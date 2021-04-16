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"Ми ніколи не здамося": глава МЗС Кулеба запостив пам'ятник Черчиллю. ФОТО ДНЯ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував зроблену в Парижі фотографію пам'ятника прем'єр-міністру Великої Британії Вінстону Черчиллю.

Фото опубліковано на сторінці Кулеби у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Напис на постаменті пам'ятника - "Ми ніколи не здамося".

"Вітання з Парижа" - підписав знімок Кулеба.

Ми ніколи не здамося: глава МЗС Кулеба запостив памятник Черчиллю 01
Ми ніколи не здамося: глава МЗС Кулеба запостив памятник Черчиллю 02

Автор: 

Франція (3105) Кулеба Дмитро (3604) Черчилль (8)


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Топ коментарі
+49
"Мы никогда не сдадимся": глава МИД Кулеба запостил памятник Черчиллю - Цензор.НЕТ 8000
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16.04.2021 19:38 Відповісти
+39
"Мы никогда не сдадимся": глава МИД Кулеба запостил памятник Черчиллю - Цензор.НЕТ 3340
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16.04.2021 19:38 Відповісти
+19
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор - Уинстон Черчилль (с)https://socratify.net/quotes/*******-cherchill
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16.04.2021 20:42 Відповісти
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"Мы никогда не сдадимся": глава МИД Кулеба запостил памятник Черчиллю - Цензор.НЕТ 3340
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16.04.2021 19:38 Відповісти
5 баллов, блин!!!
вся суть этого мелкого квартального поца - как на ладони
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16.04.2021 19:57 Відповісти
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16.04.2021 20:36 Відповісти
«Родная гавань с привкусом сухости во рту»:
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17.04.2021 02:52 Відповісти
"Мы никогда не сдадимся": глава МИД Кулеба запостил памятник Черчиллю - Цензор.НЕТ 8000
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16.04.2021 19:38 Відповісти
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор - Уинстон Черчилль (с)https://socratify.net/quotes/*******-cherchill
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16.04.2021 20:42 Відповісти
Украина уже один вариант опробовала. Получила позор Крыма ( позорище на весь мир , с аналогом в мировую историю) но не избежала войны на востоке. Пойдем опять по той же стезе, получим тоже самое. ( пример 1939 года между Чехословакией и Финляндией наглядное тому подтверждение) Черчиль конечно великая личность. А как сейчас злободневна еще одна его цитата " Фашисты будущего, будут называть себя антифашистами".. ( Да уж как в воду глядел).
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16.04.2021 21:43 Відповісти
Уроки истории в том, что люди не извлекают из истории уроков(с)
Происходящее - "Мюнхен" уже наших дней. И дальнейшее, действительно, будет происходить по такому же сценарию.
Об Украине и говорить нечего. Она в лице большинства ее народа проголосовала за эту капитуляцию. Но и коллективный Запад, ЕС в первую очередь, в совсем недалеком будущем также столкнется с агрессией путинской России и заплатит свою цену.
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16.04.2021 22:17 Відповісти
Вы наверное со мной не согласитесь ( вы видимо из адептов П - 1 ) но у нас в нашей новой истории независимой Украины к сожалению не было НИ ОДНОГО достойного человека на высшем государственном посту, кстати и те что не попали на этот пост тоже не соответствовали нужному критерию. У Украины был один шанс, и это избрать первым президентом Черновила, не факт что потом бы что то получилось в итоге. Но была бы надежда. Все что было после.. больше имитация и подстраивание под ситуацию что бы добыть власть ( деньги, известность) , ну что кому нужно.
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16.04.2021 22:24 Відповісти
А на що у вас була надія?
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17.04.2021 12:12 Відповісти
Поважаю Вашу думку на рахунок пана В'ячеслава Чорновола. Але! Я мав можливисть
спостерігати за його діяльностью коли він випливл у Львові.Коли починалися мітингі,сбори людей в палацах культури.на стадіоні та на площах міста, всюди бігав бо було дуже цікаво!
Думав що він демократ з демократів. Пройшов час і коли йому дали владу я побачив
кортеж Чорновола ,його в'їзд у Львів зі Стрия. Ото була помпа! Так каталися тільки комуняки.
Далі,коли львівська газета "РАТУША" почала критикувати його дії у владі ,він просто тупо
прікрив ії.В ліпших комуняцких традиціях! Так що в достойниках і критеріях ви помиляєтеся.
Мені здається що треба судити по ділах та результатах а не гучних гаслах. Коли В.Чорновол
балотувався в президенти народ у Львові казав: "Чорновол-це війна з Росією"! Ось так!
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17.04.2021 18:54 Відповісти
