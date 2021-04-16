26-та Українська наукова експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. ФОТОрепортаж
26-та Українська антарктична експедиція дісталася станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Національного антарктичного наукового центру.
Прибулих полярників зустріла команда зимівників 25-ї УАЕ і сезонний загін.
"Попереду - розвантаження продуктів і перекачування пального в бак на весь рік, а також передача справ від одних зимівників іншим. На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно", - сказано в повідомленні.
Сезонний загін вчених і ремонтників займався модернізацією станції - встановили новий кран, замінили опалювальні котли, підключили антени.
Топ коментарі
+8 marusia klimova
показати весь коментар16.04.2021 22:21 Відповісти Посилання
+6 Don Bessam #359417
показати весь коментар16.04.2021 22:19 Відповісти Посилання
+4 Антон Цуканов
показати весь коментар16.04.2021 22:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракету-носій Falcon , відправивши на орбіту чергову партію з... інтернет-супутників в рамках місії Starlink .
Зателефонувати на «велику землю» перші полярники могли раз на місяць через супутниковий зв'язок. На розмову з рідними був ліміт - 5 хвилин. Хвилина розмови обходилася в 12 доларів, тоді як середня зарплата в Україні в ті роки складала 10 доларів на місяць.
-----------------------
Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий каже, що Україна на той момент мала дві суттєві переваги:
https://www.radiosvoboda.org/a/********-i-antarktyda-stantsia-akademik-vernadsky/31085309.html Британцям тоді достатньо було фактично віддати ключі від станції й сказати: «Шановні колеги, приступайте, працюйте». І цю нашу перевагу ми зберегли донині
- Першою були (й залишаються донині) наші люди - науковці різних галузей, техніки. 25 років тому їх не треба було навчати з нуля, багато хто мав досвід роботи ще у радянській Антарктиді. Британцям тоді достатньо було фактично віддати ключі від станції й сказати: «Шановні колеги, приступайте, працюйте».
І цю нашу перевагу, на щастя, ми зберегли донині.
А от іншу, на жаль, втратили. (ПРИВІТ КРАВЧУКУ)Чверть століття тому Україна ще мала власний науково-дослідний флот, в тому числі судна льодового класу.
ЗА ФРОЙДОМ-
ЧУВАК МРІЄ ПРО НОВУ "ЄВРОБЛЯХУ"
РАДІСНО ЦЕ ЧУТИ - НЕ КОЖНА КРАЇНА МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ЕКСПЕДИЦІЇ В АНТАРКТИКУ