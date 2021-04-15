"Запоріжсталь" безкоштовно передав українським лікарням партію сертифікованого МОЗ кисню. ФОТОрепортаж

Меткомбінат "Запоріжсталь" Групи Метінвест передав 126 тонн кисню в лікарні Запорізької та Хмельницької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив гендиректор комбінату Олександр Мироненко.

На черзі - передача кисню в лікарні Синельникова, Южноукраїнська Миколаївської області та Вінниці.

За словами Мироненка, ресурсів "Запоріжсталі" досить, щоб допомогти лікарням, в яких борються з наслідками пандемії.

Раніше МОЗ України сертифікував кисень "Запоріжсталі" як лікарський засіб для медичного застосування.

Перші дві тонни рідкого медичного кисню "Запоріжсталі" на початку квітня були відправлені в міські лікарні Запоріжжя.

Генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко підкреслив, що медичний кисень лікарням передають безкоштовно.

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