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Новини Фото Будні поліції
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Правоохоронці затримали у Львові пенсіонера, який убив і розчленував жінку, а останки викинув у парку. ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці викрили зловмисника, підозрюваного у вбивстві львів'янки, розчленоване тіло якої було виявлено в парку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили поліцейські, затриманий, 67-річний львів'янин, під час конфлікту побив свою гостю, заподіявши тілесні ушкодження, від яких вона померла. Після цього він розчленував тіло і частинами виніс фрагменти в сумці, залишивши їх на території парку.

У поліції нагадали, що 13 квітня близько 16:40 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на території парку "Снопківський" по вулиці Липова Алея у Львові були виявлені фрагменти тіла людини.

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На місці події правоохоронці виявили фрагменти людського тіла, яке було розчленоване, а також сумку, в якій їх принесли в парк.

За фактом слідчі Львівського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали у Львові пенсіонера, який убив і розчленував жінку, а останки викинув у парку 01
Правоохоронці затримали у Львові пенсіонера, який убив і розчленував жінку, а останки викинув у парку 02
Правоохоронці затримали у Львові пенсіонера, який убив і розчленував жінку, а останки викинув у парку 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

Львів (3091) Нацполіція (15276) вбивство (3113)


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Топ коментарі
+4
ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Давно пора пожизненное давать за такое, хотя как по мне, на таких мораторий на смертную казнь не должен действовать.
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16.04.2021 13:52 Відповісти
+3
из питерских,походу..
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16.04.2021 13:34 Відповісти
+3
Сразу в троих?
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16.04.2021 13:48 Відповісти
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хорошо что не сьел
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16.04.2021 13:34 Відповісти
съел бы но газ и электричество были отключены за не уплату
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16.04.2021 13:48 Відповісти
из питерских,походу..
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16.04.2021 13:34 Відповісти
Да ну к бесам, не надо нам Рачленинграда.
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16.04.2021 13:49 Відповісти
топить нема де...
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16.04.2021 20:46 Відповісти
лютый дед
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16.04.2021 13:35 Відповісти
Но глупый. Закопал бы останки - хрен бы кто хватился, и жил бы он на воле ещё "долго и счастливо".
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16.04.2021 13:48 Відповісти
Читала комменты (см. выше) - смеялась. В очередной раз влюбилась в наш славный народ. Деда - к стенке.
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16.04.2021 13:45 Відповісти
Сразу в троих?
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16.04.2021 13:48 Відповісти
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16.04.2021 13:58 Відповісти
не смейся над горем а то подкараулю и съем!
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16.04.2021 13:51 Відповісти
ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Давно пора пожизненное давать за такое, хотя как по мне, на таких мораторий на смертную казнь не должен действовать.
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16.04.2021 13:52 Відповісти
тарифний геноцид...
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16.04.2021 14:01 Відповісти
донимала песнями... особенно катюшей...
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16.04.2021 14:45 Відповісти
 
 