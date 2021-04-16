Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Ніякого нафталіну!
Відповідь буде невідворотною
Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції
Телезомбі
Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО"
Сувора відповідь
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував"
Результат переговорів
Арифметика для ватників
Ребрендинг
Шикарна альтернатива
Статус олігарха
Читайте на "Цензор.НЕТ": Розглянули ситуацію на Донбасі, санкції проти контрабандистів і законопроєкт про статус олігарха, - Зеленський про засідання РНБО. ВIДЕО
Український бізнес і локдаун
Короткий зміст
Більше фотошопів дивіться тут
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Yuliya07857825 Yuliya https://twitter.com/Yuliya07857825 @Yuliya07857825 https://twitter.com/Yuliya07857825/status/1383093999754473473 3 ч
Навіть не знаю, як це коментувати...
Очко туда - очко суда,
А дэдушка Крыладзе из воды:
-Хады сюды
Составили квартет-
Поставили мартышку раком,
Надели на едальник ей очки,
Е...т в очко, а музыки все нет!
А.Білич:
Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________
Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…