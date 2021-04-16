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Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: "Коли її обіймаю, у мене все встає", - робота ВР 16 квітня. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 16 квітня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Сьогоднішнє пленарне засідання тривало близько двох годин.

На початку депутати під час Години запитань до уряду заслухали міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

В ході Години запитань голові МОЗ Степанову подарували траурні гвоздики: "Поки ви тут виступаєте, на кладовищі в Києві ховають чоловіка, якому відмовили у вакцинації".

Сам Степанов заявив, що адаптивний карантин допоміг уникнути всеукраїнського локдауну.

Тим часом, "слуга народу" Радуцький повідомив, що нардепи зібрали 120 підписів за відсторонення Степанова, потрібно 150.

Крім того, в ході засідання перший віцеспікер Руслан Стефанчук зазначив, що половина парламентаріїв не носять в сесійній залі масок: "Давайте зараз носити маски, щоб потім не носити квіти".

Потім оголосили депутатські запити.

Після цього спікер Дмитро Разумков закрив пленарне засідання.

Згідно з календарним планом наступного тижня, 19-23 квітня, народні депутати працюють з виборцями, 27-30 квітня - в режимі пленарних засідань.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 01

Віктор Чорний (ОПЗЖ) зняв маску, щоб поговорити по телефону.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 02

Засуджений за зґвалтування неповнолітньої екс- "слуга народу" Роман Іванісов і Галина Третьякова (СН).

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 03

Татьяна Рябуха (СН) вітає колегу.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 04

Парламентарії вітають главу МОЗ Максима Степанова.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 05

Олексій Леонов (СН).

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 06

Пленарне засідання Верховної Ради, 16 квітня. Глава МОЗ виступає перед практично порожнім залом.


Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 07

Екс- "слуга народу" Роман Іванісов в гостях у ОПЗЖ.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 08

"Слуга народу" Микола Тищенко прийшов на засідання Ради з вазонами.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 09

Тим часом, народні депутати заполонили ложу Кабміну.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 10

Депутатка з фракції "Голос" Ольга Стефанишина подарувала міністру охорони здоров'я дві гвоздики від імені родичів чоловіка-діабетика, який помер від коронавірусу, а кілька тижнів тому йому відмовили у вакцинації.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 11

Степанов і траурні гвоздики.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 12

Колеги втішають розплакану Стефанишину.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 13

Нарада "слуг народу": Оксана Дмитрієва, Євген Шевченко.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 14

Сергій Литвиненко (СН) розмовляє з колегою.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 15

Максим Степанов і Антон Геращенко.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 16

Тим часом "слуга народу" Литвиненко вирішив перевірити свої повідомлення.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 17

"Я її коли обнімаю (пусі даю) в мене все встає!!)) Дуже сильно. Реально вона бімба ягідна!))", - пишуть "слузі народу" Литвиненку.


Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 18

Водночас і Микола Задорожній (СН) вирішив перевірити свої повідомлення.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 19

Нардепу звітують про лікування пацієнта: "Взяли на контроль. Відкоригували лікування. Стан важкий, ускладнений супутньої серцевої патологією і віком".

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 20

Міністри покидають засідання Ради.

Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 21

Тим часом "слугу народу" Михайла Радуцького Оксана Вікторівна Демченко (відзначимо, що аналогічно звуть дружину нардепа СН Сергія Демченка) просять допомогти з діагностикою та лікуванням "ущільнення в правій сідниці".


Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 22

Нардепу скаржаться "крутять і тільки гроші вимагають".

"Можеш дізнатися, хто кращий фахівець і як до нього потрапити", - просять Радуцького.


Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: Коли її обіймаю, у мене все встає, - робота ВР 16 квітня 23

Народний депутат відклав свій IPhone і вирішив "утриматися".

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (15045) Геращенко Антон (935) Степанов Максим (2198) Стефанишина Ольга нардеп (85) Радуцький Михайло (284) Литвиненко Сергій (15) Третьякова Галина (111) Тищенко Микола (352) Шевченко Євгеній Слуга народу (79) Іванісов Роман (30) Оксана Дмитрієва (13) Леонов Олексій (13) Рябуха Тетяна (3) Задорожній Микола (12)


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Топ коментарі
+43
...работнички, блд, на нашу голову...
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16.04.2021 17:39 Відповісти
+22
зебилы наверняка порадуются за литвиненко
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16.04.2021 17:40 Відповісти
+22
Нардепу жалуются "крутят и только деньги требуют, всё через губу"...

епта, совсем обнищали слуги урода.. раз их жены "через губы" расплачиваются за услуги врачей))
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16.04.2021 17:44 Відповісти
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...работнички, блд, на нашу голову...
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16.04.2021 17:39 Відповісти
зебилы наверняка порадуются за литвиненко
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16.04.2021 17:40 Відповісти
Нардепу жалуются "крутят и только деньги требуют, всё через губу"...

