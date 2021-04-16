Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: "Коли її обіймаю, у мене все встає", - робота ВР 16 квітня. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 16 квітня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Сьогоднішнє пленарне засідання тривало близько двох годин.

На початку депутати під час Години запитань до уряду заслухали міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

В ході Години запитань голові МОЗ Степанову подарували траурні гвоздики: "Поки ви тут виступаєте, на кладовищі в Києві ховають чоловіка, якому відмовили у вакцинації".

Сам Степанов заявив, що адаптивний карантин допоміг уникнути всеукраїнського локдауну.

Тим часом, "слуга народу" Радуцький повідомив, що нардепи зібрали 120 підписів за відсторонення Степанова, потрібно 150.

Крім того, в ході засідання перший віцеспікер Руслан Стефанчук зазначив, що половина парламентаріїв не носять в сесійній залі масок: "Давайте зараз носити маски, щоб потім не носити квіти".

Потім оголосили депутатські запити.

Після цього спікер Дмитро Разумков закрив пленарне засідання.

Згідно з календарним планом наступного тижня, 19-23 квітня, народні депутати працюють з виборцями, 27-30 квітня - в режимі пленарних засідань.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Віктор Чорний (ОПЗЖ) зняв маску, щоб поговорити по телефону.

Засуджений за зґвалтування неповнолітньої екс- "слуга народу" Роман Іванісов і Галина Третьякова (СН).

Татьяна Рябуха (СН) вітає колегу.

Парламентарії вітають главу МОЗ Максима Степанова.

Олексій Леонов (СН).

Пленарне засідання Верховної Ради, 16 квітня. Глава МОЗ виступає перед практично порожнім залом.





Екс- "слуга народу" Роман Іванісов в гостях у ОПЗЖ.

"Слуга народу" Микола Тищенко прийшов на засідання Ради з вазонами.

Тим часом, народні депутати заполонили ложу Кабміну.

Депутатка з фракції "Голос" Ольга Стефанишина подарувала міністру охорони здоров'я дві гвоздики від імені родичів чоловіка-діабетика, який помер від коронавірусу, а кілька тижнів тому йому відмовили у вакцинації.

Степанов і траурні гвоздики.

Колеги втішають розплакану Стефанишину.

Нарада "слуг народу": Оксана Дмитрієва, Євген Шевченко.

Сергій Литвиненко (СН) розмовляє з колегою.

Максим Степанов і Антон Геращенко.

Тим часом "слуга народу" Литвиненко вирішив перевірити свої повідомлення.

"Я її коли обнімаю (пусі даю) в мене все встає!!)) Дуже сильно. Реально вона бімба ягідна!))", - пишуть "слузі народу" Литвиненку.





Водночас і Микола Задорожній (СН) вирішив перевірити свої повідомлення.

Нардепу звітують про лікування пацієнта: "Взяли на контроль. Відкоригували лікування. Стан важкий, ускладнений супутньої серцевої патологією і віком".

Міністри покидають засідання Ради.

Тим часом "слугу народу" Михайла Радуцького Оксана Вікторівна Демченко (відзначимо, що аналогічно звуть дружину нардепа СН Сергія Демченка) просять допомогти з діагностикою та лікуванням "ущільнення в правій сідниці".





Нардепу скаржаться "крутять і тільки гроші вимагають".

"Можеш дізнатися, хто кращий фахівець і як до нього потрапити", - просять Радуцького.





Народний депутат відклав свій IPhone і вирішив "утриматися".

Фото: Цензор.НЕТ