Ну тогда вы " убили" мою надежду на то " что бы могло быть".. ( по поводу же Черновил - это война с Россией.. так этого и при любом другом варианте было не избежать, чему мы свидетели, война в том или ином роде будет продолжаться пока существует Россия ну или Украина.) Еще добавлю. Если уж и Черновил , под " подозрением", то по остальным вообще вопросов нет. Секретарь по идеологии , флюгер по призванию Леня. Красный директор, отец украинской мафиозной олигархии, заказчик убийства журналиста, тесть олигарха, .. Пчеловод, бухгалтер, который на фоне патриотических речей, больше разводил руками " которые ничего не крали", боролся за власть с премьером и по сути сдавший ценности первого Майдана. Бандит уголовник рецидивист, неук, хам, держиморда, трус, бегатель по пенькам и любитель страусов, предатель и "беженец" в стан врага. Пастор ( временный хранитель престола), сдал Крым без единого выстрела, опозорив тем страну и народ, обещал что это даст " собраться с силами" и отвратить нападение Раши на востоке страны ( фиг там), по факту узаконил " пятую колонну" не приняв меры по ее "изоляции" Олигарх - от шоколада.. перебывавший во всех партиях, служивший всем попередникам, пришедший на волне Майдана к власти но так и не смог победить в себе в первую очередь " торгаша" Звонивший Пукину со словами " Обнимаю, жму руку". Препятствующий блокаде Крыма и ОРДЛО. Которое при нем увеличилось вдвое. ( достаточно посмотреть карты на момент инаугурации и когда он уходил с поста).. То что он освободил " пол Донбасса) это для лохов. Он просрал Иловайск ( с парадом в Киеве и Дебальцево сидя при этом за столом переговоров) допустил по сути реванш рашенских сил, поднял из небытия Медведчука.Из всех достижений это Томас ( и то фишка перед выборами), и еще не ушел в строну и не подготовил себе достойную замену.. Так хотелось властвовать дальше ( хоть и шансов не было) Ну и нынешнее "чудо", полез в воду не зная броду, протащил с собой "каждой твари по паре".. но полную оценку ему еще дадим к концу каденции. Следующего гаранта нам будут лепить из недоумка Пидалика с его серым кардиналом Левочкиным и криминальными дружками. Мое мнение наверняка не будет вами принято ( вероятно вы из адептов П1), я также уважаю ваше мнение. Но имею свое.
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18.04.2021 09:24 Відповісти
Особенно 73% не сдадутся, они ж так устали от войны что готовы жп подставить "рузге братьям"
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16.04.2021 19:40 Відповісти
" Зебоби майбутнього, будуть називати себе "я за нево не галасавал" ".
Вінстон Черчилль
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16.04.2021 19:41 Відповісти
малороссам это в кайф.
они еще спивають гарно.
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16.04.2021 19:58 Відповісти
"Мы никогда не сдадимся": глава МИД Кулеба запостил памятник Черчиллю - Цензор.НЕТ 2881
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16.04.2021 19:40 Відповісти
Невже до Яценюка гуртом підемо?
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16.04.2021 19:44 Відповісти
Можна ще Гройсмана попросити.
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16.04.2021 20:14 Відповісти
Шоб тебя на бутылку насадил?
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17.04.2021 00:22 Відповісти
Не, просто насадим тебя на бутылку
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17.04.2021 00:22 Відповісти
да черчиль не при делах...
"Мы никогда не сдадимся": глава МИД Кулеба запостил памятник Черчиллю - Цензор.НЕТ 9222
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16.04.2021 19:42 Відповісти
хм.. ну и что на этот раз будете сдавать с интересов Украины в Париже !?
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16.04.2021 19:44 Відповісти
Нічого. Як і до цього не здали нічого. А ти вже потираєш свої липкі зрадні рученята? Навіть не сподівайся.
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16.04.2021 20:17 Відповісти
та не смеши ты хоть меня ... Зеленый уже сдал практически ВСЕ - осталось только юридически закрепить..
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16.04.2021 20:21 Відповісти
Мінськ-3 підписати?
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16.04.2021 20:25 Відповісти
нет.. простым языком это будет - капитуляция .. а дома в Украине ему будет от Народа пистетс.. лучше пускай не возвращается !!!
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16.04.2021 20:51 Відповісти
Так значит капитуляции не будет?
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16.04.2021 20:56 Відповісти
А это не то о чем я говорю !? .."в кластерах, которые предложили Франция и Германия, прописано выполнения политической части Минских соглашений. В том числе выборы до передачи контроля Украине над границей и внесение в Конституцию особого статуса Донбасса." ....Так что, возможная «зрада» еще впереди...
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16.04.2021 21:01 Відповісти
Бывают ведь гениальные политики , как Черчиль
А бывают ничем не примечательные типа Обамы, Меркель и Олланда , которые допустили войну в Украине , подстраиваясь под дотелки путлера
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16.04.2021 19:45 Відповісти
В фильме "Темные времена" хорошо показано, что Черчилля в его желании идти до конца долго не поддерживали даже свои, вся верхушка власти, особенно Чемберлен и Галифакс, которые выступали за мирные переговоры с Гитлером.
Потом Черчилля - при личной встрече - поддержал король, посоветовав идти в народ, узнать его мнение. И простые британцы в Лондонском метро дали понять своему премьер-министру, что не собираются сдаваться.
И тогда Черчилль выступил со своей знаменитой речью "We shall never surrender".
Ничего не напоминает?
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16.04.2021 19:53 Відповісти
про лондонское метро в фильме - полное фуфло мифологизация на высоком идейно-художественном уровне
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17.04.2021 00:24 Відповісти
С фуфлом не соглашусь, с мифологизацией - конечно, Вы правы.
Фильм-то художественный, не документальный. Он правдив по своему отражению настроений в обществе и правительстве, в передаче личности Черчилля.
Любая успешная страна держится на мощной мифологизации, идеологии.
И "в народ" Черчилль ходил не раз, особенно потом, когда начались бомбежки, а еще в фильме есть понятная любому образованному британцу аллюзия на "Генриха V" Шекспира, когда король перед битвой при Азенкуре вышел к солдатам.

