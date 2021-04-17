Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ. ФОТО

Два великі десантні кораблі Північного флоту ВМС РФ пройшли протоку Босфор у Туреччині. Вони увійшли в акваторію Чорного моря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє турецьке видання Sabah.

Йдеться про кораблі "Олександр Отраківський" і "Кондопога".

"Десантний корабель "Олександр Отраківський ", що увійшов вчора вранці в протоку Дарданелли з боку Егейського моря, і військовий корабель "Кондопога" з бортовим номером 027 завершили перехід через Босфор о 7:30", - пише видання.

Повідомляється, що катер берегової охорони Туреччини супроводжував російські військові кораблі "з міркувань безпеки".

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