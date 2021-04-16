Уночі в центрі Миколаєва в спину розстріляли чоловіка: він був пов'язаний із криміналітетом, кілер втік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Миколаєві у дворі будинку біля під'їзду невідомий розстріляв чоловіка, який загинув на місці. Убитий фігурував в кримінальній справі про наркомережу. Увага! Матеріал містить сцени насильства і не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Миколаївській області.
Так, 15 квітня о 23:45 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в Миколаєві у дворі будинку по вулиці Декабристів невідомий стріляв у чоловіка і втік на автомобілі.
"Попередньо встановлено, що 38-річному чоловікові було завдано декілька вогнепальних поранень у спину, від яких він помер на місці", - сказано в повідомленні.
Встановлюються всі обставини події та вживаються заходи щодо розшуку та затримання причетних до скоєння злочину осіб.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК "Умисне вбивство".
Тривають першочергові слідчі дії.
Разом з тим, за інформацією "Преступности.НЕТ",чоловік вночі заїхав на BMW у двір будинку Декабристів, 69, де і проживає. Він попрямував до під'їзду і під час цього йому почали стріляти в спину. Потерпілий помер на місці. На постріли вибігли мешканці будинку і дружина потерпілого і викликали поліцію і "швидку" .На тілі чоловіка експерт побачив кілька вогнепальних поранень, поруч були пістолетні гільзи калібром 9 міліметрів.
Також видання повідомляє, що вбитий - це Шацький Тимур Каримович. Він був зареєстрований як фізособа-підприємець. Мав три судимості. Влітку 2020 року він був затриманий поліцією за торгівлю амфетаміном в складі ОЗУ. Півтора місяці тому він вийшов з-під варти в Миколаївському слідчому ізоляторі.
Його хрещеним батьком був неодноразово судимий "авторитетний" бізнесмен Віктор Чередник, відомий в певних колах як "Тазик".
У 2007 році Шацький входив до угруповання "Макара". Останнім часом був пов'язаний з "положенцем" Ігорем Науменком, відомим як "Наум".
Також повідомляється, що в 2007 році Шацький також був учасником розборки між представниками чеченської діаспори і кримінального угруповання в більярдній по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Під час цього конфлікту з карабіна "Сайга" був застрелений громадянин РФ, уродженець Чечні Мансур Д.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но судя из статьи похоже что его мочканули ч
еченцыкадыровцы из мести