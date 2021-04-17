Вакцинацію проти COVID-19 пройшли перші 50 столичних поліцейських, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

17 квітня, начальник поліції Києва разом з колегами зробили щеплення проти коронавірусу препаратом "CoronaVac". Серед тих, вакцинувалася, поліцейські, які несуть службу з охорони громадського порядку в аеропорту "Жуляни" і на Центральному залізничному вокзалі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Правоохоронці Головного управління Національної поліції у місті Києві, військовослужбовці Нацгвардії та прикордонної служби зробили щеплення препаратом на території відомчого медичного закладу Національної гвардії України, розташованого на вулиці Медовій. Процедура проходила в спеціально обладнаному кабінеті з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм.

"Поліцейські Києва цілодобово на варті безпеки населення, тому ми намагаємося вберегти людей від поширення коронавірусної хвороби. Поліцейські постійно контактують із громадянами, тож їм необхідно пройти вакцинацію, аби набути колективний імінітет, захистити себе і мінімізувати ризик поширення пандемії. COVID-19 – це наша спільна проблема, яку ми зможемо подолати, якщо будемо усвідомлено підходити до її вирішення", - розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко, який став одним із перших, хто зробив вакцинацію.

На початку вакцинації поліцейські підписали згоду на щеплення, після чого лікарі виміряли їм температуру, перевірили рівень кисню в крові та пульс.

Вакцинування вже пройшли 50 поліцейських, які несуть службу з охорони правопорядку в аеропорту "Жуляни" та на Центральному залізничному вокзалі.

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