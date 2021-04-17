Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ. ФОТО
Два великі десантні кораблі Північного флоту ВМС РФ пройшли протоку Босфор у Туреччині. Вони увійшли в акваторію Чорного моря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє турецьке видання Sabah.
Йдеться про кораблі "Олександр Отраківський" і "Кондопога".
"Десантний корабель "Олександр Отраківський ", що увійшов вчора вранці в протоку Дарданелли з боку Егейського моря, і військовий корабель "Кондопога" з бортовим номером 027 завершили перехід через Босфор о 7:30", - пише видання.
Повідомляється, що катер берегової охорони Туреччини супроводжував російські військові кораблі "з міркувань безпеки".
Топ коментарі
+53 Yaron
показати весь коментар17.04.2021 17:04 Відповісти Посилання
+18 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар17.04.2021 17:47 Відповісти Посилання
+15 iMedvedeff
показати весь коментар17.04.2021 17:19 Відповісти Посилання
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Кажись гроза была помочь метеллоломом??? Ну что датчане, покажем молот Тораааа.....!!!
В самый раз для ...Кондапоги....
Но... Но что надо для этого сделать? Не быть Зеленовски.
Фильтруйте пожалуйста...
БДК "Александр Отраковский"
и
«Кондопога»
.
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@newkc14
Экономика России в глубой стагнации, предупреждают эксперты. Отрыв от развитых стран быстро растет, развивающиеся страны обгоняют Россию. За 10 лет по уровню ВВП Россию обогнали 6 стран, в том числе Литва, Панама, Румыния, Малайзия, Латвия и Сейшелы. Казахстан сравнялся с Россией
по данным Международного валютного фонда, оценка на 2020 г.
У украинцев есть такое благо - или самим выращивать для своих нужд, или покупать где-то рядом.
60% россиян не имеют этой возможности.
Де дым? Де вёсла??
ХЭЭЭЭЙК!!!
Российские корабли там есть - это видит весь мир, а американских нет.
Но ******* могут в любой момент.
А что за корытца голубенькие ?
терплячє чекають
пока кацапы загонят свои корыта в Чорне море,
чтоби закрыть ворота Босфора
и разобраться
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