"Запоріжсталь" безкоштовно передав українським лікарням партію сертифікованого МОЗ кисню. ФОТОрепортаж
Меткомбінат "Запоріжсталь" Групи Метінвест передав 126 тонн кисню в лікарні Запорізької та Хмельницької областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив гендиректор комбінату Олександр Мироненко.
На черзі - передача кисню в лікарні Синельникова, Южноукраїнська Миколаївської області та Вінниці.
За словами Мироненка, ресурсів "Запоріжсталі" досить, щоб допомогти лікарням, в яких борються з наслідками пандемії.
Раніше МОЗ України сертифікував кисень "Запоріжсталі" як лікарський засіб для медичного застосування.
Перші дві тонни рідкого медичного кисню "Запоріжсталі" на початку квітня були відправлені в міські лікарні Запоріжжя.
Генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко підкреслив, що медичний кисень лікарням передають безкоштовно.
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Энергодар вообще закрыли.
Ни маршруток ни магазинов с ресторанами и прочим. Ничего. Людей нет на улицах.
Вчера первый объявился, где пропадал- болел.
Сегодня ещё одна, тоже болела, ее мужа только сегодня с реанимации перевели в палату, но под кислородом ещё. Кровь загустела в десять раз больше допустимого.
Мама моя каким-то чудом смогла попасть в Энергодар сегодня утром, знакомый подвёз, она лечится там. Массаж и все такое, сустав выбила, теперь выехать не может, город закрыли вроде.
церковьтест-центры.
совсем бяда-бядища в Запорожье.
а при форсмажоре еще платиим
за то что ОНИ разворовали и разнесли по своим кубышкам
тех курв которые не заготовили МЕДИЦИНСКИЙ КИСЛОРОД ЗА РАННЕЕ