епта, совсем обнищали слуги урода.. раз их жены "через губы" расплачиваются за услуги врачей))
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16.04.2021 17:44 Відповісти
меджу губ
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16.04.2021 23:06 Відповісти
Твари получают результат своей деятельности не отходя от кассы
Если раньше можно было на наворованное подлечиться в Германии или Израиле - то теперь коронавирус подравнял ситуацию, и опустил этих мудаков до уровня пересічних громадян
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17.04.2021 23:36 Відповісти


( як-же невистачає смайликів , щоб сказати про все без матюків ... )
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16.04.2021 17:40 Відповісти
сидят небожители и рабы за прнделом нищеты их обслуживают и так на протяжении 30 лет демократической власти
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16.04.2021 17:43 Відповісти
А к чему тут акцент на демократической? Как-будто лучше, если рабы за пределом нищеты будут обслуживать тоталитараста-узурпатора, который их по концентрационным лагерям распределит, как в рашке или китае)
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17.04.2021 08:04 Відповісти
кацап детектед при твоей тоталитарной гєбєшной власти всех единообразно трахают полицеской дубинкой взад
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17.04.2021 23:37 Відповісти
Обычная жизнь колхоза... под названием Рада.
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16.04.2021 17:45 Відповісти
Коля и вазоны, феерично
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16.04.2021 17:46 Відповісти
бімба ягідка опять, значить бімбе - 45! )
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16.04.2021 17:48 Відповісти
Хотели как лучше, а вышло через губу...
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16.04.2021 17:49 Відповісти
Судя по фото Раде назревает скандал: насильник Иванисов положил глаз на Третьякову, а министр Степанов на зам-министра Антонину.......
А Коля Тищенко растёт над собой - понял, что кокс лучше носить в вазонах, чем в котлетах!
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16.04.2021 17:50 Відповісти
Не, иванисов жеж по несовершеннолетним.
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17.04.2021 09:15 Відповісти
а почему без масок ? вы же малый бизнес кошмарите рынки закрываете. а сами в помещении с открытыми таблоидами шарахаетесь
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16.04.2021 17:51 Відповісти
Покажите ,please ,хоть одного депутата ,который слушает отчёт министра
здравоохранения.
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16.04.2021 17:55 Відповісти
Вспоминаю в армии своего старшего прапорщика Хаббибулина,войну дядька прошел,здоровенный был. Стоишь на посту,он подходит и спрашивает:
- О чем думаешь солдат?
-О службе,товарищ старший прапорщик!
-Ты не о службе думаешь,а о 3,14зде! А знаешь почему?
-Никак нет!
И здесь он берет и здоровенной костяшкой пальца начинает тебе тарахтеть в лоб и говорить:
-Да потому,что ты дяяятел!

