УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11048 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 725 17

26-та Українська наукова експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. ФОТОрепортаж

26-та Українська антарктична експедиція дісталася станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Національного антарктичного наукового центру.

26-та Українська наукова експедиція прибула на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 01

Прибулих полярників зустріла команда зимівників 25-ї УАЕ і сезонний загін.

26-та Українська наукова експедиція прибула на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 02
26-та Українська наукова експедиція прибула на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 03

"Попереду - розвантаження продуктів і перекачування пального в бак на весь рік, а також передача справ від одних зимівників іншим. На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: На станції "Академік Вернадський" провели віртуальну екскурсію. ВIДЕО

26-та Українська наукова експедиція прибула на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 04

26-та Українська наукова експедиція прибула на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 05
26-та Українська наукова експедиція прибула на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 06

Сезонний загін вчених і ремонтників займався модернізацією станції - встановили новий кран, замінили опалювальні котли, підключили антени.

Автор: 

Антарктида (99) полярники (37)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Вавку туда! И заморозить нах! Шоб воно не мучалось в ненавистной ему Україні!
показати весь коментар
16.04.2021 22:21 Відповісти
+6
подальше от квартала...нормальный ход
показати весь коментар
16.04.2021 22:19 Відповісти
+4
Как же вы осточертели, порохоботы чёртовы. Успокойтесь уже. Не будет ваш порох больше президентом. Прекратите раскачивать лодку. Под каждой статьей слюни порахоботские
показати весь коментар
16.04.2021 22:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там с ними можно связываться по нету или в соцсети они выходят?
показати весь коментар
16.04.2021 22:08 Відповісти
ДУМАЮ,ЦЬОГО РОКУ ЦЕ ВЖЕ БУДЕ МОЖЛИВО.
SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракету-носій Falcon , відправивши на орбіту чергову партію з... інтернет-супутників в рамках місії Starlink .

Зателефонувати на «велику землю» перші полярники могли раз на місяць через супутниковий зв'язок. На розмову з рідними був ліміт - 5 хвилин. Хвилина розмови обходилася в 12 доларів, тоді як середня зарплата в Україні в ті роки складала 10 доларів на місяць.
-----------------------
Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий каже, що Україна на той момент мала дві суттєві переваги:

https://www.radiosvoboda.org/a/********-i-antarktyda-stantsia-akademik-vernadsky/31085309.html Британцям тоді достатньо було фактично віддати ключі від станції й сказати: «Шановні колеги, приступайте, працюйте». І цю нашу перевагу ми зберегли донині

- Першою були (й залишаються донині) наші люди - науковці різних галузей, техніки. 25 років тому їх не треба було навчати з нуля, багато хто мав досвід роботи ще у радянській Антарктиді. Британцям тоді достатньо було фактично віддати ключі від станції й сказати: «Шановні колеги, приступайте, працюйте».
І цю нашу перевагу, на щастя, ми зберегли донині.26-та Українська наукова експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді - Цензор.НЕТ 1681
А от іншу, на жаль, втратили. (ПРИВІТ КРАВЧУКУ)Чверть століття тому Україна ще мала власний науково-дослідний флот, в тому числі судна льодового класу.
показати весь коментар
17.04.2021 09:40 Відповісти
подальше от квартала...нормальный ход
показати весь коментар
16.04.2021 22:19 Відповісти
Вавку туда! И заморозить нах! Шоб воно не мучалось в ненавистной ему Україні!
показати весь коментар
16.04.2021 22:21 Відповісти
Счастье то какое!
показати весь коментар
16.04.2021 22:29 Відповісти
Как же вы осточертели, порохоботы чёртовы. Успокойтесь уже. Не будет ваш порох больше президентом. Прекратите раскачивать лодку. Под каждой статьей слюни порахоботские
показати весь коментар
16.04.2021 22:33 Відповісти
Безграмотное тупое лаптеногое чмо
показати весь коментар
16.04.2021 22:42 Відповісти
Какое у вас необычное имя. А я Толик.
показати весь коментар
16.04.2021 22:51 Відповісти
Лахта толык?
показати весь коментар
17.04.2021 08:40 Відповісти
ЄВРО7..

ЗА ФРОЙДОМ-
ЧУВАК МРІЄ ПРО НОВУ "ЄВРОБЛЯХУ"
показати весь коментар
17.04.2021 09:42 Відповісти
Сказав сурьозний фанат Зе клоуна, Зе диктатура це надовго
показати весь коментар
17.04.2021 21:00 Відповісти
Там есть или был один ватник, на выборах в Раду за ОПЗЖ голосовал.
показати весь коментар
16.04.2021 22:40 Відповісти
На 2 фото, мужик похож на располневшего Вакарчука. Я уж подумал, он решил в полярники податься
показати весь коментар
16.04.2021 23:54 Відповісти
Не ходите туда, там проклятый враждебный человеку колотун. Ну его нахер, урода.
показати весь коментар
17.04.2021 00:43 Відповісти
26-я Украинская антарктическая экспедиция добралась станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Источник: https://censor.net/ru/p3260298

РАДІСНО ЦЕ ЧУТИ - НЕ КОЖНА КРАЇНА МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ЕКСПЕДИЦІЇ В АНТАРКТИКУ
показати весь коментар
17.04.2021 20:58 Відповісти
 
 