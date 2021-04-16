Правоохоронці затримали у Львові пенсіонера, який убив і розчленував жінку, а останки викинув у парку. ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці викрили зловмисника, підозрюваного у вбивстві львів'янки, розчленоване тіло якої було виявлено в парку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили поліцейські, затриманий, 67-річний львів'янин, під час конфлікту побив свою гостю, заподіявши тілесні ушкодження, від яких вона померла. Після цього він розчленував тіло і частинами виніс фрагменти в сумці, залишивши їх на території парку.

У поліції нагадали, що 13 квітня близько 16:40 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на території парку "Снопківський" по вулиці Липова Алея у Львові були виявлені фрагменти тіла людини.

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На місці події правоохоронці виявили фрагменти людського тіла, яке було розчленоване, а також сумку, в якій їх принесли в парк.

За фактом слідчі Львівського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.







Фото: сайт поліції