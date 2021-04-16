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Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 квітня, у Чернівцях відбулася церемонія прощання з Олексієм Юрійовичем Мамчієм, 1980 року народження, старшим солдатом, старшим водієм зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 13 квітня в районі населеного пункту Майорське Донецької області від смертельних осколкових поранень, що зазнав в результаті вибуху протипіхотної міни, скинутої з безпілотного літального апарату найманців РФ.

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання "Молодий буковинець", сповідомляє Цензор.НЕТ.

Вчора з Олексієм Мамчієм та Ярославом Карлійчуком попрощалися у 10-й ОГШБр у Донецькій області. Олексій Мамчій народився 27.06.1980 року. Його молодший рідний брат Станіслав Мамчій загинув у липні 2016 року в районі міста Авдіївка.

У нього залишились батьки, брат, дружина та донька.

Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 01
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 02
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 03
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 04
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 05
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 06
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 07
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 08
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 09
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 10
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 11
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 12
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 13
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 14
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 15
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 16
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 17
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 18
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 19
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 20
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 21
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 22
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 23
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 24
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 25
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 26
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 27
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 28
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 29
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 30
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 31
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 32
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 33
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 34
Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях 35

Фото: molbuk.uaacc.cv.ua

Автор: 

похорон (1289) Чернівці (562) військовослужбовці (4809) Ян Осока (1495) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211)


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