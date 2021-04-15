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"Запоріжсталь" безкоштовно передав українським лікарням партію сертифікованого МОЗ кисню. ФОТОрепортаж

Меткомбінат "Запоріжсталь" Групи Метінвест передав 126 тонн кисню в лікарні Запорізької та Хмельницької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив гендиректор комбінату Олександр Мироненко.

На черзі - передача кисню в лікарні Синельникова, Южноукраїнська Миколаївської області та Вінниці.

За словами Мироненка, ресурсів "Запоріжсталі" досить, щоб допомогти лікарням, в яких борються з наслідками пандемії.

Раніше МОЗ України сертифікував кисень "Запоріжсталі" як лікарський засіб для медичного застосування.

Перші дві тонни рідкого медичного кисню "Запоріжсталі" на початку квітня були відправлені в міські лікарні Запоріжжя.

Генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко підкреслив, що медичний кисень лікарням передають безкоштовно.

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Запоріжсталь безкоштовно передав українським лікарням партію сертифікованого МОЗ кисню 01
Запоріжсталь безкоштовно передав українським лікарням партію сертифікованого МОЗ кисню 02
Запоріжсталь безкоштовно передав українським лікарням партію сертифікованого МОЗ кисню 03

Автор: 

лікарня (1364) Запоріжсталь (54) допомога (8449) Запорізька область (3736) Метінвест (954) кисень (71) Хмельницька область (982)


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Топ коментарі
+1
В Запорожье полный капец.
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15.04.2021 17:58 Відповісти
+1
всю жизнь здаем налоги на содержание родины и королевское существование чиновников

а при форсмажоре еще платиим

за то что ОНИ разворовали и разнесли по своим кубышкам
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15.04.2021 18:13 Відповісти
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В Запорожье полный капец.
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15.04.2021 17:58 Відповісти
В плане?Чего то не пишут в новостях?Больницы совсем переполнены?
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15.04.2021 18:05 Відповісти
Мор конкретный пошел.
Энергодар вообще закрыли.
Ни маршруток ни магазинов с ресторанами и прочим. Ничего. Людей нет на улицах.
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15.04.2021 18:09 Відповісти
Мда...(
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15.04.2021 18:13 Відповісти
Пару недель назад много знакомых из Запорожья из переписки в Вайбере пропали.
Вчера первый объявился, где пропадал- болел.
Сегодня ещё одна, тоже болела, ее мужа только сегодня с реанимации перевели в палату, но под кислородом ещё. Кровь загустела в десять раз больше допустимого.
Мама моя каким-то чудом смогла попасть в Энергодар сегодня утром, знакомый подвёз, она лечится там. Массаж и все такое, сустав выбила, теперь выехать не может, город закрыли вроде.
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15.04.2021 18:24 Відповісти
щас Стебанов почитает коменты и заверещит шо в Запорожье жёппа и надо всем в церковь тест-центры.
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15.04.2021 18:47 Відповісти
"Весело"
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15.04.2021 18:57 Відповісти
та да. зашёл вчера в АТБ на шевчике. шесть рабочих касс и к каждой очередь до середины зала. и сзади такие в спину толкают, типа проходите, перед Вами ещё метр до предыдущего покупателя.
совсем бяда-бядища в Запорожье.
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16.04.2021 07:49 Відповісти
в запорожье и не заметно не че где пруф.а на транспорте не езжу я воще дом а втыкаю.
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15.04.2021 21:55 Відповісти
Красная зона как ни как, статистику по числу заболевших можно в сети в свободном доступе найти
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15.04.2021 23:39 Відповісти
всю жизнь здаем налоги на содержание родины и королевское существование чиновников

а при форсмажоре еще платиим

за то что ОНИ разворовали и разнесли по своим кубышкам
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15.04.2021 18:13 Відповісти
.....Ну что ....Степанофф? Спесь сошла по техническому кислороду? Ой умора с этих дохтуров. Это еще ВООЗ у нас такая запудренная. Они никогда не слушают.
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15.04.2021 18:15 Відповісти
а перед передачей промышленного кислорода надо было пересажать с конфискацией
тех курв которые не заготовили МЕДИЦИНСКИЙ КИСЛОРОД ЗА РАННЕЕ
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15.04.2021 18:19 Відповісти
А что, обычный грипп. Каждый же год такое происходит! Да, ковиддиссиденты?
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15.04.2021 20:27 Відповісти
особливо для Запоріжжя зараз це актуально, в них же червона зона
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15.04.2021 21:16 Відповісти
запорожсталь кусок говна в оккупации донецкой мафии и город..
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15.04.2021 21:54 Відповісти
кто еще из крупного бизнеса, оказывает помощь и поддержку городским больницам? Помолчало бы, а то воняет
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15.04.2021 23:37 Відповісти
хорошо, что бесплатно) приятно, что помогают свои предприятия, а не приходится обращаться к иностранцам за помощью, как это часто бывает
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15.04.2021 22:48 Відповісти
совковатный раб хорошо родлизнуло
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16.04.2021 01:33 Відповісти
 
 