"Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякувань і агресії з боку Росії", - Квін. ФОТОрепортаж

Повірена у справах США Крістіна Квін взяла участь у церемонії передачі командування від оперативно-тактичної групи (ОТГ) "Ілліні" до оперативно-тактичної групи "Рейвен".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Понад шість років Об’єднана багатонаціональна група з підготовки тут, у Яворові, є символом партнерства у галузі безпеки між Україною, США і союзниками та партнерами по НАТО, включаючи Канаду, Данію, Литву, Польщу, Швецію та Сполучене Королівство. Разом ця група з підготовки допомагає створити в Україні нові, боєздатні, професійні збройні сили, які відповідають стандартам НАТО", - зазначила Квін.

Повірена у справах США додала, що за ротацією, кожна ОТГ перебуває в Україні близько дев’яти місяців, і їхня робота є реальною і наявною демонстрацією відданості Сполучених Штатів справі допомоги Україні у боротьбі з підтримуваною Росією агресією на Донбасі. І ця робота зараз стає ще більш важливою.

"Поки ми на цій церемонії тут у Яворові, десятки тисяч російських військ перебувають біля кордону з Україною і на українській території Криму, і їх чисельність збільшуються. США та наші союзники й партнери по НАТО в Європі глибоко стурбовані цією ескалацією. І на додаток до цього провокаційного накопичення військ, уряд Росії продовжує проводити дезінформаційну кампанію, фальшиво заявляючи, що Україна нагнітає напруженість. Хочу чітко заявити — моя команда в посольстві США і я знаємо з перших рук: Україна не робила і не робить провокаційних дій проти Росії. Насправді, Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякувань і агресії з боку Росії", - підкреслила Квін.

За її словами, на тлі російських провокацій важливо пам’ятати, що Україна 2021 року та українські збройні сили 2021 року значно відрізняються від того, чим вони були у 2014 році. Україна зробила значний поступ у здійсненні реформ – у вдосконаленні верховенство права, розвитку економіки і боротьбі з корупцією. Роблячи це, Україна стала більш демократичною, більш чутливою до бажань і потреб свого народу, і більш стійкою до загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх.

"Сполучені Штати пишаються тим, що наші спільні зусилля в галузі безпеки стали внеском у досягнення цього вражаючого результату. Наша спільна робота включає підготовку, яку ви проводите тут, у Яворові, — яка допомагає перетворити українську армію на таку, що є оперативно сумісною із силами НАТО", - сказала Квін

У березні Міністерство оборони США оголосило новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на 125 мільйонів доларів, який включає фінансування, військову підготовку, обладнання і консультативну допомогу. Цього фінансового року Конгрес США ухвалив надання додаткових 150 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні.

А Європейське командування збройних сил США продовжить двосторонні й багатонаціональні військові навчання, такі як "Швидкий тризуб", "Спільні зусилля" та "Сі Бриз".

"На завершення хочу повторити, що Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй політиці із підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, включно з Кримом та територіальними водами. Щоб забезпечити досягнення Україною своїх євроатлантичних прагнень, ми та наші партнери й надалі підтримуватимемо Україну в її захисті від агресії Росії. Наше керівництво чітко заявило, що якщо Росія діятиме необдумано чи агресивно, це матиме наслідки", - наголосила Квін.

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