Так и там,дятлов в раду понабирали,один дрочит,второй корабельную сосну обсуждает,а третий о 3,14зде на заседаниях думает.
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16.04.2021 17:59 Відповісти
Не 3,14 . Старшего прапорщика ввели в 1981 году. Если в 45-м ему было двадцать то ст.прапором он стал не меньше чем в 55. А это чушь.
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16.04.2021 18:27 Відповісти
Прапорщики бяли от 20ти лет и до пенсии.
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16.04.2021 18:32 Відповісти
уймись со своим казарменно-лагерным фольклором, набутылочник лишнехромосомный
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17.04.2021 23:39 Відповісти
Да.... 300 баранов в раде это до х...
150 - норм. Результат будет тот же.
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16.04.2021 18:09 Відповісти
нет, не тот же. В два раза быстрей сговорятся.
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17.04.2021 08:13 Відповісти
лучше 600. что вы кремлевские ***** разорились на их скупке
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17.04.2021 23:40 Відповісти
Долб#**, посмотри: сессионный зал пустой! Эти люди - наёмные работники, их деятельность оплачиваем мы - налогоплательщики. Если тебе видится рука кремля за тупым ************** - то представляю, что в случайном залёте твоей жены от друзей на корпоративе - она тоже скажет, что акция российских спецслужб.
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18.04.2021 10:30 Відповісти
Зоопарк Верховной Рады.Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: "Коли її обіймаю, у мене все встає", - робота ВР 16 квітня - Цензор.НЕТ 577
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16.04.2021 18:10 Відповісти
хорошобы, а еще потом сверху обоссать
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16.04.2021 19:25 Відповісти
День був плодотворний
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16.04.2021 18:15 Відповісти
Может то мозоль от долгого сидения...
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16.04.2021 18:20 Відповісти
Не видно тех,кого не хочется пристрелить или повесить. Сборище подонков.
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16.04.2021 18:26 Відповісти
та ладно, там на одной фотке Лерос есть)
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17.04.2021 08:05 Відповісти
Вообще-то это как минимум невежливо заглядывать через плечо в телефон. А заглядывать в телефон депутатам разве законно?. Зачем охранять личные разговоры, если любой дурак может заглянуть депутату в телефон и для этого даже не надо знать его пароль. Как насчёт тайны личной переписки?
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16.04.2021 18:53 Відповісти
Як нащот того, що на робочому місці треба роботою займатися? "Лічна пєрєпіска" у них у їдальні чи взагалі за межами будівлі Верховної Ради. А у кріслі депутата треба законопроєкти розробляти, читати спеціалізовану літературу і взагалі самовдосконалюватися як політик і як законотворець.
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16.04.2021 19:25 Відповісти
Ксюша, прости!
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17.04.2021 08:19 Відповісти
лишехромосомный крепостной раб детектед
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17.04.2021 23:42 Відповісти
личная переписка во внеурочное время.
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19.04.2021 13:07 Відповісти
рашка, с сегодняшнего дня перекрывает судоходство на Азове, Мариуполю - пипец. И все равно дип. отношения не разорвем, границы не закроем!!!!! МАЗОХИСТЫ КАКИЕ ТО !!!!
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16.04.2021 19:02 Відповісти
не сцы, США на днях заплывут и откроют.
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17.04.2021 08:11 Відповісти
В Лисод пусть @******* за 100000, вторая снизу, мрази @ьаные, я это все уже проходил, сами это болото создали.
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16.04.2021 19:24 Відповісти
Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: "Коли її обіймаю, у мене все встає", - робота ВР 16 квітня - Цензор.НЕТ 2760
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16.04.2021 19:28 Відповісти
шантрапа..такое ощущение шо бомжей с вокзала пособирали в зеленые депутати...такого сброда подлецов еще украина не видела..надеюсь что следующий парламент распорядится всю это шлое..нь по зонам распределить
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16.04.2021 19:51 Відповісти
Это же говорят иностранцы глядя на наших депутатов, и сравнивают их с мясниками.
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17.04.2021 12:05 Відповісти
на кого там сильно встает?
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16.04.2021 20:13 Відповісти
история єто умалчивает.
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19.04.2021 13:12 Відповісти
Корабельна сосна вже не та. Тепер є Бімба Ягідна. Працьовита тьотя, «держиться».
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16.04.2021 22:21 Відповісти
Моносброд...
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16.04.2021 23:07 Відповісти
Звідки цих обгризків взагалі понабирали?
Довбана кунсткамера, п*здець-холодець Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: "Коли її обіймаю, у мене все встає", - робота ВР 16 квітня - Цензор.НЕТ 6438
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17.04.2021 03:44 Відповісти
такие, как ты и я понавыбирали..
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17.04.2021 08:10 Відповісти
Я за них не голосував.
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17.04.2021 10:47 Відповісти
450 депутатов,это мало для воюющей страны Надо 1000....
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17.04.2021 06:14 Відповісти
как-будто есть связь между войной и количеством депутатов)
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17.04.2021 08:08 Відповісти
ни одного умершего депута, все уверенные без масок. Вкололись, а остальные пусть идут на кладбище. Зачем деньги в бюджете а вакцинацию!!
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17.04.2021 09:14 Відповісти
Кто знает, шо это за 'пусі даю', это шото новое ?
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17.04.2021 09:19 Відповісти
пусі - поцілунок англійською
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19.04.2021 13:08 Відповісти
Ясно. Село є село
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19.04.2021 14:51 Відповісти
А яке відношення цей зброд має до українського народу?
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17.04.2021 10:11 Відповісти
Ни одной порядочной морды лица)))Сборная солянка дебилов, дрочеров, петухов-уголовников , без грамма интеллекта.Неужели их выбирали умные люди?
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17.04.2021 10:18 Відповісти
вони у кожній раді такі, розслабся.
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19.04.2021 13:09 Відповісти
тема повідомлень не повністю розкрита...
Тільки в основному СН з негативним підтекстом..
А де повідомлення ЄС - рошен... З обговоренням, коли підуть в військомат вони з домочадцями записуватись в добровольці??
Де скріни платіжок від ЄС по оплаті, медобладнання чи споряження для армії.
З точки зору пропоганди велике недопрацювання.
Так можна і без харчування залишитись, таваріщі журношлюхи...
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17.04.2021 10:33 Відповісти
Ще один Зе!біл, що не взяли до списку гіпер партії?
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17.04.2021 10:43 Відповісти
який, до чорта, "негативний підтекст"?!
"голі" факти! А висновки робить кожен сам собі...
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17.04.2021 18:16 Відповісти
Янукович младший ожил и снова с нами.. ох и мерзость репы..янелох вообще ни за что не отвечяет не хочу я жить с такими правителями заберите меня
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17.04.2021 20:42 Відповісти
Тішить те що у 2 з 3 текстових повідомлень депутати спілкуються українською. Це непрямо вказує, що по великому рахунку Путлер програє!
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17.04.2021 21:23 Відповісти
ну вони вимушені читати бумашки українською, слухати українською. і вони як не як нове покоління, на відміну від зажоп і мертвечуків, яких лиш могила вилікує.
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19.04.2021 13:11 Відповісти
Хороша в цієї панночки derrier
Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: "Коли її обіймаю, у мене все встає", - робота ВР 16 квітня - Цензор.НЕТ 8064
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19.04.2021 10:18 Відповісти
 
 