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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Вакцинацію проти COVID-19 пройшли перші 50 столичних поліцейських, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

17 квітня, начальник поліції Києва разом з колегами зробили щеплення проти коронавірусу препаратом "CoronaVac". Серед тих, вакцинувалася, поліцейські, які несуть службу з охорони громадського порядку в аеропорту "Жуляни" і на Центральному залізничному вокзалі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Правоохоронці Головного управління Національної поліції у місті Києві, військовослужбовці Нацгвардії та прикордонної служби зробили щеплення препаратом на території відомчого медичного закладу Національної гвардії України, розташованого на вулиці Медовій. Процедура проходила в спеціально обладнаному кабінеті з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм.

"Поліцейські Києва цілодобово на варті безпеки населення, тому ми намагаємося вберегти людей від поширення коронавірусної хвороби. Поліцейські постійно контактують із громадянами, тож їм необхідно пройти вакцинацію, аби набути колективний імінітет, захистити себе і мінімізувати ризик поширення пандемії. COVID-19 – це наша спільна проблема, яку ми зможемо подолати, якщо будемо усвідомлено підходити до її вирішення", - розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко, який став одним із перших, хто зробив вакцинацію.

На початку вакцинації поліцейські підписали згоду на щеплення, після чого лікарі виміряли їм температуру, перевірили рівень кисню в крові та пульс.

Вакцинування вже пройшли 50 поліцейських, які несуть службу з охорони правопорядку в аеропорту "Жуляни" та на Центральному залізничному вокзалі.

Також дивіться: У зоні ООС щодня вакцинують близько 100 осіб, - Міноборони. ВIДЕО

Вакцинацію проти COVID-19 пройшли перші 50 столичних поліцейських, - Крищенко 01
Вакцинацію проти COVID-19 пройшли перші 50 столичних поліцейських, - Крищенко 02

вакцина (4419) карантин (18172) Київ (19683) Нацполіція (15282) Крищенко Андрій (344) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1383372417360224267 18 мин

Щось не розумію. Яке відношення "члени сімєй" мають до позачоргової вакцинаціїї?
Коли лікарів та медперсонал з "зони ризику" вакцинували, ніхто їхнім сім'ям вакцину не пропонував.
А мєнти що, якісь особливі? Це при тому, що більшість з них з хворими на ковід не стикається...

Вакцинирование от COVID-19 прошли первые 50 столичных полицейских, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9845
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17.04.2021 15:51 Відповісти
+2
Теперь все можно валить на вакцину. Помер в сауне с праститутками от передоза в некрологе написать что при выполнении служебного задания вакцина обострила боевое ранение.
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17.04.2021 16:56 Відповісти
+1
ХАЙ ГОСПОДЬ МИЛУЄ !!!
- тільки щоб після вакціаціі не почали стріляти безпричинно ковтнувши традіційний стакан горілки на розводі й не сідали за кермо!!!
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17.04.2021 16:18 Відповісти
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https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1383372417360224267 18 мин

Щось не розумію. Яке відношення "члени сімєй" мають до позачоргової вакцинаціїї?
Коли лікарів та медперсонал з "зони ризику" вакцинували, ніхто їхнім сім'ям вакцину не пропонував.
А мєнти що, якісь особливі? Це при тому, що більшість з них з хворими на ковід не стикається...

Вакцинирование от COVID-19 прошли первые 50 столичных полицейских, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9845
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17.04.2021 15:51 Відповісти
ты не прав: мои знакомые медики вакцинировались сами и вакцинировали своих членов семей,ето все легально
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17.04.2021 17:15 Відповісти
я думаю, все залежить від начальства. якщо у медиків начальство - тряпка, то так воно і працює. якщо начальство має яйця, то виглядає усе інакше.
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17.04.2021 17:30 Відповісти
усього? реально такими темпами до 30 років вакцинувать будуть
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17.04.2021 16:05 Відповісти
твои предложения? или тебе просто в лужу пукнуть захотелось?
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17.04.2021 17:16 Відповісти
мене не обирали до сРади і у припізденти. а у лужу пукнуло саме ти.
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17.04.2021 17:28 Відповісти
крищенко переболел вроде бы...не?
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17.04.2021 16:08 Відповісти
Крищенко же несёт службу по охране общественного порядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале.
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17.04.2021 16:20 Відповісти
Крищенко личным примером показал подчиненным что вакцина -нормальная,чтоб не сомневались."Где должен быть командир-впереди на боевом коне" (Чапаев)
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17.04.2021 17:18 Відповісти
Так их же до этого вакцинировали, первыми партиями, во всяком случае так лохторату рассказывали или уже забыли и придумали новую историю, вот клоуны😁😁😁😁
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18.04.2021 00:14 Відповісти
ну як каже головний пфайзеровець - може вже треба і тричі вакицнувати. от як раз перехворівші модуть отримати найкращий імунітет, бо перша вакцинація була хворобою.
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17.04.2021 17:32 Відповісти
Жирні ненажерливі свині бажають жерти за українців і надалі.
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17.04.2021 16:15 Відповісти
зато твой сЦарь ***** до сих пор боится публично вакцинироваться шмурдяком Спутник-V
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17.04.2021 17:20 Відповісти
ХАЙ ГОСПОДЬ МИЛУЄ !!!
- тільки щоб після вакціаціі не почали стріляти безпричинно ковтнувши традіційний стакан горілки на розводі й не сідали за кермо!!!
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17.04.2021 16:18 Відповісти
Теперь все можно валить на вакцину. Помер в сауне с праститутками от передоза в некрологе написать что при выполнении служебного задания вакцина обострила боевое ранение.
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17.04.2021 16:56 Відповісти
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17.04.2021 17:36 Відповісти
Вероятность иммунитета от CoronaVac 50%. Но зато не опасно как АстраЗЕ!нека.
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17.04.2021 16:49 Відповісти
из 2х зол выбирают меньшее:
1) помереть от коронавируса
2) вакцинироваться любой вакциной и получить хоть какой то шанс выжить
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17.04.2021 17:22 Відповісти
Я не зрозумів, так це для поліцаїв Пфайзер випросили? І чого їі Зенекою не штрикали? Степанов розповідав, кращої вакціни в світі нема!
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17.04.2021 19:28 Відповісти
Арсен Борисович, вот вы вроде нормальный, а ваши пепсы на дорогах творят беспредел. И это в Киеве; ясно, что в райцентре, творится Врадиевка, Кагарлык и Переяслав-Хмельницкий, и еще много того, чего мы не знаем. Так уберите своих уе бищ ных взяточников хотя бы с киевских дорог, они уже останавливают а/м без причины. Вы так доиграетесь, что ваши псы пристрелят кого-то, как негра Флойда в США
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17.04.2021 19:33 Відповісти
 
 