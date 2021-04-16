Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм попрощалися в Чернівцях. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 квітня, у Чернівцях відбулася церемонія прощання з Олексієм Юрійовичем Мамчієм, 1980 року народження, старшим солдатом, старшим водієм зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 13 квітня в районі населеного пункту Майорське Донецької області від смертельних осколкових поранень, що зазнав в результаті вибуху протипіхотної міни, скинутої з безпілотного літального апарату найманців РФ.

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання "Молодий буковинець", сповідомляє Цензор.НЕТ.

Вчора з Олексієм Мамчієм та Ярославом Карлійчуком попрощалися у 10-й ОГШБр у Донецькій області. Олексій Мамчій народився 27.06.1980 року. Його молодший рідний брат Станіслав Мамчій загинув у липні 2016 року в районі міста Авдіївка.

У нього залишились батьки, брат, дружина та донька.







































































Фото: molbuk.ua, acc.cv.ua