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Уночі в центрі Миколаєва в спину розстріляли чоловіка: він був пов'язаний із криміналітетом, кілер втік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві у дворі будинку біля під'їзду невідомий розстріляв чоловіка, який загинув на місці. Убитий фігурував в кримінальній справі про наркомережу. Увага! Матеріал містить сцени насильства і не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

Так, 15 квітня о 23:45 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в Миколаєві у дворі будинку по вулиці Декабристів невідомий стріляв у чоловіка і втік на автомобілі.

"Попередньо встановлено, що 38-річному чоловікові було завдано декілька вогнепальних поранень у спину, від яких він помер на місці", - сказано в повідомленні.

Встановлюються всі обставини події та вживаються заходи щодо розшуку та затримання причетних до скоєння злочину осіб.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК "Умисне вбивство".

Уночі в центрі Миколаєва в спину розстріляли чоловіка: він був повязаний із криміналітетом, кілер втік 01

Тривають першочергові слідчі дії.

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Уночі в центрі Миколаєва в спину розстріляли чоловіка: він був повязаний із криміналітетом, кілер втік 02

Разом з тим, за інформацією "Преступности.НЕТ",чоловік вночі заїхав на BMW у двір будинку Декабристів, 69, де і проживає. Він попрямував до під'їзду і під час цього йому почали стріляти в спину. Потерпілий помер на місці. На постріли вибігли мешканці будинку і дружина потерпілого і викликали поліцію і "швидку" .На тілі чоловіка експерт побачив кілька вогнепальних поранень, поруч були пістолетні гільзи калібром 9 міліметрів.

Також видання повідомляє, що вбитий - це Шацький Тимур Каримович. Він був зареєстрований як фізособа-підприємець. Мав три судимості. Влітку 2020 року він був затриманий поліцією за торгівлю амфетаміном в складі ОЗУ. Півтора місяці тому він вийшов з-під варти в Миколаївському слідчому ізоляторі.

Уночі в центрі Миколаєва в спину розстріляли чоловіка: він був повязаний із криміналітетом, кілер втік 03

Його хрещеним батьком був неодноразово судимий "авторитетний" бізнесмен Віктор Чередник, відомий в певних колах як "Тазик".

У 2007 році Шацький входив до угруповання "Макара". Останнім часом був пов'язаний з "положенцем" Ігорем Науменком, відомим як "Наум".

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Уночі в центрі Миколаєва в спину розстріляли чоловіка: він був повязаний із криміналітетом, кілер втік 04
Фото: сайт поліції, Новости.N

Також повідомляється, що в 2007 році Шацький також був учасником розборки між представниками чеченської діаспори і кримінального угруповання в більярдній по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Під час цього конфлікту з карабіна "Сайга" був застрелений громадянин РФ, уродженець Чечні Мансур Д.

Автор: 

криміналітет (306) Миколаїв (1816) вбивство (3113)


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Топ коментарі
+19
Головне шо люди не постраждали.
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16.04.2021 14:41 Відповісти
+9
Да пох.
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16.04.2021 14:39 Відповісти
+9
Награда нашла героя!
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16.04.2021 14:41 Відповісти
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16.04.2021 14:39 Відповісти
Да пох.
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16.04.2021 14:39 Відповісти
Награда нашла героя!
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16.04.2021 14:41 Відповісти
Палермо, ****.
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16.04.2021 14:41 Відповісти
Головне шо люди не постраждали.
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16.04.2021 14:41 Відповісти
Выбора без последствий не бывает...
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16.04.2021 14:43 Відповісти
Полный разгул преступности,а авакяновские полицаи ездят и штрафуют малый бизнес за маски.
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16.04.2021 14:43 Відповісти
Вы забыли про бабушек с семечками. Нехорошо.
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16.04.2021 15:08 Відповісти
та і х.р з ним. Одним баригою менше.
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16.04.2021 14:46 Відповісти
согласен! чем больше етот непотреб перестреляет друг-друга-тем чище станет Украинская земля
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16.04.2021 16:21 Відповісти
Его погубили наркотики
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16.04.2021 14:46 Відповісти
Летом 2020 года он был задержан полицией за торговлю амфетамином в составе ОПГ. Полтора месяца назад он вышел из-под стражи. Не долго чалился за торговлю наркотой. Теперь кабздон ему там песенку споёт.
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16.04.2021 14:47 Відповісти
Город Николаев, фарфоровый завод. Ох, с вами, братишки, с вами пропадешь,С вами, хулиганами, на каторгу пойдешь.
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16.04.2021 14:49 Відповісти
Нічого співчувати. Одні бандоси мочконули другого бандоса. Той кого і ті хто займались однією справою. Продавали отруту...
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16.04.2021 14:55 Відповісти
похоже передел сфер влияния
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16.04.2021 16:22 Відповісти
ну и хрен с ним, туда ему и дорога, раз был связан с криминалом, хотелось бы что бы весь криминалитет, в Украине, перестреляли, да побыстрее! надеюсь, что отстрелом занялось исключительно государство - тайно! иначе эту гидру не победить!
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16.04.2021 15:01 Відповісти
хорошо, если бы ето было так.
но судя из статьи похоже что его мочканули чеченцы кадыровцы из мести
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16.04.2021 16:24 Відповісти
Побольше бы таких новостей...
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16.04.2021 16:08 Відповісти
Наркотики сокращают жизнь
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16.04.2021 16:21 Відповісти
 
 