не делает, не моет подъезды, не делают свет, не убирают двор. Все просто уже больше года платят ей заплату как кредит. Пока закрыли 80тис. Набежало еще столько же, а она все так же не выполняет свои обязанности.
Вот и поясни мне теперь, как с такими тварями быть? их только повесить можно.
Что самое обидное, судья даже не разбирается особо, что говорит о его заинтересованности в деле. Апеляция ничего толком не дает. А почти 100% юристов с опытом, не берутся за дела по пересчету. Только за нал. По сему, не можем выгнать эту главу уже больше года. Те кто не платили, получили заявление от ее в суд, суд обязал погасить долг. У меня вообще от этой ситуации, дар речи отнимает.