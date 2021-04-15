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Новини Фото Силовики
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Арсенал зброї і боєприпасів виявлено в одному з гаражних кооперативів Харкова, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Харкові поліцейські виявили арсенал зброї та боєприпасів в одному з гаражних кооперативів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час обшуку в гаражному кооперативі в Харкові поліцейські виявили і вилучили 2 гранатомета РПГ-26, 3 кулемета ПКМ, ручний кулемет РПК і ствол до нього, 2 пістолети "Люгера", 3 пістолети WALTHER, пістолет "Глок-19" з глушником, пістолет "СР-10SI", автомат AGR-47.

Арсенал зброї і боєприпасів виявлено в одному з гаражних кооперативів Харкова, - Нацполіція 01

До всієї зброї виявлено магазини, споряджені патронами. Крім того, поліцейські вилучили 7 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами, 32 гранати ВОГ, протипіхотну міну, 3 тактичні ножі, 2 пристрої нічного бачення і майже 1,5 тисячі патронів різних калібрів.

Арсенал зброї і боєприпасів виявлено в одному з гаражних кооперативів Харкова, - Нацполіція 02

Вилучений арсенал направлено на експертне дослідження. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення 54-річному харків'янину про підозру у вчиненні кримінального злочину. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Арсенал зброї і боєприпасів виявлено в одному з гаражних кооперативів Харкова, - Нацполіція 03

В даний час тривають обшуки. Мету і місце придбання зброї і боєприпасів з'ясовують слідчі.

Автор: 

зброя (7535) Нацполіція (15276) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Харків (5698)


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Топ коментарі
+11
Рыбак скорее всего
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15.04.2021 17:26 Відповісти
+6
Та не, если леску найдут тогда да, еще за это срок добавят, сейчас запрет на ловлю.
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15.04.2021 17:27 Відповісти
+5
Хозяин дачного садового участка ходит вокруг клумбы с цветами и поливает ее из лейки машинным маслом.
- Цветы погубишь, - предостерегает сосед.
- Ничего, зато пулемет не заржавеет.
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15.04.2021 17:30 Відповісти
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Может охотник?
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15.04.2021 17:24 Відповісти
Рыбак скорее всего
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15.04.2021 17:26 Відповісти
Та не, если леску найдут тогда да, еще за это срок добавят, сейчас запрет на ловлю.
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15.04.2021 17:27 Відповісти
грибник
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15.04.2021 17:29 Відповісти
Таки да, ведь корзину с маслятами нашли.
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15.04.2021 17:37 Відповісти
грибнік
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15.04.2021 19:01 Відповісти
Блин, надо в гараж сходить замок сменить!
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15.04.2021 17:25 Відповісти
Тяжело в деревне без нагана.
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15.04.2021 17:27 Відповісти
це партизаны, поди, тайник замутили, решили самостоятельно громить агрессора
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15.04.2021 17:28 Відповісти
Вопрос только, чьи партизаны будете?
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15.04.2021 17:38 Відповісти
Чего смылось?😂🌷×××
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15.04.2021 18:15 Відповісти
Хозяин дачного садового участка ходит вокруг клумбы с цветами и поливает ее из лейки машинным маслом.
- Цветы погубишь, - предостерегает сосед.
- Ничего, зато пулемет не заржавеет.
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15.04.2021 17:30 Відповісти
продам гараж в Боярке с велосипедом Орленок в хорошем состоянии
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15.04.2021 17:44 Відповісти
То что СБУ периодически находят то там то сям арсеналы оружия напоминает мне художественный фильм комедию "Старики разбойники". Там тоже такая идея была чтоб поднять свой авторитет сначала сами крадут, потом сами якобы украденное находят, а преступника не находят.
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15.04.2021 17:53 Відповісти
хнрщик херов... кацапы снабдили... ждал часа икс.
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15.04.2021 17:59 Відповісти
Топаз прибарахлился с оплотом?
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15.04.2021 18:13 Відповісти
Непоганий арсенал - не лох це точно, Глоки з глушниками у лохів не буває...
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15.04.2021 18:15 Відповісти
похоже на довольно редекий вариант Глока-19 - затворная рама с заводским никель-боровым покрытием но ствол с резьбой не родной - у родного защитный фланец на конце ствола был тоже из светлой нержавейки - скорее всего ККМ
а глушитель ААС туда не к месту - обычно ставят с прямоугольным профилем Osprey
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15.04.2021 19:40 Відповісти
готовятся кацапов поддерживать, скоты
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15.04.2021 18:19 Відповісти
Вот так купишь Глок с рук а окажется что продавца уже мусора пасут или сами ловят на живца.
Прикольно что в пакетике рядом с заряжателем магазина лежат самодельные патроны 9мм Люгер с пулями Blue Bullets которые часто используют спорсмены.
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15.04.2021 19:00 Відповісти
И что характерно, всё это автолюбитель нашел в лесопосадке и страстно желал сдать в милицию при первой возможности. Злые недоброжелатели навели порчу на святого..... Свободу борцу за чистоту окрестных лесопосадок !
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15.04.2021 19:07 Відповісти
Чистенько спаковано....Не окопна зброя.
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15.04.2021 21:41 Відповісти
вот это всйо - 263 кку а вот можно такое за пачку LR22?
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16.04.2021 13:17 Відповісти
РЮГЕР, ****, РЮГЕР!!!
Не люгер!!!111
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17.04.2021 14:58 Відповісти
 
 