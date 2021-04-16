У Чернівецькій області попрощалися із загиблим у зоні ООС воїном 10-ї ОГШБр Ярославом Карлійчуком. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 квітня, в Чернівецькій області в селі Черепківці відбулося прощання з Ярославом Карлійчуком (позивний Малий). 1996 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Чернівецький промінь.

Воїн загинув 12 квітня в районі населеного пункту Шуми в Донецькій області внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.





"Сьогодні, 16 квітня, Буковина попрощалася з іще одним Героєм - Ярославом Карлійчуком. В селі Черепківці, де народився Ярослав, односельці з жалем і скорботою в серцях "живим коридором" проводжали його в останню путь. Біля рідного дому зібралися близько сотні жителів села" , - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буковина живим коридором зустріла тіла загиблих на Донбасі воїнів Ярослава Карлійчука та Олексія Мамчія. Люди стали на коліна перед героями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







Ярослав Карлійчук вирішив проходити службу за контрактом у Збройних Силах України 5 років тому, коли йому було 19 років. Поховали Героя в рідному селі.

Також читайте: Із загиблим на Донбасі 24-річним воїном 10-ї ОГШБр Ярославом Карлійчуком простяться 16 квітня на Буковині. ФОТО

У загиблого залишилися мати, три сестри, дружина і син.