Да, могли бы показать, что Черчилль изучает общественное мнение по поданным ему отчетам - но это было бы не так сильно и эмоционально.
Да, нет доказательств, что Черчилль спускался тогда в метро и читал там поэму "Песни древнего Рима" Томаса Маколея, а люди подхватили его слова.
Но идейно-патриотическое воспитание в Британии тогда было на уровне, и, кстати, эту поэму знали почти все, окончившие школу, и Черчилль ее тоже официально цитировал, правда, в 1945 г.:
Изрёк Гораций грозно,
Отважный Страж Ворот:
"Пусть рано или поздно -
К любому смерть придёт.
И тем почётней гибель,
Чем безнадёжней бой,
За предков пепел, Храм Богов, -
Пожертвуем собой".
Люблю бритишей за многое, и за это - тоже
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17.04.2021 12:09 Відповісти
Яке в народ , слуга народу вже зажралось, йому замазали очі і вуха совєтчики давно.
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17.04.2021 05:35 Відповісти
Сравнил куй с сэром Уинстоном
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16.04.2021 19:54 Відповісти
«Отнимите у меня сигару и я объявлю вам войну!» (с) Уинстон Черчилль.
Для того, щоб стати геніальним політиком, треба дуже сильно любити свій народ та батьківщину. Черчилль був дуже відданим слугою королівства, тому і увійшов в історію.
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16.04.2021 19:54 Відповісти
он вообще то сам был английским аристократом с родословной а не только "очень преданным слугою"
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17.04.2021 00:26 Відповісти
Що це ви про Черчилля, наче про породистого цуцика «с родословной»?

Тому і був відданий короні, бо сам був благородного походження, але в роботі був саме вірним слугою спочатку Георгу VI, а потім Єлизаветі.
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17.04.2021 01:00 Відповісти
"Ми ніколи не здамося": глава МЗС Кулеба запостив пам'ятник Черчиллю - Цензор.НЕТ 2803
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16.04.2021 19:58 Відповісти
А якщо Беня попросить?
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16.04.2021 20:03 Відповісти
Ага. Може й не здасте, швидше продасте.
"АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве"

"Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy члена Совета Федерации РФ Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.Напомним, в июне 2017 года https://biz.censor.net/n3028219, который является членом Совета федерации Федерального собрания РФ, а также спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом."Источник: https://biz.censor.net/n3260182https://telegram.me/bizcensor
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16.04.2021 20:10 Відповісти
Черчіль 100 відсотковий британець, а хто є Зеленський?
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16.04.2021 20:11 Відповісти
Покруч!
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16.04.2021 20:18 Відповісти
а вовочка 100 відсотковий кріворогий шлімазл
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17.04.2021 00:27 Відповісти
а кучма тільки в 27 років зрозумів,що він українець------це він написав в своїй книжці.
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17.04.2021 06:40 Відповісти
Интересно, а Зеля смог бы как Черчилль, каждый день принимать бутылочку коньяка, вести боевые действия с врагом и управлять страной ?
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16.04.2021 21:34 Відповісти
для коньяка у вовочки организьм очень слабый.
он по коксу выступает
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17.04.2021 00:28 Відповісти
Правильний переклад - ми не повинні здаватися.
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16.04.2021 21:50 Відповісти
для вас нет разницы между "we will never surrender" и "we shall never surrender"?

или английский учили в МГИМО?
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17.04.2021 00:31 Відповісти
Перше буде перекладатися як - ми ніколи не здамося.
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19.04.2021 15:47 Відповісти
А ви рузько-український разом з Манделлю вчили?
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19.04.2021 15:55 Відповісти
Зрівняли Черчеля з цим гівном на паличці, нахер він туди ліз в Президенти, та подай у відставку, всі вздихнуть з полегшенням, особливо народ.
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17.04.2021 05:38 Відповісти
можливо для цього-------------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''-----------------щоб вся російська молодь зареготала.
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17.04.2021 06:41 Відповісти
 
 