26-та Українська наукова експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. ФОТОрепортаж

26-та Українська антарктична експедиція дісталася станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Національного антарктичного наукового центру.

Прибулих полярників зустріла команда зимівників 25-ї УАЕ і сезонний загін.





"Попереду - розвантаження продуктів і перекачування пального в бак на весь рік, а також передача справ від одних зимівників іншим. На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно", - сказано в повідомленні.

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Сезонний загін вчених і ремонтників займався модернізацією станції - встановили новий кран, замінили опалювальні котли, підключили антени.