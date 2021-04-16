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Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Ніякого нафталіну!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після мене українці вже не зможуть обрати президентом людину з політичним нафталіном, - Зеленський

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Відповідь буде невідворотною

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Телезомбі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО"

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Сувора відповідь

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував"

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Результат переговорів

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Арифметика для ватників

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Ребрендинг

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Шикарна альтернатива

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Статус олігарха

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розглянули ситуацію на Донбасі, санкції проти контрабандистів і законопроєкт про статус олігарха, - Зеленський про засідання РНБО. ВIДЕО

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Український бізнес і локдаун

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Короткий зміст

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Ахметов Рінат (2360) Зеленський Володимир (24368) Коломойський Ігор (3126) політика (4523) путін володимир (24125) фотожаба (13982) Захарова Марія (360)


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Топ коментарі
+35
Ось теж непогана...
Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9136
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16.04.2021 22:57 Відповісти
+31
https://twitter.com/Yuliya07857825

https://twitter.com/Yuliya07857825 Yuliya https://twitter.com/Yuliya07857825 @Yuliya07857825 https://twitter.com/Yuliya07857825/status/1383093999754473473 3 ч

Навіть не знаю, як це коментувати...

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 186
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16.04.2021 23:04 Відповісти
+30
https://dw.com/p/3s8wP?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Московiя заборонила в'їзд у Parashy вісьмом посадовцям США за "антиросійський курс" https://images.cnscdn.com/images/8/d/5/8/8d587396d767118920fe4b7b37966925/original.jpg
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16.04.2021 23:02 Відповісти
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Ось теж непогана...
Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9136
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16.04.2021 22:57 Відповісти
Хіба що тільки кісткове борошно для добрива.
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17.04.2021 09:05 Відповісти
за родіну! за санкциі!

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1011
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16.04.2021 22:58 Відповісти
Во дебіл! Краще б в спину, по-ердоганівськи.
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17.04.2021 09:12 Відповісти
https://dw.com/p/3s8wP?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Московiя заборонила в'їзд у Parashy вісьмом посадовцям США за "антиросійський курс" https://images.cnscdn.com/images/8/d/5/8/8d587396d767118920fe4b7b37966925/original.jpg
показати весь коментар
16.04.2021 23:02 Відповісти
Нічого не вцепило.

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9982
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16.04.2021 23:03 Відповісти
Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6831
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16.04.2021 23:03 Відповісти
Маловато буде. Необхідно звернутися до Гундяя про надання їм ще і статусу "святих".
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17.04.2021 09:16 Відповісти
https://twitter.com/Yuliya07857825

https://twitter.com/Yuliya07857825 Yuliya https://twitter.com/Yuliya07857825 @Yuliya07857825 https://twitter.com/Yuliya07857825/status/1383093999754473473 3 ч

Навіть не знаю, як це коментувати...

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 186
показати весь коментар
16.04.2021 23:04 Відповісти
Це навіть світила в області психіатрії і психології не зможуть прокоментувати. Хіба що мовознавець Фаріон могла б щось сказати відносно цієї словесної абракадабри. Вона вже практикувалася на Ялинковичу.
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17.04.2021 09:22 Відповісти
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4945
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17.04.2021 16:32 Відповісти
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2877

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4388

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5492
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16.04.2021 23:25 Відповісти
Зеля, Мендель: свій, до свого, по своє.
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16.04.2021 23:42 Відповісти
Сэдыт мартышка у пруда
Очко туда - очко суда,
А дэдушка Крыладзе из воды:
-Хады сюды
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17.04.2021 00:04 Відповісти
Я одного зрозуміть не можу - у Лєнки і "Мандельші" стиліст той самий? "Кіч" однаковий... Це ж треба так нарядиться! Наче спеціально наряджають так, щоб вони "посміховиськом" вигляділи...
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17.04.2021 00:57 Відповісти
той самий-жінка лисого
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17.04.2021 06:24 Відповісти
Ясно... Прямо, як у прислів"ї - "Яка хата - такий тин, який батько - такий син...". Ну, а тут - "який "**********", таке і його оточення...".
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17.04.2021 06:28 Відповісти
Всерівно прогрес спостерігається, не в шльопках же.
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17.04.2021 09:10 Відповісти
Однажды лебедь, рак да ****
Составили квартет-
Поставили мартышку раком,
Надели на едальник ей очки,
Е...т в очко, а музыки все нет!
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17.04.2021 09:56 Відповісти
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4206
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17.04.2021 14:54 Відповісти
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3454
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17.04.2021 00:08 Відповісти
Проня Прокоповна имеют вкус. У них этого мухвенталю...
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17.04.2021 02:07 Відповісти
артисты из немецких фильмов для взрослых, готовый принять с любой стороны и сколько угодно. Das ist Fantastisch Oh....ya, ya...noch einmal Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9721 Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 402
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17.04.2021 10:04 Відповісти
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 350
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17.04.2021 16:26 Відповісти
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7553
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17.04.2021 06:48 Відповісти
За 40 секунд, ШІСТЬ разів сказати слово "кластери" - це тільки говорящая собачка ЗЕ-Шаріков вміє
А.Білич:
Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________

Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6788

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
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17.04.2021 10:26 Відповісти
"заїкаючогося" - цей Билич три слова зв'язує на раз...
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17.04.2021 13:29 Відповісти
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7319
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17.04.2021 16:34 Відповісти
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1315
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17.04.2021 10:46 Відповісти
у нашей дурке усьо спокойно_)
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17.04.2021 11:30 Відповісти
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8521
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17.04.2021 16:28 Відповісти
Боже мой... у сайта модератор есть? такое впечатление что тут собрались или одни хронические больные или это полк оккупантов... а в общем напоминает персонажей фильма "Пролетая над гнездом кукушки"!
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17.04.2021 21:21 Відповісти
...особенно много "профессоров" Чезбеков...
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17.04.2021 21:23 Відповісти
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5578
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17.04.2021 23:08 Відповісти
 
 