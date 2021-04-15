Арсенал зброї і боєприпасів виявлено в одному з гаражних кооперативів Харкова, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Харкові поліцейські виявили арсенал зброї та боєприпасів в одному з гаражних кооперативів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час обшуку в гаражному кооперативі в Харкові поліцейські виявили і вилучили 2 гранатомета РПГ-26, 3 кулемета ПКМ, ручний кулемет РПК і ствол до нього, 2 пістолети "Люгера", 3 пістолети WALTHER, пістолет "Глок-19" з глушником, пістолет "СР-10SI", автомат AGR-47.

До всієї зброї виявлено магазини, споряджені патронами. Крім того, поліцейські вилучили 7 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами, 32 гранати ВОГ, протипіхотну міну, 3 тактичні ножі, 2 пристрої нічного бачення і майже 1,5 тисячі патронів різних калібрів.

Вилучений арсенал направлено на експертне дослідження. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення 54-річному харків'янину про підозру у вчиненні кримінального злочину. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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В даний час тривають обшуки. Мету і місце придбання зброї і боєприпасів з'ясовують слідчі.